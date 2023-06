UMFST are un studio multimedia redecorat

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș are un studio multimedia redecorat, o imagine nouă care vorbește despre identitatea și standardele profesionale ale Universității.

”Am avut la dispoziție un spațiu de mici dimensiuni, căruia i-am conferit mai multă personalitate, eleganță și un plus de modernitate. Valorificând fiecare colț din vechea încăpere, am reușit să construim un platou multifuncțional, care afișează o identitate vizuală ce sugerează existența a trei decoruri, păstrând în același timp un ambient stilistic armonios. Amenajând trei secțiuni distincte, am conceput un platou care poate fi întrebuințat pentru multiple axe de producție: podcast-uri, emisiuni tematice, știri, rubrici stand-up” , a menționat pe pagina de facebook Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei, Rector UMFST Târgu Mureș.

Noul studio este un instrument de comunicare al colaboratorilor studioului către publicul larg, iar estetica spațiului în care se produc emisiunile și rubricile UMFST Live va contribui în mod direct la creșterea imaginii și a prestigiului Universității.