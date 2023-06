INTERVIU cu Răzvan Chirilă, creatorul clubului sportiv ACS Portugalia Târgu Mureș

Distribuie

ACS Portugalia Târgu Mureș este un nou club sportiv care s-a înființat din pasiune, în mai puțin de un an. Astfel, creatorul și antrenorul clubului, care este totodată și membru al echipei, pe postul de fundaș, Răzvan Chirilă, a oferit un interviu cotidianului Zi de Zi. Cu prilejul acestui interviu, Răzvan a vorbit atât despre modul în care a ajuns să formeze un club sportiv, cât și despre planurile de viitor pe care și le propune echipa.

Reporter: Cum ai ajuns să creezi echipa ACS Portugalia Târgu Mureș și ce te-a motivat de fapt să începi acest proiect?

Răzvan Chirilă: Inițial această echipă am creat-o alături de câțiva prieteni de-ai mei, de dragul de a ne întâlni în fiecare săptămână ca să jucăm împotriva altor echipe de plăcere. Dar de fapt, adevăratul proiect a devenit mai motivant pentru mine în momentul în care, înaintea începerii campionatului, am suferit o mică problemă la genunchi. Nu am mai putut evolua pe teren din această cauză, iar atunci am început să mă implic mai mult, să mă ocup de tot ceea ce ține de echipă.

Rep.: Cum ai ales acest nume pentru echipă?

R.C.: Numele acesta a fost ales datorită faptului că, în urmă cu câțiva ani, când a avut loc pentru prima dată un campionat organizat, am folosit acest nume din cauza țării și a jucătorilor de acolo, iar lumea știa de noi în acest fel și am decis să revenim la acest nume.

Rep.: Unde vezi echipa în viitor și cum vezi dezvoltarea ei și a jucătorilor?

R.C.: Sper ca în cel mai scurt timp posibil să avem și noi ocazia de a participa la un Campionat Național și să reprezentăm acest oraș cu mândrie. Dacă vorbim atât despre dezvoltarea echipei, cât și despre dezvoltarea jucătorilor din următorul nostru sezon pe care îl vom disputa, vom avea și a doua echipă a clubului, unde jucătorii de acolo vor evolua tot pentru echipa noastră, însă într-o ligă inferioară, din cauza faptului că vom avea o perioadă de transferuri cu jucători noi la echipa noastră, care vor veni pentru a ne ajuta să ne îndeplinim obiectivele, dar nu dorim să renunțăm la ceilalți jucători actuali.

Rep.: Care au fost principalele provocări pe care le-ai întâmpinat fie individual, fie cu întreaga echipă, în înființarea echipei? Cum le-ați depășit?

R.C.: Am întâlnit destule greutăți la început de drum din toate punctele de vedere, chiar și financiar sau moral, deoarece eram o echipă nou înființată și era destul de greu pentru mine să echilibrez balanța, pentru a fi bine pentru toată lumea. Ținând cont că la început eram un grup de 18 jucători, iar în ziua meciului, din cauza regulamentului impus, aveam dreptul de a alege doar 12 jucători care puteau evolua în meciul respectiv. Însă, într-un interval de timp, fiecare jucător a înțeles că totul se face spre binele echipei și am ajuns ca în ziua de astăzi, să fim ca o familie unul pentru celălalt, ceea ce este foarte important într-o echipă de sport în general. Sunt foarte multe lucruri în jurul unui antrenor sau a celor care fac parte din club, însă încerc să fac tot posibilul pentru a le oferi toate condițiile necesare tuturor.

Rep.: Ce așteptări ai pentru jucătorii din echipă? Care sunt principalele valori pe care le promovați în rândul jucătorilor?

R.C.: Am avut un an greu cu de toate, unde am încercat să văd valoarea și implicarea fiecărui jucător din echipă și să mă aștept ca și în sezonul următor să fie cel puțin la fel ca și până acum. Principala valoare pe care o promovăm în rândul jucătorilor este faptul că suntem o echipă tânără, dispusă efortului, dar și foarte buni individual, detaliu care s-a văzut la primele trei turnee la care am participat, unde am reușit să ajungem în toate competițiile la final. La două dintre ele am reușit să obținem premiile individuale de cel mai bun portar, în cazul lui Alexandru Turc, sau cel mai bun jucător, în cazul lui David Potor, concurând astfel împotriva unor jucători veniți din toată țara. În prezent, ne mândrim că reușim în primul nostru sezon să oferim cel mai bun marcator din Campionatul de Minifotbal Transilvania Liga I, pe Raul Neag, care a reușit să marcheze pentru echipa noastră un număr de 30 de goluri. Ne mândrim pe partea individuală a echipei.

Rep.: Ce impact vă doriți să aveți în comunitatea locală?

R.C.: Ne dorim să fim o echipă care să reprezinte orașul Târgu Mureș cu mândrie, la orice competiție națională la care o să participăm și totodată, să atragem lângă noi persoane care vor aduce un plus spre binele echipei.

Rep.: Care sunt obiectivele pe termen scurt și pe termen lung ale echipei?

R.C.: Pe termen scurt am reușit ceva ce nici noi nu credeam la început de campionat, mai exact, să terminăm pe podium în primul nostru sezon, pe locul III și să ajungem să fim una dintre echipele care reprezintă orașul la faza națională a Cupei României la minifotbal. Competiția se va desfășura la Sibiu în perioada 7-9 iulie și doresc să mulțumesc celor de la Cloud Sisha Lounge și Reea, pentru că au făcut posibilă prezența noastră acolo, deoarece implică câteva costuri financiare. Pe termen lung, avem planuri foarte mari, mai ales acum că suntem un Club Sportiv cu acte în regulă și asta datorită persoanelor care au fost alături de mine în tot acest timp pentru a face posibilă treaba aceasta. Aici mă refer și la Rareș Vîrtic care este și organizatorul competiției care se desfășoară la baza din Sâncraiu de Mureș, dar și la domnul Călin Flanja, președintele Asociației Județene de Minifotbal Mureș, deoarece fără ajutorul lor probabil că nu ajungeam până aici. Obiectivele din sezonul următor dorim să ni le îndeplinim alături de toți jucătorii vechi, cât și de cei care vor urma să facă parte din această echipă, tot prin muncă și implicare, deoarece dacă muncești, într-un final vei fi răsplătit.

A consemnat Diana CĂRBUREAN