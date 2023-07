Ziua în care s-a stins Aurelian Andreescu și Copacul plângea

Distribuie

Acest text e scris cu bucurie și foarte multă recunoștință pentru omul care a rămas lângă noi sfidând trecerea multor decenii.

Aurelian Andreescu, una dintre cele mai mari voci masculine pe care a avut-o muzica uşoară românească în Epoca de Aur, s-a născut în ziua de 12 mai 1942 la București și s-a stins în 22 iulie 1986 , la Constanța. Urmând cursurile Facultății de Arhitectură, nu avea studii muzicale, dar avea o ureche muzicală de excepție și și-a format propriul stil., potrivit Wikipedia. Avea 21 de ani când a debutat la Festivalul Național de Muzică de la Mamaia, în 1963, cu melodia ”În tot ce e mai frumos pe lume”, de Elly Roman. Doi ani mai târziu s-a angajat la Teatrul Constantin Tanase din București și a participat la multe spectacole în toată țara, recunoscut și în străinătate.

În 1969 a obținut locul al III-lea la Festivalul International al Cțntecului de la Sopot (Polonia) la „Ziua discului”, iar în 1971 a participat cu echipa Romaniei din care făceau parte Aura Urziceanu și Mihaela Mihai, reușind să câștige Marele Premiu si Cupa Europei la Concursul de la Knokke (Belgia).

Melodia care l-a consacrat, “Copacul”, a fost interpretată în premieră de Aurelian Andreescu pe scena Festivalului de la Mamaia și a obținut locul al treilea la secțiunea “Creație”. Piesa a fost scrisă de Zsolt Kerestely, compozitor care semnează și versurile, împreună cu Ovidiu Dumitru.

Artistul a avut succes la public a imediat. A dat frâu liber lucrurilor care îl pasionau și zeci de melodii interpretate inegalabil de Aurelian Andreescu au fost fredonate și îndrăgite de români. În total, a cântat peste 200 de piese, majoritatea devenite hit-uri în acea epocă. În perioada lui de glorie a fost interzis la televizor, perciunii și părul mai lung contraveneau regulilor impuse de regimul vremurilor.

A fost căsătorit de două ori, cu Ana Ciumetti, în anul 1968 și cu Mariella Annie Dumitriu în anul 1976. Deși își dorea foarte mult un copil, nu a avut. În anul 1980, Aurelian și Mariella Andreescu au adoptat un copil, Mirel, de la Casa de Copii.

Aurelian Andreescu, suferind de ciroză hepatică, a murit la 44 de ani, în anul 1986, în urma unui infarct miocardic. Este înmormântat în cimitirul Ghencea din București.

Cele mai frumoase piese sunt „Copacul”, „Fluierând pe stradă”, „Oameni”, „Tu eşti primăvara mea”, „Un fluture şi-o pasăre”, „Vreau numai soare”.

Enumerăm cîteva din piesele care vor dăinui mereu în timp.

Ai trecut iar pe strada mea (Ramon Tavernier)

Alerg printre stele (Radu-Eugeniu Gheorghiu)

Ana (George Grigoriu)

Ar fi de-ajuns (Ion Cristinoiu / Mihai Dumbravă)

Astăzi e ziua ta (Ion Vasilescu / Eugen Mirea, Ion Vasilescu)

Când vei veni iar lângă mine (Alexandru Mandy)

Cântă-mi să uit dragostea (Ion Vasilescu / Nicolae Vlădoianu)

Cântec de leagăn (Horia Moculescu / Eugen Rotaru)

Ce bine-ar fi să fie așa (Dan Ardelean / George Mihalache)

Ce-ți pasă ție (Dan Beizadea / Puiu Vasiliu)

Constelația Iubirii (Zsolt Kerestely)

Copacul (Zsolt Kerestely)

Cu cine semeni dumneata? (Vasile Veselovski / Mihai Maximilian)

Cu Noi (Zsolt Kerestely)

Daniela (Marcel Dragomir)

De ieri până azi (Laurențiu Profeta)

Din focul primului sărut (Marius Țeicu / Angel Grigoriu, Romeo Iorgulescu)

Dorul (Vasile V. Vasilache / Gheorghe Valcu)

Ești fotogenică (George Grigoriu / Angel Grigoriu, Romeo Iorgulescu)

Fetițele din București (Ion Vasilescu / Nicolae Vlădoianu)

Fluierând pe stradă (Vasile Veselovski / Mihai Maximilian, Bogdan Caus)

Gânduri (Nancy Brandes / Ovidiu Dumitru)

Gentleman (Henri Mălineanu)

Inima mea e a ta (George Grigoriu / Angel Grigoriu, Romeo Iorgulescu)

Iubesc (Petre Mihăescu / Ovidiu Dumitru)

Iubirea cea mare (Florin Bogardo)

În tot ce e frumos pe lume (Elly Roman / Sasa Georgescu)

Lumea (Marcel Dragomir / Ovidiu Dumitru)

Merit eu (Vasile Veselovski / Mihai Maximilian)

Mi-ai spus că mă iubești (Mișu Iancu)

Muzica (Marius Țeicu / Ovidiu Dumitru)

Oameni (Marius Țeicu / Ovidiu Dumitru)

o perla de fata (George Grigoriu)

Nu cred în stele (Vasile V. Vasilache)

Nu mă citi (Horia Moculescu)

Nu știi cîtă iubire (Ion Cristinoiu)

Pentru Dragoste (Marcel Dragomir)

S-a lăsat cortina (Vasile Veselovski / Mihai Maximilian)

Serenada Twist (Florentin Delmar)

Și plouă (Radu Șerban)

Ștrengărița (Noru Demetriad / Mihai Dumbravă)

Te iubesc (Dan Beizadea)

Te-ai schimbat (Petre Mihăiescu / Aurel Storin)

Tu ești primăvara mea (Florin Bogardo)

Un fluture și-o pasăre (Florin Bogardo / Ioana Diaconescu)

Vino, vino, dragoste (Marius Țeicu / Eugen Rotaru)

Vise (Paul Urmuzescu / Mihai Dumbravă)

Vreau numai soare (Dan Ardelean / Gheorghe E. Marian)

Melodii din repertoriul internațional:

Bună dimineața, micuță stea (Rado, Ragny, M. Dermott / Gheorghe E. Marian)

Nu uita (Rado, Ragny / Cecilia Silvestri)

Pentru Maria (Murray, Callander / Eugen Rotaru)

Love story (Francis Lai / Aurel Felea)

O chema Ninette (Hildebrandt / Aurel Felea)

Valuri albe (Christie-Yellow river / Aurel Felea)

Pașii mei (Barry Gibb / Aurel Felea)

Vei veni (Beatles – Let It Be)

De ce n-am replică în glas (Kenny Rogers – Ruby, Don’t Take Your Love To Town)