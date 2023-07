INTERVIU. Carmen Pop, șefă de promoție în Luduș și participantă la Vocea României

Distribuie

Carmen Pop este una din șefele de promoție ale Liceului Tehnologic nr. 1 din Luduș și, totodată, a promovat examenul de Bacalaureat cu una din cele mai mari note din liceul său, 9,65. Deși a fost la un profil real, viitorul său se îndreaptă spre domeniul artistic, fiind cântăreață și, speră ea, în viitor, actriță. Vineri, 28 iulie, am discutat cu absolventa, aflând despre activitățile sale extrașcolare, despre participarea sa la Vocea României, despre examenul de Bacalaureat și despre multele sale premii obținute în diverse domenii.

Reporter: Care a fost media anilor de liceu?

Carmen Pop: 9,93. Am fost a doua șefă de promoție.

Rep.: Care a fost media examenului de Bacalaureat?

C.P.: 9,65.

Rep.: Cum a fost examenul?

C.P.: Bac-ul în sine nu a fost dificil. Subiectele în sine au fost chiar accesibile și făcute, cumva, pentru noi. Deci nu mi se pare că au vrut să ne „saboteze”, cu tot ce am trăit: grevă, pandemie. Sunt grele acele trei zile în care stai stresat trei ore, trebuie să te concentrezi, te duci acasă, te culci, știind că a doua zi mai ai un examen. E vorba mai mult de oboseala adunată, decât de subiectul în sine. Pregătirea e multă și trebuie să fie constantă, să te intereseze. Trebuie să te obosești puțin înainte, dar și să te odihnești chiar înainte. Înainte de bac, nu trebuie să faci nimic. În ultimele două săptămâni, eu m-am relaxat, pentru a fi fresh pentru examen. Altfel, clachezi fix când nu trebuie să clachezi.

Rep.: La ce facultate ai ales să mergi?

C.P.: În cadrul Universității Naționale de Muzică din București, am ales Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pegagogie Muzicală. Am ales partea de teorie a Universității deoarece eu vreau muzică ușoară, pentru că cea clasică îți influențează mult modul în care cânți. Odată ce cânți muzică clasică, se aud influențele de acolo.

Rep.: Ce hobby-uri ai? Ce faci în timpul liber?

C.P.: Eu cânt, de la cinci ani, muzică populară, pentru că părinții mei au cântat populară și așa am fost introdusă în lumea muzicii. Am cântat cu ei, dar și singură. Toată lumea mă întreabă: De ce muzică populară, dacă tot nu-ți place? Într-adevăr, nu-mi place atât de tare, dar a fost prima muzică în care am fost introdusă. Am fost trimisă pe scenă și mi s-a zis „Cântă asta!”. Dar bineînțeles că mi-a plăcut, îmi place pe scenă. Pe lângă muzică, vreau să dau și la actorie. Pentru asta m-am dus la București, ca să dau la UNATC. Îmi place să mă numesc actriță în devenire. S-au îmbinat toate. Teatrul cu muzica merge. Îmi place acest domeniu artistic. La alegerea facultății, nu știu ce aș fi putut să fac altceva. Am luat note mari și la matematică și la fizică, care sunt o ramură total diferită, dar am mers tot pe latura artistică. În acest sens, mi s-a spus: I-ați pasiunea și pune-o în muncă. Nu sunt de acord, pentru că atunci pasiunea dispare.

Rep.: Unde ai cântat? La ce concursuri ai participat?

C.P.: Am participat la concursuri de teatru, dar și concursuri de muzică. Am fost la Vocea României, am ajuns în blinduri, dar nu s-au întors antrenorii. Nu a depins totul de mine acolo. A fost o experiență faină. Am participat, în toamnă, anul trecut, la Baia Mare, la Concursul de Muzică Francofonă, unde m-am familiarizat cu ce înseamnă concursul, iar în mai m-am dus din nou și am câștigat locul II. Am primit o excursie de două săptămâni în Franța, unde vom face activități legate de cântat și de actorie. Am fost la multe concursuri în timpul școlii; profesoara mea de Româna m-a împins de la spate, pentru că, atunci când poți să faci multe, ți se cere. Și mi-a plăcut. Am mai fost la Blaj, la un concurs de recitat. În aprilie, am fost la un concurs de teatru, unde am câștigat premiul „Cea mai bună actriță”. Am făcut și un musical – am cântat, am jucat și am și dansat.

Rep.: A fost dificil să le faci pe toate, mai ales în preajma examenului?

C.P.: Da, a fost greu, pentru că sunt perfecționistă. Țintesc sus pentru a fi „pe acolo”. Mă refer în viață, nu doar la note. M-am învățat, deși a fost greu. E un stil de viață.

Rep.: Care e secretul reușitei?

C.P.: Am fost constantă și, pur și simplu, am învățat încă din clasa a IX-a. În fiecare an am avut note bune, iar în clasa a XII-a doar am plusat în unele locuri. E foarte important să te pregătești constant și pe rând, să nu lași totul pe ultima sută de metri.

Rep.: Cine te-a susținut în tot demersul acesta?

C.P.: Părinții mei. M-au susținut în orice. Au venit cu mine peste tot. Ei m-au introdus în lumea aceasta și adevărul este că au văzut că-mi place. Și profesorii; în generală, profesoara de Istorie m-a implicat pe partea de teatru, iar când am ajuns în liceu, profesoara de Română m-a „exploatat” în sensul bun. M-a împins pe toate domeniile acestea, scris, actorie, creație, recitare, am făcut tot felul de filmulețe și m-a băgat în tot felul de concursuri, precum cele de creație. Am obținut locul II la Olimpiada de Română, nivelul județean. Toate activitățile acestea m-au învățat. Am zis, este un stil de viață. Sunt mereu în priză.

A consemnat Alexandra BORDAȘ