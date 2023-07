INTERVIU. Povestea țăranilor din spatele standurilor din piață

Distribuie

De câte ori ați pășit în piața Cuza Vodă din Târgu Mureș și ați cumpărat un kilogram de roșii, fără să știți povestea din spatele acelor legume, fără să știți persoana care și-a umplut mâinile de pământ în timpul plantării? Probabil, de prea multe ori…

Vineri, 28 iulie, am stat de vorbă cu unul dintre producătorii „curați” ai județului, cu Andrea Tăbăran, o persoană dedicată muncii țăranilor de azi – lucru devoalat prin intermediul afacerii sale de familie, Bálint Family Garden.

Reporter: De unde a pornit această afacere?

Andrea Tăbăran: E o istorie care a început în copilăria mea, când mama mea lucra la Grădina de Stat, unde se cultivau legume. Mă ducea acolo și mâncam. Țin minte cum mâncam acolo căpșuni, legume. Nu eram de folos pentru muncă, dar eram prezentă acolo. În continuare, când eram mai mărișoare, la fiecare activitate care se întâmpla pe câmp, eram prezentă. Nu știam să folosesc sapa, dar aveam o sapă micuță cu care mă jucam, în prima etapă. După, cum creșteam, și coada sapei devenea tot mai lungă. Era spre beneficiul altora, faptul că puteam lucra. Mai demult, copiii erau educați altfel; nu din cărți aflau ce înseamnă agricultura, nu făceau studii superioare pentru a știi să cultive o plantă. Ei crește empiric, acolo unde era habitatul normal și, de la bunici sau părinți primeau cele mai utile informații, pentru că a ne alimenta nu este doar un mod de supraviețuire, este ceva prezent în mod zilnic în viața noastră. Oamenii de la țară așa au fost educați unul de la celălalt ca să aibă acces la o alimentație sănătoasă. Iar povestea mea a continuat: cum creșteam, în fiecare an participam la toate etapele, lucrările din grădină și nu numai. Mi-a plăcut enorm să merg la fân, mă simțeam ca într-o parfumerie naturală. Acolo erau plantele aromatice. Am adus cu mine doar o parte din ele, cele ce se pot cultiva. Putem da mai departe această ștafetă, putem deveni noi misionari pentru oameni. Putem fi întotdeauna prezenți și fizic, și spiritual în ceea ce facem. În momentul în care luăm decizia de a face agricultură „curată”, de a ne folosi de resursele naturii, întotdeauna alimentația devine o valoare și mai mare.

Rep.: Ce reprezintă, pentru dumneavoastră, agricultura „curată”?

A.T.: Înseamnă că produsele pe care le comercializăm, și nu numai noi, să fie produse etic, să existe o relația față în față cu cumpărătorul, nu dintr-un market; pentru că mergem, luăm de pe raft și punem în coș și nici nu știm măcar cine este persoana din spatele raftului, care lucrează pentru mine, să am roșia din supermarket. Aș fi de acord ca în supermarket-uri să nu fie doar embleme, ci și oameni, producători, să fie invitați la stand și să își reprezinte produsul. Să fie un produs curat.

Rep.: Ce produse aveți?

A.T: În „arsenal” avem legume și fructe. În cazul fructelor, „regina” sau „regele” este aronia, care are multe beneficii. Nu doar atât, avem și alte fructe care aduc beneficii. La gama de legume, topul este roșia, care, iarăși, este o legumă foarte bună. Sunt acolo prezente, în legume și fructe, multe lucruri pentru beneficiul nostru.

Rep.: Cât de dificil e să crești plante, să le îngrijești?

A.T.: Întreținerea plantelor aduce eforturi foarte mari. Întreținerea plantelor „curat” făcute este un efort și mai mare. Pierderile nu intră la calcul, pentru că dacă ne limităm doar la partea financiară, este o dilemă, că vrem sau nu. Dar, în contextul în care putem produce și ne putem întreține financiar și ne încadrăm în parametrii aceștia, este în regulă. Atunci, și noi, și clientul, vom fi mulțumiți: el de produsul nostru sănătos, iar noi de faptul că ne onorează cu prezența și ne cumpără produsele.

Rep.: Cine v-a sprijinit în acest business?

A.T.: Business-ul este de familie. Este vorba despre Bálint Family Garden, care merge înapoi în timp chiar și până la străbunica mea. S-a transmis din generație în generație, am crescut chiar și animale, dar baza a rămas creșterea plantelor. Susținătorii mei cei mai mari sunt familia mea, de la mic la mare. Eu reprezint Bálint Family Garden cum reușesc și unde reușesc: în piețe, în târguri, pe platforme. Aș vrea ca oamenii să înțeleagă că producătorii sunt pe cale de dispariție, iar, în momentul în care nu vom lua măsurile necesare pentru a mai rămâne, chiar vom dispărea de tot. Atunci va rămâne doar varianta de supermarket. Va trebui să împingem căruciorul pentru a ne hrăni următoare generație.

Rep.: În legătură cu următoarea generație, vă creșteți fiica în același spirit?

A.T.: Da și vreau să și rămână în spiritul acesta, să ducă mai departe ștafeta, pentru că asta e menirea noastră. Deci cu toții putem îmbunătăți ceea ce știm prin studii; este binevenit, dacă omul are informații utile, în plus. Dar îmi place foarte mult termenul de „țărancă” sau „țăran”. Este o emblemă a mea, pentru că nu vreau să șterg trecutul. A fi țăran este un beneficiu pentru mine. Și mă gândesc că ar trebui încurajate și familiile tinere, care să fie interesați să trăiască o viață sănătoasă, să-și caute o căsuță la țară, să-și facă un pic de grădină, să aibă hrană sănătoasă pentru copiii lor. Prin asta vom reuși să ne reeducăm, să ne ducem înapoi, de unde ne-au pornit rădăcinile.

Rep.: Ce sfaturi aveți pentru acești tineri, aflați la început de drum?

A.T.: Să nu se dezamăgească, în primul rând. Să înceapă ca și un fel de joacă a copilăriei, să fie un hobby, unul care nu costă enorm de mult – pentru că sunt hobby-uri care ne costă foarte mult. Să-și procure o sapă, pentru că e bună pentru fitness. Atingerea plantei, îngrijirea ei, faptul că am contact cu planta care va deveni mâncare sunt importante. Mama totdeauna așa m-a învățat: vorbește cu plantele că te simt. Aceste lucruri par a fi simple. O conexiune între mine și plantă trebuie să existe. Ceicare o fac numai pentru hobby, să-și ia câteva plăntuțe, să încerce. Nu e nevoie de o investiție mare. Dar, în momentul în care au câteva roșii, câțiva castraveți, orice, apare și satisfacția: am pus pe masă o legumă pe care eu am făcut-o, nu trebuie să mă convingă nimeni că e sănătoasă. Acestea sunt lucruri esențiale pentru viitor.

Rep.: Care sunt sentimentele dumneavoastră când vă priviți rezultatul propriei munci?

A.T.: În momentul în care am semănat o plantă, e ca și viața unui om. Se naște dintr-o sămânță, crește, își atinge maximul când aduce fructe, după care și planta își ia rămas bun de la viață. Își păstrează energiile și tot ce are în fruct și în sămânță. Și așa, revenim la acest ciclu în altă primăvară. Dacă ne gândim bine, și viața noastră este un ciclu, un ciclu frumos, în care ne regăsim și cred că asta este esența vieții; ca în circuitul acela să ne regăsim, să găsim lucrurile importante nouă și din acestea să dăruim mai departe pentru alții. Am un sentiment de bucurie pentru că, în momentul în care oamenii cumpără, o parte din mine va pleca acolo unde trebuie să ajungă, pe mesele oamenilor.

Pe Andrea Tăbăran – și mulți alți producători locali – o veți găsi în următoarele trei săptămâni în piața de pe strada Cuza Vodă, unde vă veți putea bucura de produse proaspete, „curate” și gustoase.

A consemnat Alexandra BORDAȘ