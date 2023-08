Festivalul Roman revine în Călugăreni

Distribuie

Cel mai mare festival de reconstituire a istoriei antice din estul Transilvaniei se va desfășura și anul acesta sâmbătă, în 5 august, între orele 10.00 – 19.00, la Călugăreni, comuna Eremitu. Evenimentul se va desfășura în trei spații importante din Călugăreni: Teatrul Șură, Parcul Arheologic și biserica și curtea fostei Mânăstiri Franciscane.

Din programul de anul acesta nu lipsesc ghidajele de la pavilioanele expoziționale Time Box, situl arheologic și Mănăstirea Franciscană, concertele de muzică veche, atelierele de pedagogie muzeală, expoziții tematice, demonstrații militare romane, târgul de sclavi și voia bună.

“Anul acesta am pus accent pe mai multe teme, nu doar pe perioada romană pe care am promovat-o în ultimele ediții ci am încercat să completăm cu două componente la fel de importante și valoroase din punct de vedere al patrimoniului cultural anume perioada Renașterii pe care ne dorim să o valorificăm în legătura Mănăstirii Franciscane din Călugăreni și elementele rurale, culturale și arta populară pe care ne dorim să le prezentăm mai clar în zona Teatrului Șură”, a declarat marți, 1 august, Szilamér Péter Pánczél, șeful secției de cercetare a Limesului Roman și organizator al evenimentului.

Program generos

Mai departe Péter Pánczél ne-a introdus puțin în lumea strămoșilor noștri, romanii, și a vorbit despre programul din cadrul festivalului legat de viața și cultura romană.

“Festivalul va începe cu parada tradițională de deschidere, dar se va schimba puțin traseul, parada o să înceapă din Parcul arheologic, urmând Mănăstirea Franciscană apoi Teatrul Șură ca cele din urmă să ne întoarcem la Parcul arheologic. După v-a începe festivitatea de deschidere, de data aceasta în aer liber în incinta parcului arheologic. Apoi urmează exercițiul militar al soldaților romani, un eveniment inedit, licitația de sclavi și antrenamente specifice soldaților. Pe lângă acestea pe toată durata festivalului vor mai fi active ateliere de pedagogie muzeală axate pe perioada romană, se vor putea vizita tabere militare, v-a mai avea loc o mică expoziție despre simetrie și estetică care o să aibă ca temă principală problematica frumuseții percepută în antichitate, ghidaje printre săpăturile arheologice care se desfășoară la Călugăreni și în această perioadă se poate vizita busola Belvedere din parcul arheologic”, a povestit Péter Pánczél.

În continuare, Zalán Györfi cercetător la secția de istorie a vorbit despre programul legat de perioada renascentistă din interiorul Mănăstirii Franciscane din Călugăreni.

“Sectorul Renascentist de anul acesta propune programe deja consacrate din edițiile anterioare, vor avea loc două momente artistice, un concert de orgă susținut de către Mátyus Szabolcs între orele 12.30 și 13.30 și alt concert de flaut și vioară între orele 16.00 și 17.00 susținut de Domahidi Sára & Zsuzsa, se vor mai desfășura ateliere de pedagogie muzeală în grădina mănăstirii, în colaborare cu Biblioteca Județeană Mureș și Biblioteca Teleki vom organiza o mică expoziție numită Biblioteca claustri cu niște tipărituri despre viața sfântului Francisc de Assisi și o alta numită Franciscanii în “Țara Sfântă” de pe Valea Nirajului despre două săli din mănăstire, iar în paralel se vor oferii ghidaje prin biserică”, a declarat Zalán Györfi.

Nu în cele din urmă, Orsolya Tatai, muzeograf în cadrul Secției de Etnografie, a oferit detalii despre cultura rurală și programul care va avea loc la Teatrul Șură.

“Prin atelierele de pedagogie muzeală și prin expozițiile tematice din Teatrul Șură și din grădina sa încercăm să retrăim istoria și să readucem la viață activități tradiționale legate de folosirea plantelor în gospodăria tradițională. Partenerul nostru de anul acesta este centrul județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Harghita care v-a aduce o expoziție despre portul popular secuiesc intitulată ”Costume Populare în acuarelele și desenele lui Haáz Ferenc Rezsö”. În clădirea școlii v-a exista o expoziție cu fotografiile lui Bálint Zsigmond, de la ora 13.30 ansamblul de dans popular Borsika vor susține spectacolul “Trecut și Viitor”, de la ora 14.30 vor avea două prezentări de cărți, una despre arhitectura satului și un catalog vechi al mănăstirilor franciscane din Călugăreni iar de la ora 17.00 trupa Barozda va susține un concert de muzică veche combinată cu cea populară. Festivalul se va încheia împreuna cu trupa de muzică rock 6 Chapter”, a comunicat Orsolya Tatai.

Adrian MURARIU