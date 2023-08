INTERVIU. Mai multe despre Tinerii Lideri din Târgu Mureș

Distribuie

Prima oară când am auzit despre Junior Chamber International (JCI) Târgu Mureș a fost acum câteva săptămâni, când o parte din colegii mei au mers la un proiect din cadrul acesteia numit “Turist în Orașul Tău”, în care se prezentau târgumureșenilor clădiri pe lângă care trec zilnic și niciodată nu s-au întrebat care este istoria lor.

Mi s-a părut foarte interesantă ideea și am stat și m-am întrebat ce este JCI, cu se ocupă? Recent, la un festival local, am avut ocazia să vorbesc cu Ana-Maria Vodă, președintele JCI din Târgu-Mureș de anul acesta, care mi-a răspuns la câteva întrebări.

Reporter: Ce este JCI?

Ana-Maria Vodă: JCI, sub denumirea completă Junior Chamber International, este o organizație de tineri lideri cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani , care aduc schimbări pozitive în comunitatea din care fac parte. Noi identificăm nevoile din comunitate sau ce își doresc oamenii, în ce domenii vor să se dezvolte, iar noi acționăm pe baza lor. Este o organizație la nivel mondial, prezentă în peste 115 de țări și ca membru ai ocazia să interacționezi cu peste 200 de mii de membri.

Rep.: Îmi poți da un exemplu de asemenea proiect?

A.M.V.: Am identificat nevoia de a vorbi într-o limbă străină, așa că am intervenit cu un proiect, World Cafe. În acest proiect am avut tematici, iar la ultima ediție a fost vorbitul în public și dezbaterile, care ar fi importanța lor și de ce să ne încurajăm să vorbim în public și să dezbatem. Atunci când facem acest proiect ne împărțim pe mai multe mese, așa le zicem noi, unde există câte o limbă diferită, engleză, franceză, spaniolă sau altele limbi, depinzând dacă se înscriu sau nu la acea limbă.

Rep.: De cât timp există JCI?

A.M.V.: JCI a fost înființat în anul 1915 în America inițial ca un club de networking și dans creat de tineri care își doreau sa schimbe în bine comunitatea lor. Dimensiunea internaționala a venit după Al Doilea Război Mondial când JCI a fost fondat la nivel mondial sub acest nume, cu o misiune umanistă și de înțelegere între culturi, iar în Târgu-Mureș există din 2015, Târgu Mureș fiind unul din cele șapte orașe din România unde există această organizație.

Rep.: Ce îi oferă JCI unui membru?

A.M.V.: Tinerii care vin în interiorul organizației pot să își dezvolte abilități de marketing, resurse umane, avem evenimente în care membrii care deja fac parte din acest proiect, pot să țină interviuri viitorilor membri care își doresc să intre în organizație, învățăm cum să ținem interviurile. Avem, de asemenea, un departament financiar unde învățăm cum să ne susținem noi ca organizație non-profit și cum să gestionăm toate partea financiară. Și unul dintre preferatele mele este departamentul de relații internaționale prin care comunicăm cu celelalte centre locale și promovăm la nivel internațional proiectele pe care le avem.

Rep.: Îmi poți spune un proiect internațional?

A.M.V.: Acum avem un proiect prin care promovăm cei mai remarcabili tineri din comunitate, iar un român, Paul Olteanu, momentan este în top 20 la nivel mondial și acum îl votăm până în 8 august să ajungă în top 10. Sperăm să fie unul dintre cei mai remarcabili tineri la nivel mondial sau poate să fie primul, noi îl susținem trup și suflet și sperăm să ajungă cât mai sus.

A consemnat Adrian MURARIU