INTERVIU. Un tratament medical roditor, la Salinele Rman din Târgu Mureș: presopunctura

Distribuie

Cabinetul medical Salinele Roman este locul ideal de recuperare pentru persoanele suferinde, mai ales de boli respiratorii, furnizând servicii de imuno-preso-reflexopunctură, fizioterapie, kinetoterapie, masaj corporal și salinoterapie. Unitatea medicală este situată în municipiul Târgu Mureș, pe strada Libertății nr. 32 și funcționează de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 19.00. Dincolo de procedurile inovatoare de tratament, bazate pe impulsuri ale terminațiilor nervoase localizate la nivelul tălpii, cabinetul medical pune la dispoziția pacienților saline naturale, construite pe baza unor procedee brevetate. Despre metodele de tratament și beneficiile acestora pentru ameliorarea îndelungată a simptomelor acute vom afla mai multe de la fondatorul cabinetului, Remus Roman.

Reporter: Ce ne puteți spune despre pregătirea dumneavoastră medicală?

Remus Roman: Fac anatomie funcțională, reflexoterapie și presopunctură. Reflexoterapie presupune masaj în talpă, în timp ce presopunctura se bazează pe impulsuri, pe terminații nervoase. Ceea ce m-a determinat să urmez această meserie a fost faptul că am realizat cât de important este să ajutăm oamenii. Am observat că tratamentul meu a dat randament și astfel m-am implicat pe partea de terapie. Am finalizat o Școală Postliceală Sanitară pe specializarea Asistent Medical Generalist.

Rep.: Concret, în ce constă presopunctura?

R.R.: Presopunctura constă în impulsuri, noi tratăm afecțiunile din talpă, căci talpa susține întreg organismul și conexiunea între corp și pământ care este energia. Activăm circulația sângelui, eliminări de toxine și întărim organismul. În primă fază se efectuează o consultație în care se determină diagnosticul. Pacienții nu îmi spun ce probleme au, dar noi le identificăm. La finalul celor 15 ședințe, fiecare pacient resimte o ameliorare fizică a durerilor. Lucrăm foarte intens pe nerv. Foarte multă lume spune că de aceea nu vin la noi, căci masajul le produce durere în talpă. Noi nu vrem să cauzăm durerea, dar prin impulsul pe care îl dăm se activează niște nervi.

Rep.: Ce afecțiuni tratează acest tip de procedură medicală?

R.R.: Începând de la partea psihică – depresie, anxietate, insomnii – la dureri cervicale, partea de coloană, cea endocrinologică, concret orice durere regăsită în organism. Lucrez de 23 de ani, deja am experiență și rezultate considerabile. Cel mai mic pacient pe care l-am tratat a fost de trei luni. Copilul nu își poate exprima verbal durerea, dar am aflat-o. Este singurul cabinet din România de presopunctură fiindcă este o metoda unică. Se trage de pe vremea egiptenilor antici. E un stil în care tratăm foarte multe boli, începând de la cap până la picioare.

Rep.: Care este nivelul de eficiență al acestui tip de tratament?

R.R.: Majoritatea pacienților care vin și au o afecțiune foarte gravă, după cele 15 ședințe, însumând șapte ore jumătate din viața lor, se vor vedea rezultatele pe lungă durată. Această ameliorare depinde și de repaosul pe care pacientul îl efectuează acasă.

Rep.: Care este legătura dintre sare și presopunctură?

R.R.: Legătura constă în partea de ionizare, de respirație, căci până la urmă se creează și o stare de somnolență. Sarea are mai multe beneficii asupra corpului uman. Sarea poate să fie extrasă de la Praid, de la Târgu Ocna. Ideea e că sarea cea mai bună este aceea de la Praid, căci e mult mai rezistență. Am făcut partea de mini salină fiindcă a apărut epidemia de covid și a trebuit să facem distanțări față de pacienți și atunci am făcut un separeu unde pacienții se pot bucura și de salină.

Rep.: Care este tariful aferent acestor proceduri?

R.R.: Consultația este de 200 de lei, iar fiecare ședință costă 45 de lei și durează 30 de minute. Pacientul decide dacă vrea sau nu să urmeze tratamentul. La finalul tratamentului avem un masaj special de relaxare. Colaborăm și cu CAS pe partea de recuperare (kinetoterapie), iar clienții pot beneficia și de intrarea în salină pe baza biletului de trimetre de la medicul de familie.

A consemnat Mădălina ROHAN