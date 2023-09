INTERVIU cu solista de muzică populară Carina Avram: ”Am avut norocul de a trăi într-o familie tradițională”

Distribuie

În urmă cu câteva zile, pe scena ediției 2023 a evenimentului ”Ațintiș în straie de sărbătoare” solista Carina Avram a susținut un foarte reușit recital de muzică populară. Îmbrăcată cu catrințe din postav negru cu fir auriu, ie cu cipcă făcută de casă, pe pânză, poale cu cipcă de casă, brâu țesut și batic simplu, negru, talentata interpretă de muzică populară originară din orașul Iernut a demonstrat că interesul pentru folclor și tradiții este încă viu în rândul tineretului mureșean.

Reporter: Pentru început, vă rog să vă prezentați în câteva cuvinte cititorilor Zi de Zi.

Carina Avram: Sunt din Iernut, am 22 de ani și de când mă știu îmi place să cânt, îmi place tot ce înseamnă tradiții și promovarea folclorului deoarece aduce mai departe tot ce ne-au lăsat strămoșii și bunicii noștri, ceea ce cred că în zilele noastre se cam risipește printre atâtea melodii și cântece comerciale. Ne facem cumva greu loc noi, interpreții care tocmai batem la poarta afirmării. Sper să reușim și să ajungem la sufletul oamenilor.

Rep.: Ce v-a atras către tradiții, către muzică populară? Când ați avut prima tentativă de a cânta?

C.A.: Ceea ce m-a atras și m-a călăuzit cumva în lumea aceasta a folclorului este că am avut norocul de a trăi într-o familie tradițională, unde s-a pus accent pe aceste tradiții. Cumva, pot să zic ca am moștenit talentul de la bunicul meu, care a fost cantor la biserică, dar și de la tata. M-a atras folclorul pentru că în familia mea s-a promovat folclorul și sper să duce mai departe tradiția. Primul meu spectacol pe care mi-l amintesc cu drag a fost la Casa de Cultură din Iernut, eram sub îndrumarea doamnei Nina Roșu, de la Clubul Copiilor, acolo au fost primele mele apariții. După aceea am început să merg la corul bisericesc condus de părintele Silviu Feier din Iernut și pot să zic că de acolo a început ascensiunea și să cunosc cât mai bine și mai îndeaproape această latură a muzicii populare. Apoi am ajuns la liceu, am făcut Școala Populară de Artă, la clasa doamnei Dorina Oprea, căruia îi datorez în mare parte ceea ce sunt acum ca artistă.

Rep.: Ce fel de repertoriu abordați?

C.A.: Doamna profesoară ne-a îndrumat și învățat să avem grijă la repertoriu, ceea ce înseamnă că sunt mereu atentă să fie ”de zonă”, adică din zona Câmpiei, zona Mureșului Inferior, să pot transmite ceea ce simt și ceea ce am trăit pentru că altfel nu aș putea să ajung la sufletul omului. Mereu suntem atenți la ceea ce alegem să cântăm când urcăm pe scenă, în fața publicului.

Rep.: Ce simțiți când cântați în fața publicului?

C.A.: Cred că aș minți dacă aș spune că toată lumea e a mea, dar mă simt atât de ușoară și cel mai important e atunci când simți energia oamenilor că vine spre tine, atunci când tu simți că faci o treabă bună, când te prezinți în fața publicului cum ar trebui și simți energia oamenilor care e copleșitoare.

Rep.: Ce proiecte de viitor aveți în privința muzicii?

C.A.: Ca orice artist îmi doresc să scot câteva albume pe partea tradițională deoarece nu vreau să mă îndepărtez de la rădăcinile noastre și îmi doresc cât mai multe piese care să fie pe placul oamenilor și pe sufletul meu. Cred că încet, cu treabă bună, o să reușesc acest lucru. Lucrez la piese momentan, dar încă nu am scos vreun album.

Rep.: La ce fel de evenimente cântați?

C.A.: Pot spune că sunt o norocoasă pentru că sunt invitată la diverse festivaluri și zile de localități, am participat și la Festivalul – Concurs ”Petre Săbădeanu”, dar și la ”Mureș, dorurile tale”, ”Du-te dor cu Mureșul”, unde am obținut premii frumoase. Pe lângă aceste premii consider că cea mai importantă a fost experiența și ceea ce am putut învăța de la fiecare jurat și de la fiecare concurent. Mă bucur foarte mult să văd că oamenii mă vor în mijlocul lor prin asemenea evenimente organizate, mai ales pe timp de vară.

A consemnat Alex TOTH