INTERVIU cu Bodo Ervin, voluntar mureșean participant la evenimentul caritabil național „Big Build”

„Solidaritatea este opera unui sacrificiu conștient, este ultima verigă în înălțarea morală a voinței”, spunea Constantin Rădulescu-Motru. Sintetic, aș spune că solidaritatea este faptul genuin al omului care iubește oamenii. Și cum dăm empirism actelor noastre de iubire față de semeni? Faptic! Iar un exemplu reprezentativ de solidaritate civilă este cel promovat de asociația Habitat for Humanity care a inițiat evenimentul de voluntariat intitulat „Big Build”, organizat anual, al cărui obiectiv este construirea de locuințe într-un timp facil, de doar 5 zile, pentru familiile vulnerabile. Despre acest eveniment vom discuta, în cele ce urmează, cu un voluntar mureșean, Bodo Ervin, student în anul IV la Facultatea de Medicină din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș, care a participat la două ediții ale acestui proiect caritabil.

Reporter: Cum a survenit intenția ta pentru a deveni voluntar în cadrul ISU Mureș?

Bodo Ervin: Am aflat de voluntariat în urma unei urgențe medicale în familie, acest lucru determinându-mă să ajut și eu oameni la rândul meu. Fiind aproape de oameni în diverse feluri, mi-am dat seama că trebuie să devin medic și să ajut în continuare oameni, să le fiu aproape în momentele critice. Sunt voluntar în cadrul ISU Mureș, începând cu anul 2017, până în prezent. De asemenea, am desfășurat activități de voluntariat și în cadrul UPU SMURD Târgu Mureș, în perioada 2021-2022.

Rep.: Care erau principalele responsabilități cu care te-ai confruntat în cadrul voluntariatului?

B.E.: Ca paramedici, participăm activ la intervenții. Fiecare intervenție este deosebită în felul ei, nicio misiune nu seamănă cu cealaltă. Am avut parte de intervenții precum: accidente rutiere, politraumatisme, resuscitări, nou-născuți, afecțiuni cardiace. De asemenea, participam alături de colegii pompieri la activități precum: exerciții cu forțe și mijloace, defilări de Ziua Națională a României, activități de instruire a populației.

Experiența Big Build, edițiile din 2018 și 2019

Rep.: Povestește-ne sintetic despre experiența ta din cadrul proiectului național „Big Build”.

B.E.: Am participat la două ediții ale acestui eveniment organizat de către Habitat for Humanity. Prima mea experiență privind acest eveniment a avut loc în anul 2018, când proiectul s-a derulat în localitatea Cumpăna din județul Constanța. La începutul lunii octombrie din anul 2019, am participat pentru a doua oară la acest eveniment, alături de colega mea voluntară, Paula Beldean, desfășurat în localitatea Vaideeni, județul Vâlcea. Este un eveniment prin care voluntari din toată țara ne reunim și construim case pentru oamenii mai puțin norocoși. La ediția din 2019 a fost vorba despre oameni care și-au pierdut locuințele în urma inundațiilor din anul 2014. Obiectivul nostru a fost să construim zece case în cinci zile, lucru care s-a și realizat cu ajutorul celor 450 de voluntari. Împreună cu colega mea am reprezentat ISU Mureș, iar împreună cu colegii din toată țara am reprezentat Fundația pentru SMURD. A fost o experiență unică deoarece am avut în jurul meu oameni care au același scop, acela de a ajuta. Împreună am dovedit că cine salvează o viață, salvează o lume întreagă! Fiecare voluntar a primit câte o diplomă de participare.

A consemnat Mădălina ROHAN