FOTOREPORTAJ: A început Târgul Mureșenilor!

În perioada 12 – 16 septembrie se desfășoară Târgul Mureșenilor în Piața Teatrului din Târgu Mureș, unde mai mulți producători locali se întâlnesc cu târgumureșenii pentru a achiziționa dulciuri, bijuterii, obiecte vestimentare din blănuri și din piele, lumânări parfumate, vinuri, must, condimente și felurite plante.

Noutăți… de calitate

Luna aceasta au fost aduse două noi standuri în Piața Teatrului, deținute de două tinere care promovează afacerile locale bazate pe crearea produselor handmade de calitate.

Sorina Mihalache ne-a întâmpinat cu standul său de lumânări parfumate, realizate handmade și așezate în vase create de olari mureșeni.

„Avem produse din ceară naturală de soia, bucățele de ceară care se pot topi în lampa de aromaterapie și lumânări parfumate cu fitil de lemn sau cu fitil normal, în funcție de preferințele fiecăruia. Am un atelier mic acasă și le produc, le torn manual pe fiecare. Fiecare are un proces oarecum diferit de producție, dar nu e unul complicat. Îmi produc singură lumânările de aproximativ doi ani, însă am început să produc și pentru comerț din primăvara acestui an”, a declarat deținătoarea standului Lu’Minos Candles, Sorina Mihalache.

Andreea Radu este managerul firmei Mirodenya Mix, aflându-se și ea pentru prima dată în cadrul târgului.

„Produsele noastre sunt mirodenii, condimente, chipsuri de fructe și legume deshidratate. Avem un mic atelier și în total suntem trei colege care lucrăm la produsele aceastea, pe care le facem cu mare drag, cu multă iubire și cu foarte mult gust. Produsele de bază vin toate de la producători locali, le spălăm, le curățăm, le aranjăm, le facem frumoase și le punem în deshidrator, unde le lăsăm pentru mai multe ore – depinde de fiecare legumă sau fruct. După asta, ele sunt ambalate și le aducem la târg pentru voi. Afacerea, vânzarea a început de prin luna ianuarie, februarie pe site, dar la târguri participăm din luna iunie”, a precizat Andreea Radu.

Târgul vă așteaptă să gustați deliciosul vin sau must, să achiziționați bijuterii, lumânări, plante, condimente sau haine până pe 16 septembrie, ora 20.00.

Text: Alexandra BORDAȘ

Foto: Alin PETRE