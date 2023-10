INTERVIU cu Denisa Fülöp, mureșeanca de la ”Vocea Ungariei”

Distribuie

Are vârsta de 17 ani, este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș și abordează trei genuri muzicale: ușoară, populară și rock, alături de trupa Euphonica. Să facem așadar cunoștință cu Denisa Fülöp, artista care sâmbătă, 30 septembrie, a susținut un mini-recital foarte apreciat în incinta Grădinii Zoologice din Târgu Mureș, cu prilejul unui eveniment prin intermediul căruia s-a promovat pacea, înțelegerea și unitatea între națiunile lumii.

Reporter: Salut! Ce ne poți spune despre tine?

Denisa Fülöp: Mă numesc Denisa Fülöp, am 17 ani și sunt elevă la Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș.

Rep.: De ce ai ales domeniul artei?

D.F.: Pentru că de mică am dorit să devin o cântăreață și de mică mi-a plăcut muzica, mi-a plăcut ideea de artist, și am decis să mă duc la Liceul de Artă. Mai întâi însă am decisă să învăț la Palatul Copiilor din Târgu Mureș, acolo am început cu spectacole, cu concursuri, și iată-mă aici.

Rep.: Ce genuri muzicale abordezi?

D.F.: De mică, adică de la vârsta de 9 ani am început să cânt muzică ușoară. La liceu, din clasa a IX-a cânt muzică populară și rock cânt de trei ani, cu trupa Euphonica.

Rep.: E greu de abordat mai multe genuri muzicale?

D.F.: Nu pot să zic că este foarte ușor, pentru că trebuie să fiu atentă, mai ales atunci când cânt muzică populară și muzică ușoară, pentru că sunt niște floricele și melisme care nu sunt chiar foarte ușor de cântat. Încerc să fiu atentă.

Rep.: Povestește te rog despre trupa în care cânți.

D.F.: Cu trupa cânt de aproximativ trei ani, am început cu coveruri. În 2021, în decembrie, am fost chemată la o probă, și am cântat coveruri, am stat foarte mult la repetiții, și în 2022, în martie, am lansat o piesă și în acest an am lansat un LP cu trei melodii. Urmează să lansăm și un album.

Rep.: Felicitări! În ceea ce privește cariera solo, ai piese proprii, colaborezi cu vreun compozitor în acest sens?

D.F.: Momentan nu, dar voi colabora cu cineva din București. Încă nu pot să spun mai multe, din păcate.

Rep.: Ce presupune pregătirea ta? Exersezi mult?

D.F.: Exersez destul de mult. De exemplu, am un program foarte încărcat la Colegiul Național de Artă. Scap de la cursuri la ora 6-7 după-masă și când ajung acasă repet, cânt, solfegiez…

Rep.: Pe ce scene importante ai performat până acum?

D.F.: În 2017 am participat la ”Vocea României Junior”, anul trecut am fost la emisiunea concurs ”X Factor” în Ungaria și anul acesta la ”Vocea Ungariei” – emisiunea va fi difuzată chiar astăzi (sâmbătă, 30 septembrie – n.a.)

Rep.: Ce îți dorești de la viitor în privința carierei tale muzicale?

D.F.: Să ajung cunoscută și – de ce nu – să fiu îndrumată de un producător.

A consemnat Alex TOTH