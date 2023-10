Tineri debutanți în artă și jurnalism. Povestea de viață a unei tinere speranțe din județul Mureș

Distribuie

De la bun început, comuna Sângeorgiu de Mureș a considerat un lucru important susținerea culturii și sprijinul tinerilor talentați. Promovarea și succesul tinerilor talentați după cum știm, întotdeauna pornește de la educația, susținerea părințiilor, dar au un rol foarte important și instituțiile publice ale comunițății de care aparțin. Instituțiile publice din Sângeorgiu de Mureș (școala, primăria) întotdeauna au încurajat, au sprijinit și au promovat tinerii talentați.

Partenera noastră de conversație este o fată care a adus multă bucurie în comuna Sângeorgiu de Mureș, nu numai cu performanța ei sportivă, ci și cu câștigarea diferitelor competiții școlare.

Manea Alexa Tamara este elevă în clasa a șaptea la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureș. Este o elevă eminentă la învățătură și la competiții școlare. Cei care o cunosc pe Tamara de când era mică și au urmărit activitatea ei, observă la ea o evoluție extraordinară din toate punctele de vedere.

Tamara are părinți cu adevărat susținători, fiind alături de ea de când era mică, în toate activitățile la care participă. Astăzi, este o adolescentă, cu o personalitate pozitivă, deschisă și sigură pe ea în tot ceea ce face. Știe că dacă greșește, dacă nu reușește, este ceva firesc, și învață nu numai din succesele, ci și din greșelile ei.

A prezenta totul într-un singur interviu, cu toate activitățile pe care le face ea este destul de greu, totuși am încercat să adunăm cele mai importante informații, despre această adolescentă de 13 ani.

În timpul conversației, ne-am regăsit foarterepede și cred că povestea ei de viață merită prezentată.

“Este o întreagă muncă de echipă în spatele fiecărui dans, dar atunci când sunt singură pe scenă simt că transmit o energie specială. Și cel mai important lucru este că atunci când dansez sunt fericită.”

Reporter: Povestește-ne, te rog, cum ai ajuns să dansezi?

Manea Alexa Tamara: Părinții mei au observat că de mică sunt o fire activă și au vrut să folosească asta în mod constructiv, așa că am început să fac gimnastică ritmică. Treptat, am avut ocazia de a cunoaște mai multe forme ale dansului: balet, street dance, dans acrobatic, dans contemporan. Momentan fac dans contemporan, pentru că acest stil, îmbină elementele de gimnastică, balet și acrobație.

Rep.: Ce înseamnă pentru tine dansul?

M.A.T.: Pentru mine, dansul înseamnă pe lângă pasiune, un moment în care mă pot exprima liber, un moment de relaxare. La dansurile individuale, simt că îmi pot pune mai mult amprenta și pot să transmit mai multă energie publicului. La dansuri de echipă, consider că în spatele fiecărui dans este o muncă enormă, care presupune atenție, încredere și spirit de echipă.

Rep.: Când ai simțit prima oară că munca ta a dat roade?

M.A.T.: Prima dată, cred că a fost în 2019, când am plecat la campionatul european în Ungaria unde am obținut locul întâi la proba de dans contemporan. M-am simțit mândră de mine pentru că am reușit o astfel de performanță, deoarece înainte de concurs avusesem un accident la școală, care îmi îngreuna un pic mișcările, dar totuși am reușit să câștig.

Rep.: Există pentru tine o persoană cu care ai vrea să semeni, cine este idolul tău?

M.A.T.: Nu pot spune că am un idol. Apreciez orice persoană care este talentată și ajunge sus prin forțele proprii și am să încerc să ajung ca ea. Nume exacte nu pot să dau, consider că toți care au participat, într-un mod anume la dezvoltarea mea, sunt idolii mei.

Rep.: Pe lângă dans cu ce te mai ocupi?

M.A.T.: Sunt o persoană competitivă, pe lângă dans, particip la foarte multe concursuri școlare: olimpiade de română, limba și literetura maghiară, istorie, matematică, religie, dar printre hobby-urile mele se enumeră și arta desenului. Consider că oriunde mă înscriu, fie competiție, fie curs, sau un hobby, întotdeauna trebuie să dăm din noi tot ce este mai bun. Dacă îți place ceea ce faci, asta se va obseva din exterior.

Rep.: Crezi că este important să mergi la concursuri?

M.A.T.: Participarea la un concurs anume, mereu era decizia mea. Normal, consider că fiecare concurs are un farmec aparte, o experiență unică, din care putem învăța multe. Important este ca după orice fel de concurs, să ne tragem concluziile personale: ce am învățat din acest concurs, chiar dacă nu am fost premiată, cu ce experiențe m-am îmbogățit etc. Consider că din fiecare concurs la care participă o persoană, poate ieși doar învingător, îmbogățind cunoștințele generale și chiar și relațiile sociale.

Rep.: Cine sunt cei mai mari susținători ai tăi în tot ceea ce faci?

M.A.T.: În primul rând, cei mai mari susținători ai mei sunt părinții mei, pentru că de mică au avut și au încredere în deciziile mele. Apoi, au un rol foarte important în tot ceea ce fac nu numai prietenii, dar și fosta mea învățătoare care din clasele primare ne-a ajutat mult să înțelegem rolul adevărat al învățării, al competiției. Momentan pe lângă părinții mei, profesorii mă susțin, și mă încurajează în toate activitățiile mele, fie individuale, fie activități în grupuri.

Rep.: Ai un concurs care ți-a rămas în minte și în suflet?

M.A.T: În clasa a VI-a, am participat la un concurs alături de 6 fete din clasa mea unde a trebuit să promovăm un monument istoric. Fiind Sângeorzeni, am ales să promovăm castelul Máriaffi din Sângeorgiu de Mureș. Fiind protectoarele acestui patrimoniu cultural, am avut sarcina de a promova prin diferite activități culturale, acest monument istoric. Astfel, am organizat un concurs de desen cu tema castelul Máriaffi, am organizat un flashmob în curtea școlii, cu un dans renascentist, și am fost implicați cu ajutorul primăriei în toate activitățile culturale organizate în castel.

Rep.: Preferi un anumit tip de concursuri?

M.A.T.: După cum am menționat deja, consider că fiecare concurs în parte are farmecul lui aparte. Îmi place să particip atât la concursuri individuale, cât și la cele de grup deoarece consider că orice concurs îți deschide orizonturi noi spre o nouă lume de cunoaștere.

Rep.: Ce îți dorești să faci pe viitor?

M.A.T.: Dansul în continuare este un hobby, care deja face parte din viața mea. Nu vreau să fac din acest hobby o carieră, dar îmi place modul de exprimare cu ajutorul dansului. Am multe planuri pe viitor, care cu timpul încă se poate schimba. Momentan, mă simt atrasă de architectură și design interior. Îmi place să îmi exprim sentimentele, să îmi pun amprenta personalității mele nu numai cu ajutorul dansului, dar si cu ajutorul desenului. Participând la un curs de architectură, profesoara a și remarcat că planul meu ar putea fi realizat. Pe viitor încă nu pot decide ce vreau să fac, pentru că până cresc mai am multe de învățat, trebuie să cunosc noi domenii de știință, dar știu sigur că orice voi alege vreau să fac cât de bine voi putea.

Au consemnat Máté Dalma Noémi și Adrian Murariu