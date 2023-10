Ediție aniversară cu surprize la Târgul Cetății din Târgu Mureș

Distribuie

Ultima ediție a Târgului Cetății din acest an va avea loc între 13-15 octombrie, pe Bulevardul Cetății din Târgu Mureș.

”Pentru că vorbim despre o editie aniversară, 7 ani de la prima ediție a târgului și 30 de editii, pregătim pentru clienți și producători deopotrivă o supriză, un concert Vizi, duminică, de la ora 17.00. Mii de produse alimentare și cadouri au pregătit producătorii și artizanii pentru ultima ediție a târgului din acest an. Pe lângă deja consacratele bunătăți locale: mezeluri, brânzeturi, gemuri și siropuri, băuturi, plante aromatice, dulcețuri, miere, murături, dulciuri, prăjituri, conserve, legume, fructe, ulei presat la rece, bere, ceaiuri etc, artiști plastici autentici aduc la târg obiecte sculptate sau pictate manual, bijuterii, cosmetice naturale, jucării și plante ornamentale de sezon. Nu vor lipsi nici bunătățile specifice toamnei: must, vin fiert, mere, castane sau palanețe cu prune coapte pe loc în cuptor cu lemne. Produsele sunt aduse la Târgu Mureș de producători și artizani din județele Mureș, Alba, Harghita, Covasna și Cluj”, a informat Cristina Manoilă, event manager.

Programul târgului este următorul: vineri, între orele 11.00 – 20.00, sâmbătă, între orele 10.00 – 20.00, iar duminică între orele 10.00 – 19.00.

”Scopul acestui eveniment este acela de a sprijini și promova producătorii locali și de a încuraja consumul de produse alimentare locale și este organizat în parteneriat cu Primăria Târgu Mureș”, a mai precizat Cristina Manoilă.

(Redacția)