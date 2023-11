A doua sesiune de lucru la DGASPC Mureș

Distribuie

Sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Drepturilor Copilului ( DGASPC) Mureș a găzduit astăzi, 2 noiembrie, a doua sesiune de lucru din toamna aceasta cu asistenții sociali și primari, viceprimari, secretari din comune și orașe ale județului Mureș. Organizată de DGASPC Mureș, întâlnirea a adus în atenție aspectele legale și practice privind serviciile de zi absolut necesare în comunități pentru sprijinirea familiilor vulnerabile. Au fost prezenți parteneri și colaboratori în domeniu cu experiență în servicii sociale adresate copiilor și părinților – Szabo Erika de la Fundația Buckner, Todoran Corina director executiv adjunct la Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, Kacso Erika de la Fundația Talentum și Nicoleta Palcu de la Organizația Salvați Copiii. Fiecare dintre cei prezenți au prezentat modul de funcționare al centrului de zi sau centrului de consiliere pentru copil si familie, scopul, rolul și importanța acestora și mecanismul de finanțare al serviciului social.

”Tematica pe care o abordăm este legată de rolul și importanța centrelor de zi de la nivel local, rolul în prevenirea anumitor fenomene sociale, cum este delicvența, cerșitul, sprijinirea familiilor vulnerabile, sprijinirea părinților, educarea părinților și a copiilor, menținerea copilului în familie. Am avut prima întâlnire săptămâna trecută, iar acum ne întâlnim cu alți colegi din alte primării. Am invitat alături de noi reprezentanții unor primării sau ONG-uri din județul Mureș, ca modele de bună practică, care au centre de zi de peste 15 ani în județ și care pot spune cum au reușit să prevină anumite fenomene sociale sau cum au reușit să ajute familiile vulnerabile, astfel încât să împărtășim din această experiență și altor comunități locale care au probleme sociale și care pot să învețe din aceste exemple. Discutăm inclusiv despre mecanismele de finanțare a acestor centre de zi, întrucât este important să fie cunoscute toate aceste posibilități legale. Pe de altă parte, facilităm comunicarea între decidenți din primării și ONG uri care încă doresc să dezvolte rețele de servicii de zi în, județul nostru și sper că în cadrul acestor întâlniri, în afară de dezbatere, întrebări, răspunsuri punctuale pe aceste servicii sociale, sper că unii dintre primari, viceprimari sau secretarii care vin alături de asistenții sociali din județ să găsească anumite oportunități de colaborare în discuția cu ONG-urile invitate, aici, la noi la DGASPC. Avem astfel de întâlniri de două ori pe an, de obicei în primăvară și în toamnă, în care discutăm diferite metode de lucru, instrumente de lucru cu asistenții sociali. Asta facem, deja, din 2006 încoace ”, a menționat Elida Deak, director general adjunct DGASPC Mureș.

Mai mulți actori, același scop

Există 32 de servicii de zi la nivel de județ, acolo unde autoritatea locală se implică și deja au aceste servicii de zi, văd și utilitatea și văd, atât importanța lor, cât și efectele, pentru că efectele sunt pe termen lung. Dacă un copil a abandonat școala și are activități în stradă spre delicvență, el prin aceste centre de zi este readus într-o formă de educație, primește masă caldă, este ocupat pe timpul zilei fiind inclus în activități de socializare și petrecere a timpului liber, activități de consiliere psihosocială și suport emoțional, reintegrat în comunitate și ajutat în orientarea vocațională. Pentru sănătatea, educaţia și îngrijirea familiilor din grupuri vulnerabile au intrat în scenă o pluralitate de actori.

”Avem o rețea de centre de zi create cu scopul de a preveni vagabondajul, cerșitul și delicvența juvenilă, iar copiii beneficiază de o educație în mod plăcut, fiind antrenați în multe activități. Încercăm să le ocupăm timpul în mod constructiv, pe lângă ceea ce se desfășoară în procesul educațional, să venim în sprijinul lor cu alte activități de Alter School, după terminarea orelor de curs, copiii pot reveni în centrele de zi puse la dispoziția lor, unde primesc o masă caldă și găsesc sprijin din partea persoanelor specializate în efectuarea temelor, în pregătirea lecțiilor pentru următoarea zi, astfel încât să plece cu un bagaj de cunoștințe mult mai bogat și pregătiți pentru școală. Familiile acestor copii se confruntă cu o situație materiale precară, cu nivel de educație redus, nu pot să ofere acest sprijin copiilor, neavând venituri care să poată să plătească programele prelungite derulate de unitățile de învățământ. Avem două centre de zi subordonate strict Direcției de Asistență Socială”, a menționat Todoran Corina director executiv adjunct la DAS Târgu Mureș.

Un alt actor principal este Fundația „Talentum” din Târgu-Mureș, fondată în anul 1992 cu scopul descoperirii, promovării şi orientării spre clasele speciale de profil a copiilor talentați cu nevoi speciale, îndeosebi a copiilor care provin din familii aflate în imposibilitatea de a le oferi sprijinul necesar. Fundaţia „Talentum” promovează copiii talentaţi, asigură servicii psiho-sociale pentru copii, tineri şi familii, promovează incluziunea socială şi creşterea bunăstării copiilor, tinerilor şi familiilor, se ocupă de dezvoltarea competenţelor profesionale ale specialiştilor care lucrează în domeniul social şi educaţional și dorește sensibilizarea comunităţii locale asupra problematicii complexe a copiilor aflaţi în suferinţă.

” Fiind atentă la nevoile societății, am început prin a înființa un centru de zi, un serviciu social, pentru copiii cu capacități intelectuale foarte bune, care aveau nevoie de un sprijin specializat, pentru a-și evidenția potențialul înnăscut. Nu ne ocupăm numai de copii, ci de întreaga familie, avem activități și pentru părinți, e foarte important să ajutăm familia să-și identifice resursele interioare, exterioare pentru a face față dificultăților, pentru a menține copiii în familie. Problemele comunității sunt probleme noastre. Trebuie să fim solidari cu acești oameni, ei nu au resurse, nu degeaba au ajuns acolo unde sunt. Momentan ne ocupăm de 80 de copii în două centre”, a menționat Kacso Erika de la Fundația Talentum. Deoarece societatea umană este reprezentată printr-un complex sistematic între indivizi care manifestă relații permanente, interese comune,valori și scopuri, apar la nivelul acesteia unele disfuncționalități care necesită ajutor din partea asistenței sociale. Astfel, asistența socială desemnează un ansamblu de instituții, programe, măsuri, activități profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților. Interesul pentru cele două sesiuni de lucru desfășurate la DGASPC Mureș a fost mare, cu o participare numeroasă