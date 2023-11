VIDEO-INTERVIU: Povestea omului care crede în puterea cuvintelor

Distribuie

„O singură voce poate schimba gândirea unei săli pline”, au fost cuvintele pline de semnificație ale lui Barak Obama, care sugerează ideea că puterea umană constă în capacitatea de a articula cuvintele și de a le da sens. Această idee a fost preluată și de către murșeanul Rareș Moldovan, coach, public speaker și trainer în cadrul organizației Maxwell Leadership România, a cărui motto de viață este: „Words got power/Cuvintele prind putere”.

Pornind de la această premisă, inițiativa lui Rareș este aceea de a-i aduce pe oameni mai aproape de visurile lor mărețe, estompând limitările care ar putea interveni între idee și acțiunea care o pune în practică, limitări precum: timiditatea, teama de afirmare, imposibilitatea identificării unui job care se conformează performanțelor individuale ș.a.m.d. Rareș Moldovan crede în potențialul oamenilor și în capacitatea acestora de a crește armonios. Activitatea lui este doar impulsul care resuscitează entuziasmul uman pentru performanță. În timp ce cuvintele sădesc dorința reușitei, adăpostind puterea motivației, acțiunile sunt cele care demonstrează că sămânța cultivată începe să se dezvolte într-o plantă roditoare. Cam aceasta este esența pe care o comprimă Rareș Moldovan și toți ceilalți public speakeri în discursurile lor motivaționale. În interviul de mai jos, veți afla mai multe despre experiența profesională a acestui tânăr specializat în leadership. De asemenea, acesta v-a pus la dispoziție mici secrete din lumea public speaking-ului, dar și câteva sugestii despre cum să depășiți tracul afirmării verbale în societate.

Începuturile unei cariere de succes

Reporter: De unde a survenit predilecția pentru domeniul comunicării și al relațiilor publice?

Rareș Moldovan: Un lucru pe care foarte mulți oameni nu îl știu este că eu am făcut în trecut cinci ani de teatru și practic de acolo a venit dragostea pentru public speaking. Au fost cinci ani fără întrerupere în care aveam cinci spectacole în fiecare vară și, la un moment dat, generațiile s-au tot schimbat, dar eu am rămas constant acolo, la Palatul Copiilor. Am ajuns să fiu liderul trupei de teatru, după care am intrat în proiecte la Teatrul Național, la UAT, deci constant am avut partea aceasta de interacțiune cu oamenii. Am început ca și ospătar, dar cred că este o chestie absolut generală. 80% din studenții care încep să facă o facultate, merg la job-uri cum ar fi ospătar, barman, pentru că sunt niște job-uri foarte faine din care se câștigă. Eu acolo am cunoscut o mulțime de oameni foarte faini care astăzi au crescut, iar parcursul meu a fost foarte controlat, adică am fost ospătar, după care am fost șef de sală, după care am plecat în America printr-un program de Work&Travel, acolo am deprins noi viziuni, am început să citesc cărți despre dezvoltare persoală și mi s-a schimbat cu totul perspectiva. Când m-am întos în România, am devenit consultant financiar, era un domeniu total antreprenorial. După care, în cadrul companiei respective am devenit și manager de grup și la scurt timp am devenit și director de vânzări la compania de asigurări Allianz-Țiriac. Practic, acolo mi s-a întețit mai tare dorința de a ajuta oamenii la un nivel mult mai mare. E foarte fain să poți să gestionezi finanțele oamenilor și să-i ajuți cu sfaturi financiare, să poți să-i vezi cum cresc financiar de la o luna la alta pur și simplu prin niște tehnici aplicate, dar e cu totul și cu totul altceva atunci când îți dorești să schimbi o mentalitate. Aceasta este misiunea mea. Atunci am început să fac parte din organizația Maxwell Leadership România care practic asta face, pregătește oamenii pentru a reuși să scoată din clienți varianta lor cea mai bună. Este o organizație care te învață cum să conduci oamenii și cum să-i faci să ajungă la adevăratul lor potențial.

Rep: Spune-ne, te rog, care sunt temele pe care le abordezi în proiectee tale de solidaritate socială pe care le inițiezi adesea atât în mediul online, cât și onsite?

R.M.: Practic, foarte mulți oameni atunci când se gândesc să realizeze ceva, își fac o imagine care nu e foarte clară, își fac un plan comsi-comsa și după trei zile renunță. Din păcate cam asta se întâmplă. Eu prin seminariile pe care le susțin atât online, cât și onsite, învăț oamenii cum să își facă un plan concret despre dezvoltarea lor personală, despre parcursul pe care ei vor să îl aibă și cum să ajungă la obiectivul final, iar după îi ajut și pe partea de abilități. Să spunem că tu vrei să devi cel mai bun om de vânzări pe zona de Horeca. Pentru a realiza asta, tu trebuie întâi să-ți faci un plan general, iar după unul concret. Pentru a realiza acest lucru, tu trebuie să scapi de timiditate, trebuie să fii mai convingător, trebuie să vorbești în așa fel încât oamenii să te asculte și practic acesta este un proces, să scapi de inhibițiile tale din trecut și să te legi de punctele tale forte care te duc în viitor.

Secrete și sugestii pentru un public speaking calitativ

Rep: Dacă ar fi să sinteziezi, care crezi că sunt secretele unui bun public speaker?

R.M.: Ideea este că atunci când vrei să faci un speech calitativ care să aibă impact asupra oamenilor trebuie să fii, în primul rând, foarte bine pregătit. După ce ești foarte bine pregătit, undeva la 35% din emoții se duc pentru că ești stăpân pe subiect. Următoarele 30-35% de procente aproximativ constă în a crea o relație cu publicul tău. Trebuie să te conectezi cu oamenii, să începi cu un small talk, să îi întrebi pe ei ce mai fac, să creezi niște întrebări de angajament prin care ei să se deschidă puțin față de tine. În fața oamenilor trebuie să te simți ca și cum ți-ai dori într-adevăr ca ei să beneficieze de informațiile pe care tu le transmiți și să le pună în aplicare.

Rep: După părerea ta, unde crezi că se situează piața public speaking-ului ca și profesie la nivel actual în România?

R.M.: Este foarte în urmă față de Occident. Adică, dacă te uiți în jur și cauți și pe internet, sunt foarte puține cluburi de public speaking în care tu chiar poți să îți exprimi o opinie și cineva să îți dea un feedback constructiv, pentru că mulți nu vor să facă o carieră din public speaking, dar au nevoie de asta în cariera în care lucrează. Poate ești manager, trebuie să vorbești în fața echipei tale, dacă nu știi cum să faci asta la un nivel în care ei să te asculte, nu o să existe eficiență. De fapt, noi zilnic facem public speaking, când vorbim cu mai mult de două persoane, deja e public speaking. Și chiar mă gândeam la un moment dat să înființez un club de public speaking pentru cei care vor să își dezvolte această abilitate, voi vedea puțin mai în viitor cum va fi proiectul acesta, momentan am alte proiecte la care lucrez.

Rep: Care sunt sfaturile tale pentru tinerii novici care se lovesc constant de piedica timidității în atingerea țelurilor lor?

R.M.: Eu i-aș sugera acestui tânăr timid să-și imagineze ce obține dacă trece peste partea de timiditate. Sfatul meu pentru ei este să se conecteze la rezultatul final, să-și pună următoarele întrebări: „ce obțin concret dacă eu învăț să cânt bine la chitară?”, „Ce se va schimba în viața mea?”, „Ce potențial de creștere am în viitor?” sau, o întrebare mai bună: „Oare cât de mult mi s-ar schimba nota la Bac dacă nu am emoții atunci când încep să scriu pe foaia de hârtie?”.

Proiecte și viziuni progresiste

Rep: Dacă tot ai pomenit de proiectele la care lucrezi, ce ar fi să ne enumeri și nouă câteva?

R.M.: Sigur! Chiar în momentul de față desfășor un program care se numește „Călătoria ta transformațională” care are loc o dată pe săptămână, o oră și jumătate, și durează șapte săptămâni. În acest program, iau dezvoltrarea personală de la zero. Foarte mulți oameni se confruntă cu problema că nu știu ce vor să facă în viață la nivel serios. Indiferent că au 10-20 de ani în câmpul muncii, sunt mulți oameni care fac toată viața ceea ce nu le place și niciodată nu-și răspund cu adevărat la întrebarea „Ok, ce mi-ar plăcea să fac ca să mă trezesc în fiecare dimineață cu chef de lucru?” Și primul pas pe care îl facem în prima sesiune este exact acesta. Am luat niște întrebări de conștientizare, am luat un proces și am văzut cum putem să identificăm lucrurile pe care noi vrem să le facem, o anumită profesie care nouă ne-ar face plăcere. Citez dintr-un client, Toma necredinciosul să spun așa, care în prima săptămână a spus următoarele: „Eu nu cred că oamenii merg la muncă din propria inițiativă și le place ceea ce fac”. El a trăit în paradigma aceasta că munca nu e ceva care îți face plăcere, ci ceva pe care o faci strict din nevoia de bani. După ce și-a dat seama de domeniul care i-ar plăcea, a început să aplice la niște joburi și de la o săptămână la alta și-a schimbat domeniul de activitate, a început primele trei zile de lucru și miercuri, când ne-am văzut din nou, a spus: „Nu-mi vine să cred, am găsit un domeniu în care chiar îmi place ceea ce fac, am chef să lucrez, n-am simțit așa ceva în viața mea”. A fost magic acest proces. După partea aceasta de identificare, mergem în trecut ca să vedem care sunt lucrurile care ne inhibă, care sunt limitările noastre. Învățăm cum să le scoatem din viața noastră. În sesiunea numărul trei, deja vedem că lucrurile sunt grele și deja ne culcăm pe o ureche. Aici intervenim noi cu grupul și începem să scuturăm cumva dorințele pe care le avem, iar oamenii își găsesc singuri motivația. În întâlnirea numărul patru, mergem pe zona de perfecționare a abilităților, vedem ce vrem noi să îmbunătățim la noi și cum putem face asta. Săptămâna cinci e săptămâna reflecției în care reluăm întregul proces, vedem cum a decurs. În săptămâna șase ne bucurăm de rezultatele obținute până atunci și conștientizăm că avem o putere de expansiune mult mai mare, iar săptămâna șapte este „săptămâna puterii” în care avem o surpriză pentru cei care fac parte din acest program.

Rep: Ne-ai putea spune câteva secrete din „culisele” participării tale la festivalul Smart Fest 2024?

R.M.: În primul rând, aș vrea să spun două cuvinte despre Smart fest. Am cunoscut personal organizatorii, sunt oameni de nota 10, care au pornit de la un concept genial de a conecta oamenii, adică chiar prima apariție a lor a avut loc după pandemie, în anul 2021 și s-a fundamentat pe ideea „Haideți să fim liberi”, adică să lăsăm deoparte toate tarumele din pandemie, să ieșim undeva în natură și să ne bucurăm de muzică, de artă, să ne dăm liber la suflet. Oamenii aceștia au adus niște oameni foarte mari din toate ariile, din filosofie, din psihologie, din dezvoltare personală. Au adus interpreți precum Carla’s Dreams, The Motans, au făcut tot felul de târguri de meșteșuguri în cadrul festivalului. M-am bucurat foarte tare când am primit oportunitatea de a colabora cu ei. În linii mari, am pregătit un workshop pe 2 zile, de aproximativ 8 ore, exact pe partea de dezvoltare personală pentru că ei asta vor, să dezvolte oamenii din toate punctele de vedere. Am pregătit un program de conștientizare, adică ce am povestit noi mai devreme, programul acela pe șapte săptămâni, dar care acolo va fi comprimat la două zile. Va fi altceva, deoarece va fi live, vor fi foarte mulți oameni, vor fi multe provocări, foarte multe exerciții de făcut, vom râde, eu 100% cred că vom și plânge, dar în sesnul bun. Pe lângă asta, voi ține o sesiune de aproximativ o oră despre public speaking. Voi „da afară” toate secretele.

Rep: Care este simbolistica motto-ului tău: „Words got power”?

R.M.: “Words got power/ Cuvintele prind putere” înseamnă pentru mine motorul care ne face să avem realizări. Cuvintele pe care noi le folosim sunt foarte importante în toate aspectele vieții noastre. Ca să obți ceea ce vrei, trebuie să vorbești cu un anumit debit verbal. Ideea este că foarte mulți aomeni nu pun accent pe cât de puternice sunt cuvintele lor de fapt. Winston churchil, în Al Doilea Război Mondial a ținut un speech de maximum 5 minute, din care 1 minut și jumătate a fost crucial. Germania cucerea tot, iar Anglia nu ava nici pe departe puterea de a le ține piept. Însă, Churchil nu a vrut să renunțe deloc și a spus că niciodată nu vom renunța! A fost un mesaj pe care l-a auzit întreaga lume, a fost o declarație de we are never gonna surrender. Și lucru acesta a dat motivația necesară Angliei de a rezista în fața ofensivei Germaniei. Da, atât de puternice sunt cuvintele.

A consemnat, Mădălina ROHAN