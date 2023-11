Spitalul Oncologic Medex, proiect social unic în România

Distribuie

La cel de-al doilea panel al conferinței cu tema ”Infrastructura de sănătate și finanțarea serviciilor medicale – Dilemă. Provocare. Noua abordare”, dedicat dezvoltării infrastructurii de sănătate, a participat, în calitate de speaker, și ec. Mirela Cîmpian administratorul SC Medex Vital Serv SRL, societatea care construiește, în localitatea Sângeorgiu de Mureș, Spitalul Oncologic Medex, unitate medicală etalon în domeniul oncologiei din România, dar și din Europa.

Construcția spitalului a demarat în luna martie 2022, iar data preconizată pentru finalizării acesteia este decembrie 2023.

”Spitalul Oncologic Medex este un proiecte ambițios, care a devenit vizibil prin faptul că deja există și construcția lui se apropie de finalizare, este situat pe teritoriul comunei Sângeorgiu de Mureș, într-un cadru natural foarte frumos, pe malul stâng al râului Mureș, și este foarte aproape de Târgu Mureș, la circa un kilometru”, și-a început prezentarea ec. Mirela Cîmpian în cadrul evenimentului organizat joi, 23 noiembrie, în incinta BallRoom Europa Târgu Mureș, de revista economică Transilvania Business și cotidianul Zi de Zi.

Detalii despre viitorul spital

Potrivit informațiilor prezentate de ec. Mirela Cîmpian, Spitalul Oncologic Medex este amplasat pe un teren în suprafață de 5 hectare, iar valoarea investiției este de 33 de milioane de euro. De remarcat faptul că la finanțarea proiectului contribuie și Guvernul României, cu suma de 6,4 de euro, printr-un ajutor de stat acordat de către Ministerul de Finanțe.

”Spitalul Oncologic Medex este conceput ca un centru de diagnostic și tratament care concentrează în același loc un pachet complet de proceduri pentru investigații și tratamente oncologice. Clădirea are o suprafață de 10.900 de metri pătrați, are un regim de înălțime de cinci niveluri, subsol, parter și trei etaje, este dispusă pe două aripi, cuprinde 53 de saloane și un număr de 116 paturi. De asemenea, clădirea asigură desfășurarea activităților medicale pe zone bine individualizate, iar echipamentele și dotările sunt de ultimă generație și de înaltă performanță, iar configurația lor permite diagnosticarea precoce și un tratament complex al patologiei oncologice. Spitalul are două funcțiuni principale: platforma de diagnostic, care este situată la parterul clădirii, și cuprinde ambulatoriu integrat care are 11 cabinete și săli de tratament, pentru 18 specialități medicale. De asemenea, platforma de diagnostic mai cuprinde și compartimentele de explorări ale funcțiilor digestive și cardio-respiratorii, un laborator de analize, laboratorul de radiologie și imagistică medicală, care este dotat cu un mamograf digital cu tomosinteză și stereotaxie, un computer tomograf, un echipament de rezonanță magnetică, ecografe și un radiograf. Echipamentele sunt contractate, ele deja sunt în interiorul clădirii, o parte dintre ele sunt și instalate, urmează etapa de punere în funcțiune a acestora. Un plus important pe care îl aduce spitalul este că în compartimentul de diagnostic avem și laboratorul de medicină nucleară, care este dotat cu un echipament pentru tomografie cu emisie de pozitroni combinată cu computer tomograf. Acest echipament permite diagnosticarea precoce, identificarea precisă a cancerului, precum și răspândirea lui în organism. Prin intermediul acestei dotări, Spitalul Oncologic Medex este cel de-al zecelea centru din România care dispune de un echipament de acest tip. Platforma de tratament cuprinde secția de spitalizare de zi, care este formată din 77 de paturi, secția de spitalizare continuă cu 39 de paturi și laboratorul de radioterapie”, a explicat ec. Mirela Cîmpian, care a adăugat că laboratorul de radioterapie este configurat cu două buncăre, pentru două acceleratoare și unul pentru brahiterapie

”Echipamentele pe care le avem sunt acceleratoare de la producătorul american Varian, un computer tomograf simulator și un echipament pentru brahiterapie, acesta fiind primul echipament de radioterapie internă din Târgu Mureș. Mai avem și farmacia cu circuit închis și unitatea de transfuzie sanguină. De asemenea, spitalul mai are în structură și un compartiment de studii clinice și are săli de conferințe și spații dedicate pacienților și vizitatorilor”, a informat administratorul societății Medex Vital Serv SRL.

Activitatea, demarată în 2024

În ceea ce privește schema de personal, aceasta va cuprinde în primul an aproximativ 150 de persoane, număr care va crește treptat, la peste 260 de angajați, în pragul maturității.

”Preconizăm începerea activității spitalului la sfârșitul trimestrului 1, începutul trimestrului 2 al anului 2024. Ne dorim să oferim pacienților oncologici servicii medicale suportate din Planul Național și sperăm să reușim până la data începerii activității să încheiem aceste contracte, atât pentru serviciile medicale, cât și pentru Planurile Naționale de Oncologie”, a declarat ec. Mirela Cîmpian.

Inițiativă a Fundației pentru Spitalul Oncologic

Nu în ultimul rând, participanții la conferința ”Infrastructura de sănătate și finanțarea serviciilor medicale – Dilemă. Provocare. Noua abordare” au fost informați asupra faptului că Spitalul Oncologic Medex ”este un proiect social”.

”El are la bază o fundație, în sensul că societatea Medex care dezvoltă și implementează proiectul are ca asociat unic Fundația pentru Spitalul Oncologic. În cadrul fundației, un grup de mai mulți membri fondatori au alocat resursele lor proprii, fără să aibă ideea că le vor reprimi vreodată, și urmând ca proiectul pe care îl dezvoltă din resursele lor să fie dat spre folosință comunității. De asemenea, ei se vor concentra foarte atent la nevoile pacienților oncologici, nu sunt orientați spre profit, deși este firesc ca spitalul să se ajungă să se susțină. Terenul pe care se află spitalul a fost donat de familia Bența, care face parte din Fundația pentru Spitalul Oncologic”, a conchis ec. Mirela Cîmpian.

Alex TOTH