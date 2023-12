Daniel Nicușan, noi recorduri personale la Campionatul European

Distribuie

În ultimele două probe ale sale la Campionatul European de înot în bazin scurt organizat în România la Otopeni, Daniel Nicușan a terminat pe locul 15 proba de 100 metri mixt, după ce, în semifinală a fost descalificat, iar la 50 metri bras nu s-a calificat mai departe din serii, terminând cursa pe locul 26.

„Sportivul nostru și-a îmbunătățit recordurile personale în bazin scurt la Campionatul European în cinci din cele șase probe individuale la care a participat și în plus, și-a pus numărul și la recordul național stabilit în proba de 4×50 metri mixt”, se precizează pe pagina de Facebook a CSM.

Înaintea acestor rezultate finale adjudecate din ultimele două probe, Daniel Nicușan a declarat că este foarte fericit, fiind pentru prima dată când a simțit aceste emoții, la o asemenea intensitate.

„Sunt foarte mulțumit cu timpul meu. Într-o finală europeană să fii al patrulea cel mai rapid, e o onoare. Pot spune că pe lângă că am reprezentat România, am reprezentat și Târgu Mureșul și nu mai vorbim de un plan național. Vorbim de Europa și să fii al patrulea cel mai rapid din toată Europa într-o ștafetă, este ceva. Am obosit puțin. S-a adunat numărul probelor. Este a doua competiție majoră în decursul a trei săptămâni și jumătate. Am avut naționalele cu un program infernal și acolo am reușit să mă calific aici. Aici, am avut iarași un program încărcat, finala la ștafetă și semifinala la 200 mixt unde am luat locul 14. S-au adunat multe probe și mă simt destul de obosit. O să dau totul din mine la ultimele două probe, nu voi lăsa nimic. Luni mă voi întoarce în State și voi sta acolo până în martie când mă voi întoarce la naționale”, a declarat Daniel Nicușan.

Diana CĂRBUREAN