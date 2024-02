side view of woman hand pouring red wine into glass and different kinds of cheese olive walnut grape on white surface and black background

Degustare de vinuri cu ocazia Furmint February, la Winekooltour Distribuie Winekooltour organizeaază marți, 6 februarie, începând cu ora 19:00, o degustare de vinuri dedicată Furmint february, concept ce presupune o serie de evenimente naționale din Ungaria, prin care se celebrează gustul furmintului, un soi de struguri originari din această țară. La eveniment va lua parte și un invitat special, anume Kézdy Dániel, unul dintre primii organizatori ai Marii Degustări Furmint February, care va propune celor prezenți o selecție interesantă de vinuri. La eveniment se vor degusta următoarele sortimente de vinuri: Montium-Furmint (2022), Szóló-Dorogi- When Pigs Fy (2016), Sómloi Vándor-Celli (2022), TR- Palota (2019), Gizella-Szamorodni (2022), Dorogi Testvérek- Lónyai muskotályos 6 puttonyos aszú (2012). Taxa de participare la eveniment este de 120 de ron/ persoană și necesită reezervare prealabilă care poate fi realizată la adresa de e-mail hello@winekooltour.ro sau prin apel telefonic la 0772205488. M.R. Foto: Freepik

