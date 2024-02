Distribuie

Boss Phantom, cel mai frumos Mastiff Tibetan din lume împlinește, astăzi, 7 ani. Cu un palmares nemaiîntâlnit în lumea canină, exemplarul are 91 de kg, 150 de expoziţii canine şi a căştigat 467 de titluri de locul I la concursuri de frumuseţe în 16 ţări, fără absolut nici o înfrângere.

Boss Phantom mai deţine 6 titluri de campion balcanic, şi-a adjudecat titlul de campion peste 16 ţări şi de 6 ori titlul de „Supreme Best in Show” în cinci ţări diferite şi, nu în ultimul rând, a obținut peste 1000 de B.O.B.-uri ,,Best of Breed”, adică titlul de cel mai bun exemplar al rasei sale şi a fost jurizat de peste 90 arbitri din 20 de ţări.

Omul de afaceri Tudor Sălăgean, preşedintele Asociaţiei „EUROCLUB TIBETAN MASTIFF DO-KHYI” pe România şi Europa de Est, este posesorul celui mai celebru exemplar canin din această rasă „Boss Phantom”, născut în canisa ”Lion Dog Guard” din Sângeorgiu de Mureş pe 13 februarie 2017. La cei 7 ani ai săi, patrupedul de lux are 14 pui care trăiesc azi în România, Malaezia şi Franţa. Cel mai cunoscut pui al său fiind Kan Melyot din Canisa Lion Dog Guard, campion europaean.

„Realitatea mi-a depășit visele. Un mastiff tibetan născut la Târgu Mureș, crescut la Târgu Mureș, mama lui originară din Tibet, să câștige absolut orice titlu în lume fără nici o înfrângere, demn de Cartea Recordurilor, tot ce am visat eu mai frumos vreodată legat de un câine, am primit și mai mult. Atâtea emoții, atâtea bucurii, care nu se pot cumpăra cu bani. Acesta este ultimul an în care Boos-Phantom va mai concura în competiţii oficiale fiindcă anul viitor din cauza vârstei va putea concura doar la clasa veterani şi nu am de gând să-i stric palmaresul său impresionant. Prefer să se retragă în glorie şi să rămână în istoria competiţiilor canine, unic şi irepetabil” a precizat Tudor Sălăgean pentru Zi de zi.

Boss Phantom are maşină personală, conturi pe paginile de socializare, imaginea lui a apărut în anul 2017 pe coperta revistei cinologice ,,Miny Dogs kinološki magazin” din Serbia, iar trei ani mai târziu ajunge pe coperţile mai multor tipuri de caiete marca „Herlitz”, „distribuitor de rechizite şi articole de birotică, care în anul 2019 ajunse să facă vânzări de 11 milioane de euro în România”, potrivit publicaţiei „ziarulfinanciar.ro”. În acest moment proprietarul său a comandat o statuie din bronz în mărime naturală a câinelui fenomen care l-a făcut celebru în întreaga lumea pe Tudor Sălăgean şi care va fi amplasată în oraşul Sovata din judeţul Mureş la Pensiunea Thor & Cora o pensiune ridicată în memoria părinţilor lui Boos. Tatăl lui Boss, Ba Rong-Thor, originar din Rusia, a fost vicecampion mondial la Milano, iar mama Cora, originară din Tibet, a avut zeci de expoziţii naţionale şi internaţionale câştigate.

Potrivit proprietarului anul acesta „Boos Phantom” va participa la mai multe expoziţii canine organizate în scop caritabil şi la concursuri demonstrative pentru a satiface dorinţele mai multor copii care l-au solicitat în câteva oraşe din România.