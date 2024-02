Volei: CSU Târgu Mureș, bătălie cu CSO Voluntari

Distribuie

Duminică, 11 februarie, s-a derulat partida etapei a 17-a, unde echipa de volei din cadrul CSU Târgu Mureș a jucat în compania CSO Voluntari. Un meci demn de divizia A1, în care senioarele noastre au condus seturile 2 și 3, iar în cel decisiv cu 11-8 și 14-12. Adversarele au recuperat însă, și s-au impus la final cu 16-14.

Potrivit CSU Târgu Mureș, rezultatul meciului de volei a fost următorul:

CSU Târgu Mureș – CSO Voluntari: 2 – 3 (17/25, 25/22, 25/23, 15/25, 14/16)

„Am intrat pe teren alături de una dintre cele mai bune echipe ale României cu Ramona Postea (coordonator), care a a avut un joc spectaculos, Esdelle Krystle (18 puncte), Freya Aelbrecht (16 puncte/ un blocaj și 1 as, 58% atac), Tara Cristea (11 puncte/1 as, 5 blocaje), Antonia Gheți (11 puncte/1 blocaj), Carmen Tarța (3 puncte) și Mihaela Jeremić (libero). Au mai evoluat: Alla Politanska și Raluca Buran (2 puncte/1 as)”, se precizează pe pagina de Facebook a CSU Târgu Mureș.

Deși fetele noastre au avut un start excelent, în ciuda voleiului bun, echipa adversă a reușit să construiască un avantaj mare de la jumătatea setului (17-25). Datorită serviciului precis, a bunei preluări și eficienței în atac, scorul a fost în favoarea noastră (25-22) în setul 2.

Potrivit aceleiași surse, echipa mureșeană a reușit să mențină acest nivel, a pus presiune pe adversare în toate zonele și a câștigat cu 25-23 și cel de-al 3-lea set, în urma unui duel aprig. În setul 4 însă, ilfovencele au preluat imediat controlul, s-au desprins, iar noi am regresat. În setul decisiv scorul a rămas constant stabil.

La 14-12 am avut minge de meci, și chiar dacă am continuat să luptăm pentru fiecare punct, nu am putut câștiga. Totul s-a răsturnat mai apoi în favoarea fetelor de la Voluntari.

„E puțin trist să pierzi așa. Pe de altă parte, este plăcut să vezi că echipa face progrese săptămână de săptămână. Mulțumim tuturor susținătorilor pentru că au fost în sală și le-am auzit încurajările. Urmează acum un meci important cu Pitești”, a declarat antrenorul Julien Van der Vyver.

(D.C.)

Sursa foto: Simion Liviu Photography