VIDEO. Primul proiect de amestec de gaze naturale şi hidrogen din România s-a făcut la Gorneşti. Astăzi a avut loc premierea locuitorilor

Cele 51 de familii din comuna Gorneşti care au participat la proiectul-pilot „20HyGrid”, prin care s-a testat, în premieră în România, folosirea unui amestec de gaze naturale (80%) şi hidrogen (20%) pentru încălzirea locuinţelor, au fost premiate, astăzi, de reprezentanţii Delgaz Grid, compania de distribuţie din cadrul Grupului E.ON.

„Un proiect-pilot unic, atât pentru noi, cât şi pentru România, în care testăm introducerea hidrogenului în gazele naturale. Scopul este clar din punctul de vedere al înverzirii planetei, ţinând cont de schimbările climatice care se întâmplă în zilele noastre. Totodată, ajută şi pentru viitor din punctul de vedere al epuizării resurselor. Este un proiect-pilot prin care dorim să demonstrăm că acest amestec de hidrogen în gaze verzi este sigur, atât din punctul de vedere al reţelelor, cât şi al dispozitivelor clienţilor, sobe, aragazuri sau centrale. Nu pune probleme deosebite de exploatare sau de funcţionare. Ce am testat noi în proiectul-pilot a fost un amestec de 20% hidrogen şi 80% gaze naturale. Suntem în curs de a testa un procent mai mare, de 30% hidrogen, dar părerea generală pe plan mondial sau ce s-a mai testat şi ce se utilizează pe plan mondial este un amestec de până în 20% hidrogen”, a declarat directorul general adjunct al Delgaz Grid, Cristian Ifrim.

El consideră că „20HyGrid” a demonstrat că nu necesită investiţii suplimentare, nici pe partea de reţea şi nici pe aparatura clienţilor.

„Dacă vorbim, în schimb, de 100% hidrogen, în momentul în care se epuizează resursele sau pentru o perspectivă mai îndepărtată, în 2050, este altceva, atunci şi reţelele trebuie pregătite, necesită sume considerabile, dar pe lângă reţele şi clienţii vor trebui să înlocuiască tot ce folosesc”, a afirmat directorul general adjunct al Delgaz Grid.

Cristian Ifrim a precizat că Delgaz Grid este prima companie de distribuţie a gazelor naturale din România care a făcut paşi concreţi pentru a testa o soluţie de încălzire sustenabilă, alternativă la încălzirea cu energie electrică.

„Ca specialişti, datoria noastră este să oferim clienţilor soluţii iar hidrogenul poate fi o soluţie, momentan în mix cu gazele naturale. Ne aşteptam ca oamenii să fie mai reticenţi, dar în realitate nu a fost aşa. Le mulţumesc oamenilor din Gorneşti pentru încredere, ei sunt cei care, împreună cu specialiştii noştri, au făcut ca acest proiect să fie posibil”, a mai spus Cristian Ifrim.

Managerul tehnic al Delgaz Grid şi coordonatorul proiectului „20HyGrid”, Cristian Călin, a subliniat că localitatea Gorneşti va rămâne în istoria energeticii ca prima localitate cu reţea de distribuţie de gaze naturale din oţel din România unde s-a testat utilizarea hidrogenului în amestec cu gaze naturale, la fel cum, în anul 1914, Turda a rămas în istorie ca prima localitate din România conectată la gaze naturale.

„Este primul proiect de amestec de gaze naturale şi hidrogen din România pe care am decis să îl facem după ce am văzut câteva proiecte mature în Germania. Am făcut un curs de instruire alături de alţi ingineri, la Universitatea din Karlsruhe Germania, astfel încât să putem face teste într-un mediu controlat şi într-un mod profesionist, în condiţii de siguranţă pentru clienţi, să nu avem niciun risc în timpul testelor. Ei au început de la cinci, 10, 15, 20 până la 30% hidrogen în gaze. Noi am decis că vom începe direct cu 20%, un procentaj curajos”, a apreciat Cristian Călin.

Prin premierea localnicilor, compania a dorit să-şi arate recunoştinţa faţă de cei 51 de clienţi din Gorneşti şi faţă de autorităţile locale care au dovedit deschidere faţă de noile soluţii de încălzire şi au pus la dispoziţia specialiştilor propriile locuinţe pentru teste.

Participanţii au primit diplome care atestă că sunt primii români racordaţi la o reţea de distribuţie gaze naturale din oţel la care s-a testat o soluţie sustenabilă de încălzire, bazată pe un mix de gaze naturale cu hidrogen, punându-se astfel piatra de temelie pentru o soluţie de încălzire 100% fără emisii de dioxid de carbon pe termen mediu şi lung, utilizând infrastructura de gaze naturale a României.

Specialiştii companiei care au făcut testele în locuinţele clienţilor, Ovidiu Oprea şi Mihnea Bloj, au menţionat că înainte şi după efectuarea procedurilor propriu-zise de testare au fost efectuate revizia instalaţiilor şi verificarea aparatelor de încălzire.

Compania a suportat toate costurile aferente testelor, constând în reviziile instalaţiilor şi verificarea aparatelor de utilizare, costul utilităţilor necesare pentru efectuarea testelor, gaze naturale, apă, electricitate.

„Rezultatele testelor efectuate la Dârlos (judeţul Sibiu), unde reţeaua de distribuţie este din polietilenă şi la Gorneşti (judeţul Mureş), cu reţea de distribuţie de oţel, corelate cu cele din poligonul Delgaz Grid de la Mediaş, respectiv din laboratorul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, demonstrează că hidrogenul, în amestec de 20% şi chiar mai mult, poate fi folosit în deplină siguranţă ca soluţie pe termen mediu şi lung pentru decarbonizarea parţială a încălzirii imobilelor din România, fără să fie necesare modificări ale reţelelor şi instalaţiilor/aparatelor de utilizare ale clienţilor. Concluziile proiectului 20HyGrid au fost puse la dispoziţia instituţiilor abilitate şi a altor părţi interesate din România şi vor contribui la elaborarea de reglementări tehnice în domeniul utilizării hidrogenului pe scară largă în România”, au precizat reprezentanţii Delgaz Grid.