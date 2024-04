Ziua Internațională a Păsărilor. Câte specii de păsări găzduiește România și care sunt cele mai întâlnite în județul Mureș

Distribuie

În fiecare an, pe data de 1 aprilie, entuziaștii naturii din întreaga lume se reunesc pentru a sărbători Ziua Internațională a Păsărilor, care marchează un moment de recunoaștere a frumuseții și importanței acestor creaturi zburătoare, care colorează cerul și încântă inimile oamenilor cu cântecele lor melodioase. Această zi vine ca un demers de comemorare a semnării Convenției Internaționale pentru Protecția Păsărilor din anul 1906, considerat unul dintre primele documente ecologice. Ziua Internațională a Păsărilor este celebrată an de an în cadrul programului UNESCO Omul și Biosfera.

Conform Dicționarului Explicativ (DEX) al Limbii Române, păsările sunt o clasă de vertebrate ovipare, cu corpul acoperit cu pene, cu aripi pentru zbor și cu fălcile acoperite cu formații cornoase. Desigur, aceasta este o definiție exclusiv științifică, iar dacă ar fi să privim în jurul nostru și să alcătuim o definiție din ceea ce cunoaștem, am spune că păsările sunt podoabele văzduhului, cele care animă booltă cerească și aduc pace și bucurie în sufletele privitorilor.

România- adăpost pentru 400 de specii de păsări

Conform unui studiu efectuat de Societatea Ornitologică Română (SOR), în România se pot regăsi aproximativ 400 de specii de păsări sălbatice, sedentare și migratoare deopotrivă.

România este o țară cu o diversitate avifaunistică bogată, care adăpostește numeroase specii de păsări, fie că sunt rezidente permanente, migratoare sau sezoniere. Cele mai întâlnite specii de păsări pe tetritoriul românesc sunt: acvila de munte- o specie emblematică, care trăiește în munții înalți din România și este recunoscută pentru forța și frumusețea sa; barza albă- o specie migratoare care se întoarce în România în timpul primăverii pentru a-și construi cuiburi în zonele umede și în apropierea orașelor; ciocănitoarea de stejar- o specie comună de ciocănitoare care trăiește în pădurile de foioase și se hrănește cu insecte și larve din scoarța copacilor; sturzul cântător- o specie de pasăre cântătoare, care se găsește în pădurile și livezile din întreaga țară; pescărușul argintiu – o specie de pescăruș care vizitează litoralul românesc al Mării Negre în timpul sezonului de iarnă; cormoranul mic- o specie de cormoran care trăiește în principal în Delta Dunării, în special în timpul sezonului de reproducere; șoimul pescar- o specie rară de păsări de pradă care se găsește în special în Delta Dunării și în apropierea unor lacuri și râuri.

Județul Mureș, târâm al berzelor

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Asociației Visit Mureș, județul Mureș găzduiește circa 150-200 de perechi de berze, iar cele mai multe dintre acestea se regăsesc în localitatea Dumbrăvioara, denumită și Satul berzelor, situată la aproximativ 16 km de Municipiul Târgu Mureș. În această localitate, administrația locală monitorizează video două cuiburi de berze, pentru a fi la curent cu viața acestor păsări, iar mureșenii pasionați de acest subiect pot urmări ciclul de viață al celor două perechi de berze, accesând link-ul următor: https://milvus.ro/webcams/storkcam2/ .

M.R.

Sursa foto: Freepik