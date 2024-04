Mureșeanul Szombati Attila a cucerit podiumul la Hungary Masters

Distribuie

Sâmbătă, 6 aprilie, s-a desfășurat cea de-a 25-a etapă a copetiției internaționale de judo, intitulată Hungary Masters.

Astfel, Szombati Attila, sportivul în vârstă de 49 de ani, este singurul din județul Mureș care a participat la această competiție, reprezentând clubul ASC Dimas Târgu Mureș, fiind antrenat de Remus Dima.



Sportivul mureșean s-a clasat pe locul trei, după ce și-a adjudecat medalia de bronz la categoria de vârstă M4 1975-1979, -100 kilograme.

Rezultatul său este cu atât mai remarcant, cu cât, la competiție au participat peste 300 de sportivi veterani (de al 30 de ani în sus), din 18 țări diferite.



„Este deja a cincea oară când particip la această competiție. Am adus trei medalii de bronz până acum. Aceasta este cea mai recentă. La această vârstă este cam greu să ajungi acolo. Trebuie pregătire. Am fost și accidentat puțin, dar tot am încercat. Bineînțeles că este multă muncă, seriozitate, multe antrenamente. Trebuie să am grijă și la alimentație. Le mulțumesc colegilor. Fără ajutorul lor nu aveam cum să ajung aici”, a declarat sportivul Szombati Attila.

Diana CĂRBUREAN