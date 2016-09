Cât de sigur este Mureşul la capitolul infracţionalitate?

Siguranta si protectia in viata de zi cu zi reprezinta una dintre cele mai importante probleme de ordin social pentru romani. Va intrebati care este riscul ca locuinta dumneavoastra sa fie sparta de hoti? Sau cate furturi au loc zilnic in zona in care stati? In acest sens, Comenzi.ro a realizat o cercetare de piata cu privire la nivelul de siguranta din Mures.

Cu ajutorul datelor furnizate de Institutul National de Statistica, Politia Romana si motorul de cautare Google in perioada 2013-2016, au fost analizate informatii precum rata infractionalitatii in Mures sau numarul de infractiuni semnalate in fiecare zi. De asemenea, studiul a scos in evidenta si gradul de interes al locuitorilor din Mures pentru sistemele de supraveghere a locuintei.

La nivelul judetului Mures, in 2014 s-a inregistrat o crestere alarmanta a infractiunilor in comparatie cu anul anterior.

Astfel, iese la iveala faptul ca numarul delictelor s-a majorat cu 56,95% in decurs de 12 luni, in ciuda masurilor de prevenire luate de autoritatile locale. Acest lucru pozitioneaza Muresul pe al treilea loc in topul judetelor cu cea mai mare crestere a numarului de infractiuni, dupa Bihor si Bucuresti. Pentru a analiza in detaliu fenomenul si pentru a trage un semnal de alarma in acest sens, specialistii magazinului online Comenzi.ro scot in evidenta faptul ca in Mures au loc, in medie, 31 de infractiuni in fiecare zi.

De asemenea, relevanta pentru situatia generala este si rata infractionalitatii inregistrata in Mures. Din acest punct de vedere, in anul 2014 au fost sesizate 2,527 infractiuni la 100.000 de locuitori, in crestere cu 57,35% fata de 2013.

Comparand numarul de locuinte existente in Mures cu numarul de infractiuni semnalate, reiese ca anul trecut s-au inregistrat 13,5 infractiuni la fiecare 100.000 de locuinte. De aceea, oamenii din Mures sunt interesati de achizitionarea unor camere de supraveghere. Acest lucru se reflecta in mod direct in volumul de cautari inregistrat pe internet in ultimul an pentru diferite sisteme de supraveghere. Studiul Comenzi.ro releva faptul ca Muresul se afla pe locul 20 la nivel national din acest punct de vedere.

“Oamenii se informeaza despre avantajele oferite de aceste aparate si constientizeaza cat de importante sunt ele pentru siguranta locuintelor”, a declarat Dan Albu, manager al magazinului online Comenzi.ro.