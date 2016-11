Trofeele Cupei Helios la darts ajung la Cluj și București

Hotelul „Perla” din Târgu-Mureș a găzduit sâmbătă ediția a VII-a a Cupei Orașului Târgu-Mureș (sau Cupa Helios) la darts. La întrecerea organizată de Clubul Sportiv Helios Târgu-Mureș sub patronajul Federației Române de Darts, cu sprijinul Primăriei Târgu-Mureș, au fost prezenți 60 de băieți și 15 fete din București, Brașov, Cluj, Oradea, Piatra Neamț, Mioveni, Satu Mare, și alte localități, printre care, bineînțeles componenții clubului organizator, Helios, reprezentat de 15 băieți și 3 fete.

Într-o atmosferă de un fair play total, caracteristică acestor întreceri, participanții au așteptat tragerile la sorți, și-au „reglat tirul”, după care au început competiția la cele 10 ținte, plus două pentru antrenament. S-a jucat în sistem eliminatoriu, cel mai bun din 7 leguri, primul la 4 până în semifinale, unde s-au disputat maximum 9 leguri, primul la 5, iar finala s-a jucat până la 6.

După primul tur, celor eliminați li s-a acordat o a doua șansă. Pentru a anima întrecerea adevăratei „familii” a dartsului, în paralel s-a disputat turneul lucky looser, unde primii clasați au fost de asemenea premiați, valoarea premiilor fiind diferită față de întrecerea învingătorilor.

Primii clasați au fost răsplătiți cu medalii, diplome, cupe, bani și alte premii în produse oferite de sponsorii competiției (Top Electro, Restaurantul Studio, Biroul Notarial Holbach, Novoparts, Plasmaserv, Smartsoft). Un lucru inedit, se acordă medalii inclusiv celor clasați pe locul V.

Finală clujeană la masculin

După întreceri echilibrate, unele cu victorii obținute în joc decisiv, cu răsturnări de scor, cei mai în formă jucători au ajuns în fazele finale. Îndemânarea, concentrarea sau forma de moment și-au spus cuvântul.

Astfel, câștigătorii de anul trecut nu au ajuns nici în finale. La masculin, organizatorul Kádár Lászlo, care este și președintele clubului târgumureșean și câștigătorul competiției în sezonul trecut, a fost eliminat înaintea „sferturilor” de către clujeanul Andrei Melița, aflat într-o zi foarte bună. Acesta a cedat însă în finală în fața unui alt clujean, Adrian Frim, liderul la zi a clasamentului intern. Pe locul III s-au clasat semifinaliștii Cristian Cimpoca (Dreamers București) și Gabriel Pascaru (Kataroaie Piatra Neamț).

„Este un concurs bine cotat, astfel că vin cei mai valoroși jucători din țară, deoarece contează în clasamentul național și de acesta depinde componența lotului, care dealtfel recent a participat la Europenele din Olanda. La sfârșitul sezonului se întocmește acest clasament, în urma rezultatelor obținute pe parcursul sezonului, după care se dispută un concurs Masters, după care se stabilesc și membri echipei naționale. Astfel, lupta este una acerbă la fiecare concurs organizat”, a specificat Kádár Lászlo.

Un sigur mureșean pe podium, dar o „ea”

Lupta fetelor s-a încheiat mai devreme, cum era normal, având în vedere numărul participantelor. Una dintre favorite, câștigătoare a patru ediții consecutive, nemțeanca Oana Bîrsan a fost eliminată în semifinale, ratând pentru al doilea an recucerirea trofeului. „Am început să joc darts în urmă cu șase ani, așa, de distracție, când mergeam la clubul unui apropiat. M-a prins jocul și de atunci practic regulat. Particip la toate concursurile, dar din păcate nu prea am timp să mă antrenez, iar dartsul este o disciplină bazată pe îndemânare și concentrare, care necesită foarte mult antrenament”, dezvăluie nemțeanca. Alături de ea, locul III l-a mai obținut singura mureșeancă ajunsă pe podium, Székely Monika. Finala a fost câștigată de Andreea Brad (Dreamers București), învinsa ei fiind clujeanca Meda Marcon.