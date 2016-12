Csép Andrea: “Mergem acum în Parlament pentru oameni!”

Csép Andrea, a doua pe lista UDMR Mureș pentru Camera Deputaților, e bucuroasă pentru încrederea pe care comunitatea i-a acordat-o. “Este foarte important pentru UDMR ca în perioada următoare să își găsească partenerii cu ajutorul cărora poate avea grijă de comunitatea maghiară și să aducă la masa discuțiilor problemele care sunt specifice acestei minorități. Ne obligă la muncă, ne obligă să rămânem aceiași oameni care am fost și până acum, în cadrul politicii. Suntem o echipă tânără, entuziastă, pregătită și cred că trebuie să continuăm tot așa, pentru că de aceea am reușit să ajungem la acest scor deoarece am fost printre oameni și mergem acum în Parlament pentru oameni, pentru a-i reprezenta pe acești oameni care stau în spatele nostru și care au încredere că o să facem ca viața lor de zi cu zi să fie mai bună. Cred într-o Transilvanie în care își știu în siguranță familiile, în care drepturile lor sunt respectate drepturile lor”, ne-a spus Csép Andrea.

Politicianul UDMR are un pachet de proiecte de legi prin care să fie sprijinite familiile și, implicit, demografia, familiile monoparentale, persoanele cu dizabilități și altele.

P.S. Atunci când am scris opinia despre candidații care concurau în această duminică pentru cele 12 mandate de parlamentar, am uitat-o pe Csép Andrea. Era una dintre cei 12 la care mă gândisem, dar când am numărat nu îmi mai ieșeau decât 11. Csép Andi e perfecționistă, dar una lejeră, iar paradoxal aceste calități, cum le văd eu, nu se exclud. Dedicată cauzelor sociale, Csép Andi, mă gândeam pe atunci, poate duce în Parlament suflet, deși, pe de altă parte, descoperi că are o minte limpede și organizată. Întotdeauna m-am mai întrebat cum reușește să jongleze fără stres și parcă fără efort între cariera profesională, politică și familie. Dar timpul nu-i pierdut.

Ligia VORO