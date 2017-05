Demonstrații cavalerești și peste 10.000 de lumânări aprinse la Festivalul Luminii din Târgu-Mureș

Cercetașii României și cavalerii din Garda Cetății aparținând Teatrului Scena au oferit, sâmbătă seara, la cea de-a XXI-a ediție a manifestării Zilele Târgumureșene, un spectacol inedit în cadrul Festivalului Luminii, marcat de demonstrații cavalerești și de aprinderea a peste 10.000 de lumânări.

În ciuda vremii capricioase, festivalul a atras în Cetatea Medievală din Târgu-Mureș peste 2.000 de participanți, care au contribuit la aprinderea lumânărilor amplasate, de-a lungul tuturor aleilor edificiului, în suporturi de hârtie denumite gulguțe.

„Prin acest festival am urmărit să redescoperim frumusețea lucrurilor mărunte. Noi încercăm să aducem frumusețea prin tot felul de obiecte micuțe, prin poze, artiști, lumânări. Totul este simplu și frumos. Încercăm să arătăm oamenilor că putem fi fericiți și fără concerte și muzică dată la maximum. (…) Nu ne așteptam la atâta lume, dată fiind prognoza meteo. Am crezut că mulți vor abandona, dar a ieșit foarte bine și suntem foarte mulțumiți. Ideea a pornit din București, în urmă cu 8 ani, a fost o inițiativă a lor pentru a scoate lumea din cotidian. Scopul a fost îndeplinit, am luminat întreaga cetate”, a declarat pentru Agerpres, Diana Alexandra Secară, senior al Cercetașilor României din Târgu-Mureș.

La organizare au participat circa 120 de persoane, între care 30 cercetași – exploratori, seniori, lideri, temerari și lupișori – și voluntari.

După aprinderea celor peste 10.000 de lumânări, Garda de Mureș a prezentat demonstrații cavalerești, constând în poziții de apărare, zborul drapelului executat de Stegarii de Mureș, iar evenimentul a fost marcat de salve de tun.

„Cele trei salve, în timp de pace, au același rol ca și clopotele, adică anunță că totul este bine și că lumea poate să doarmă liniștită căci gardienii veghează asupra orașului. Noi, Teatrul Scena, sunt recunoscuți pentru Garda Cetății și Ordinul Cavalerilor Lup. (…) Prin ceea ce facem nu punem accent pe o reconstrucție istorică, ci prezentăm lupte medievale într-o manieră artistică”, a declarat pentru Agerpres, regizorul Liviu Pancu, liderul Ordinului Cavalerilor Lup.

Printre celebritățile care au devenit membru al Ordinului Cavalerilor Lup se regăsește și actorul Harvey Keitel, cel care a fost înnobilat la Târgu Mureș drept cavaler lup.

Cetatea Medievală din Târgu-Mureș are o suprafață de 4,3 ha, este formată dintr-o incintă fortificată cu 7 bastioane unite prin ziduri și a fost construită între anii 1602 și 1652 pe locul unei alte fortificații ridicate în secolul 1492.

