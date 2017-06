FOTO: „Luiereanca”, un sfert de veac de agricultură la poalele Călimanilor

Societatea Agricolă „Luiereanca” din localitatea Luieriu, comuna Suseni, reprezintă un exemplu de continuitate în ce privește agricultura. Dovadă cea mai bună este activitatea de peste un sfert de veac, atât în ce privește cultura mare cât și creșterea animalelor, în special a bovinelor. „Societea a luat ființă în luna septembrie a anului 1991 în baza Legi 36/1991 privind înființarea societăților agricole. S-a pornit cu un număr de 15 membrii fondatori, după care au aderat peste 200 de membrii asociați. În prezent, societatea are în jur de 290 de membrii, proprietari de teren, fie din localitatea Luieriu și Suseni, fie din alte părți, care actualmente nu mai locuiesc în aceste două localități. Suprafața totală a societății este în jur de 670 de hectare de teren care se lucrează în cadrul asociației. În ce privește efectivul de animale, acesta este de 250 de capete bovine media anuală, din care 110 vaci cu lapte.”, a precizat Mihai Morar, președintele Societății Agricole „Luiereanca”.

Cultura mare este axată în special pe cultura de grâu, porumb, orz și ovăz, culturi care la momentul de față se prezintă bine în câmp care anunță recolte frumoase. „Preponderent, în jur de 30 % din suprafață se cultivă cu grâu, orz de toamnă pe o suprafață de 40 de hectare, orzoaică de primăvară în jur de 30 de hectare, ovăz circa 50 de hectare, porumb siloz 30 de hectare, la fel și porumb boabe, la care se adagă sorg, mazăre, lucernă pentru baza furajeră, plus undeva la 70 de hectare de fânațe. Cultura de grău este de 130 de hectare, la care se adaugă cea de orz semănată în toamnă pe o suprafață de 40 de hectare. În prezent toate culturile sunt însămânțate, la fel și lucrările de administrare a îngrășămintelor chimice, vineri, 12 mai fiind ultima zi de ierbicidat la cultura de ovăz. Referitor la vreme, nu putem spune că am fost afectați de înghețurile din iarnă și din primăvara acestui an ceva mai atipică, cu temperaturi destul de scăzute. La culturile care le-am înființat în toamnă nu am avut de suferit din cauza înghețului. În prezent culturile arată relativ bine, inclusiv cele însămânțate în această primăvară”, a menționat Mihai Morar.

Valorificarea, factor esențial

Valorificarea producției reprezintă unul din cei mai importanți factori, care menține societatea pe linie de profit, care să-i permită să meargă mai departe. „În ce privește cultura mare, aici sunt probleme în ce privește valorificarea, atât la grâu, orz și ovăz, precum și la porumb, deoarece prețurile sunt extrem de mici din punctul meu de vedere. Dacă ne referim la grâu, vorbim de un preț de 60 de bani kilogramul, 50 de bani la porumb. Noi ne valorificăm producția către firma care ne asigură motorina, iar în ce privește sectorul zootehnic, la diferiți procesatori din zona noastră, în ce privește laptele, respectiv la abatoarele din țară, Călărași sau Botoșani, în ce privește bovinele, și la diferiți clienți interesați pentru tineretul bovin pentru îngrășare”, a precizat președintele S.A. „Luiereanca”.

Semne bune anul are

Perspectiva 2017 se anunță una bună, dat fiind faptul că subvențiile au început să intre într-o normalitate, mai puțin interesul conducătorilor pentru acest sector, este de părere Mihai Morar. „În ce privește acest an, sperăm să fie un interes mai mare pentru agricultură din partea conducătoprilor, dacă tot se spune că avem cel mai bun pământ din Europa, dar din păcate interesul din partea guvernanților a fost relativ scăzut. Din ce observ, lucrurile au început să meargă înspre mai bine, și dacă se va merge măcar așa, cu acordarea în toamnă a avansului la subvenții pentru anul 2017, posibil să o ducem un pic mai binișor”, a subliniat președintele Societății Agricole „Luiereanca”.