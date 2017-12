BC Sirius luptă pentru evitarea ultimului loc

Share



În etapa a IX-a a Ligii Naționale de Baschet Feminin, ultima a turului, UPM BC Sirius Târgu-Mureș va întâlni luni, 11 decembrie, de la ora 18.30, în Sala Sporturilor din Târgu-Mureș, formația ICIM Arad. Este întâlnirea dintre ultimele două clasate în ediția care a rămas cu doar 9 echipe după ce Phoenix Galați s-a retras. Ambele formații ardelene situate pe Mureș au câte o singură victorie, astfel încât lupta se va da pentru evitarea ultimului loc. Mureșencele au mai obținut o victorie chiar în etapa inaugurală, 65-54 la Galați, dar anulată după retragerea gălățencelor. Arădencele nu au mai apucat să joace acel joc, programat în etapa a VI-a, prima după retragerea celor de la Phoenix . În acest an se mai dispută și primele două partide din retur, dar BC Sirius va sta în prima, când urmau să întâlnească pe teren propriu Phoenix și mai juca doar în deplasarea de la Alexandria, cu CSB Telerorman din localitate, formația învinsă de mureșence într-un final dramatic. Este așadar ultima evoluție pe teren propriu în acest an pentru echipa antrenorului Ionel Brustur, una în care victoria ar fi o premieră în fața fostei campioane. Cele două echipe s-au întâlnit de patru ori în sezonul trecut, de două ori în sezonul regulat și de alte două ori în play-out, de fiecare dată victoria revenind arădencelor. Ultima confruntare a avut loc în luna martie a acestui an, tot la Târgu-Mureș, în turneul play-out, încheiată 62-84. Față de lotul din acel joc la Sirius au rămas majoritatea jucătoarelor autohtone, dar dintre cele străine se mai află doar Angel Robinson. Partida a avut miză doar pentru oaspete, care trebuiau să evite confruntarea cu campioana Sepsi Sfântu Gheorghe în primul tur din play-off.