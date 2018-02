Primarul municipiului Târnăveni, declarat incompatibil de ANI pentru un PFA de arbitru: Sorin Megheşan: „Singura activitate desfășurată pe această entitate juridică a fost arbitrajul meciurilor de fotbal”

Share



Primarul municipiului Târnăveni a fost declarat incompatibil de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI), care acuză faptul că în perioada 2012 – 2015 Sorin Megheşan ar fi deţinut simultan funcţia de primar şi un PFA. În replică, primarul Sorin Megheşan susţine că va contesta în instanţă raportul întocmit de ANI, deoarece singura activitate desfășurată pe respectivul PFA a fost încasarea baremurilor de arbitraj pe vremea când exercita profesia de arbitru de fotbal

ANI: Sorin Megheşan, şi primar şi posesor de PFA

Joi, 15 februarie, Biroul de presă al ANI a dat publicităţii o listă care cuprinde 26 de foşti şi actuali aleşi locali, găsiţi incompatibili sau în conflicte de interese de către inspectorii ANI. Printre aceştia, se regăseşte şi edilul şef al municipiului Târnăveni, Sorin Megheşan.

„În perioada 19 iunie 2012 – 22 ianuarie 2015, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul Megheșan N. Nicolae Sorin Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile articolului 87, alineatul (1), litera g) din Legea nr. 161/2003”, se precizează în comunicatul ANI.

Sorin Megheşan: „Voi contesta în instanță respectivul raport”

În replică, în aceeaşi zi, Biroul de presă al Primăriei municipiului Târnăveni a transmis şi punctul de vedere al primarului Sorin Megheşan.

Redăm, în rândurile de mai jos, conţinutul integral al documentului:

„Subsemnatul, Sorin Megheșan, primar al municipiului Târnăveni, vă transmit următorul punct de vedere, referitor la comunicatul din data de 15 februarie 2018 al Agenției Naționale de Integritate privind “constatarea stării de incompatibilitate pentru deținerea și exercitarea, în perioada 19 iunie 2012 – 22 ianuarie 2015, simultan a funcției de primar și calității de persoană fizică autorizată.”

În anul 1991 am urmat cursurile Școlii de Arbitri și ulterior am început să profesez în acest domeniu. În perioada 1996 – 2003 am fost arbitru în Ligile a II-a și a III-a, unde am arbitrat aproximativ 400 de jocuri. În perioada 2003 – 2013 am fost promovat arbitru de Liga I, unde am arbitrat peste 150 de jocuri și 2 jocuri internaționale.

În perioada 1991-2012, indemnizațiile (baremurile) de arbitraj erau plătite de către cluburile gazdă, pe bază de chitanțe fiscale eliberate cluburilor, de către Asociațiile Județene de Fotbal.

În 2012, Federația Română de Fotbal și Comisia Centrală a Arbitrilor (aflată în subordinea Federației Române de Fotbal), au luat decizia ca indemnizațiile (baremurile) arbitrilor să fie plătite de Federația Română de Fotbal direct arbitrilor, obligându-i pe aceștia să își înființeze PFA (persoană fizică autorizată), în vederea achitării drepturilor bănești cuvenite pentru prestarea activității de arbitraj.

Ca atare, în urma solicitării din partea Federației Române de Fotbal, în anul 2012 am înființat Persoana Fizică Autorizată „Megheșan N Nicolae Sorin Persoană Fizică Autorizată (F26/166/2012)”, cu activitatea declarată “9319 Alte activități sportive”.

Singura activitate desfășurată pe această entitate juridică a fost arbitrajul meciurilor de fotbal.

De asemenea, singurele sume încasate pe „Megheșan N Nicolae Sorin Persoană Fizică Autorizată (F26/166/2012)” sunt cele obținute pentru activitatea de arbitraj, din partea Federației Române de Fotbal, conform Declarației de Avere din 2 iulie 2012.

Ultima sumă încasată pe „Megheșan N Nicolae Sorin Persoană Fizică Autorizată (F26/166/2012)” a fost în 2013, pentru ultimul meci pe care l-am arbitrat, ulterior validării mele în funcția de primar.

„Megheșan N Nicolae Sorin Persoană Fizică Autorizată (F26/166/2012) a fost radiată, conform certificatului de radiere din 27 ianuarie 2015, în baza rezoluției nr. 832 din 21 ianuarie 2015.

Menționez că până în acest moment, nu am primit raportul Agenției Naționale de Integritate. Ulterior primirii acestuia, voi contesta în instanță respectivul raport. Până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de confirmare sau infirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate, îmi voi exercita mandatul de primar cu același devotament și implicare față de cetățenii municipiului Târnăveni.”

Alex TOTH