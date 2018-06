CSM Târgu-Mureș are „spatele” cu CNUE la volei

Share



În plin proces de constituire, noul CSM Târgu-Mureș își cristalizează treptat ramurile sportive. Una dintre acestea care a activat în ultima perioadă pe prima scenă este cea de volei feminin, cu formația CSU Medicina CSȘ Târgu-Mureș. Echipa de senioare a activat în prima divizie, ocupând până în acest an mereu un loc de play-off, în primele opt, cu clasări pe locurile 4, 5, sau 6. Locul 4 ocupat în ediția 2014-2015 a constituit și cea mai bună clasare din istoria clubului, când mureșencele au disputat semifinala campionatului. Între timp au susținut mai multe ediții în Cupa CEV, trecând mai mereu de două, trei tururi. Adevărat, echipa a avut până în această ediție în permanență jucătoare străine, care „au luat fața” autohtonelor. Astfel, multe dintre mureșencele din echipă, născute, crescute sau formate la club au ales alte echipe și foarte multe foste jucătoare care au plecat de la CSU Medicina evoluează la alte echipe din prima divizie. Ultima plecare a fost înregistrată chiar în aceste zile, când Roxana Iancu a plecat la Agroland Timișoara, unde i s-a alăturat bunei prietene Andreea Petra, plecată în Banat în urmă cu un an. Cele două au fost campioane cu echipele de cadete și junioare ale clubului târgumureșean și vor evolua cu echipa de pe Bega în competițiile europene, formație nou promovată în prima divizie, dar susținută financiar.

Pepiniera CSM nu se poate baza pe Centrul de Excelență

Revenind la echipa mureșeană și CSM, echipa de senioare a avut în acest ultim sezon cea mai slabă clasare, ocupând ultima poziție în campionat, dar evitând retrogradarea datorită faptului că două echipe s-au retras deja pe parcurs. Aceasta va ceda locul în prima divizie CSM-ului, dar rămâne de văzut cu ce lot va porni acesta la drum. Echipele de junioare și cadete vor rămâne în continuare sub tutela CSU, care a devenit în urmă cu puțini ani Centru Național Universitar de Excelență și are posibilitatea de a transfera talente din toată țara. Acest lucru a și adus în fiecare ediție clasări pe podium clubului târgumureșean. În ultimul deceniu, după o „dublă” în premieră pentru voleiul românesc, când în 2009 două echipe ale aceluiași club au cucerit titlul, la junioare și cadetele, isprava a fost repetată după un an, iar în următorii opt cel puțin una s-a clasat pe podium, cu alte trei titluri la fiecare categorie și doar două ediții în care nu s-a obținut niciun titlu de campioane. Una a fost în urmă cu patru ani, când ambele au pierdut finalele, iar ultima în acest an, când cadetele au pierdut finala de la Târgu-Mureș cu CSM București, iar junioarele au câștigat doar finala mică disputată în Capitală cu Dinamo. Bilanțul general al celor două în ultimii 10 ani este de 5-3-2 pentru junioare, în timp ce cadetele au ratat de două ori podiumul, cu 5 titluri de campioane, 2 de vicecampioane, un loc 3, câte un loc 4 și un 5 la turneele finale.

Viitorul CSM-ului nu se va putea baza însă pe „pepiniera” CNUE, sau de ceea ce oferă CSȘ Târgu-Mureș, ci pe managementul secției de volei a CSM-ului, a cărei secție de volei va fi condusă de Laurențiu Magdaș, cu președintele CSU Medicina Constantin Copotoiu numit la conducerea CSM.

Clubul târgumureșean este unul care beneficiază de condiții foarte bune, fapt care a și atras numeroase jucătoare și a obținut găzduirea multor turnee semifinale și finale, dar drumul spre performanță cere alte standarde.