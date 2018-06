FOTO. Despre etică și integritate cu Direcția Generală Anticorupție, la Universitatea „Dimitrie Cantemir”

Share



Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.), prin Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Mureș, a organizat, în parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, un workshop intitulat „Aspecte de etică și integritate sub semnul dezbaterii interdisciplinare”.

Printre oficialitățile prezente la eveniment s-au numărat: Comisar-șef de poliție Machedon Bogdan (Șeful Serviciului Județean Anticorupție Mureș), Conf. univ. dr. ing. Alexandru Bogdan Murgu (Președintele Consiliului de Administrație al Universității „Dimitrie Cantemir”), Prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă (Președintele Senatului Universității „Dimitrie Cantemir”), Prof. univ. dr. Brîndușa Gorea (Decan al Facultății de Drept a Universității „Dimitrie Cantemir”), Zsigmond Nagy (Subprefectul Județului Mureș), Procuror-șef secție judiciară Cristian Valentin Ștefan (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș) și Comisar șef de poliție Octavian Melintescu (Director General Adjunct al Direcției Generale Anticorupție).

Direcția Generală Anticorupție, la 13 ani

„Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș a organizat astăzi un eveniment inedit și special pentru noi ca instituție de învățământ superior, pentru că presupune abordarea unor elemente de etică morală dintr-o altă perspectivă. Încearcă o abordare a problemelor de etică, morală și integritate în contextul societății secolului XXI dintr-o perspectivă inter-, pluri- și multidisciplinară. Acest workshop vine să întregească evenimentul aniversar a celor 13 ani de la înființarea Direcției Generale Anticorupție și în mod special se adresează cadrelor didactice din cadrul instituției și tuturor practicienilor direct implicați în tot ceea ce înseamnă Ministerul de Interne, în tot ceea ce înseamnă aplicarea legii, a elementelor, principiior de etică și morală în societatea actuală” a declarat moderatoarea evenimentului, conf. univ. dr. Doina David (prorector științific al Universității „Dimitrie Cantemir”). Totodată, Doina David a susținut și o alocuțiune în care a definit termenii aduși în discuție în cadrul workshop-ului: „Etica presupune bine suprem, presupune acțiunea binelui, iar morala este aceea care urmărește modul în care este aplicată această acțiune. Termenul integritate le însumează pe toate acestea și presupune: etică, morală, curaj, asumare și responsabilitate.”

Comisarul-șef de poliție Machedon Bogdan a exprimat punctul de vedere al instituției pe care o reprezintă, cu privire la participarea la eveniment: „Scopul acestei întâlniri este acela de a găsi soluții în vederea creării unui ghid anticorupție, în special pentru tinerii studenți, și sper că prin aceste activități să putem dezvolta o societate românească cinstită și onestă. Această dezbatere precede alte activități care urmează să se desfășoare în perioada următoare la Universitatea „Dimitrie Cantemir”, în sensul că se va încheia un protocol de colaborare între Universitatea „Dimitrie Cantemir” și Direcția Generală Anticorupție care va avea la bază aceleași activități de prevenire în vederea creării unui mediu de integritate în mediul universitar mureșean. Inițiativa a venit de la Direcția Generală Anticorupție, am găsit un partener de nădejde în cei de la Universitatea „Dimitrie Cantemir” și considerăm că această activitate este de bun augur atât pentru cadrele universitare, cât și pentru studenții de la Universitatea „Dimitrie Cantemir”.”

Pericle, „tatăl” corupției

Conf. univ. dr. ing. Alexandru Bogdan Murgu a expus originile fenomenului de corupție pentru a limpezi unele aspecte: „Corupția nu e o invenție modernă, ea a apărut în momentul când, într-o clipă de nebunie, Pericle, acum 2600 de ani, a plătit magistratul, adică funcționarul public. Cu asta a și început decăderea Atenei. În Imperiul Roman, care era inițial republică, puterea era încă în mâna poporului. Să nu uităm că, acolo, apelul la popor nu era împotriva unei soluții, cum este la noi, ci împotriva unui magistrat care răspundea de soluția dată cu averea, numele, libertatea și chiar viața. A mers bine, dar când a început și acolo să fie plătit funcționarul public, început decăderea.”

Prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă a oferit și o posibilă soluție la chestiunea generală a corupției: „Societatea va fi mai puțin coruptă cu cât va fi mai mult educată. Îmi vine în minte acum o măsură luată de un președinte dintr-un stat sud-american care a constatat că a crescut infracționalitatea în rândul tinerilor, mai ales consumul și traficul de droguri. A mai constatat că se luau măsuri destul de dure și, cu toate acestea, fenomenul lua amploare. Atunci a luat o altă măsură: a înființat în fiecare localitate biblioteci, iar fenomenul corupției și a infracționalității a scăzut vizibil. Cred că și noi ar trebui să ne gândim mai mult la aspectul educativ, pentru a curăța societatea de acest flagel al corupției.”

O profundă criză a valorilor

Prof. univ. dr. Brîndușa Gorea a pus în legătură etica deontologică cu noțiunea de morală: „Singurele arme pe care le avem împotriva imoralității, abuzurilor și corupției sunt pe de o parte etica, și pe de altă parte legea, norma juridică. Or, deontologia se situează tocmai la confluența dintre etică și drept. Este etica transpusă în normele de conduită cu caracter obligatoriu pentru diverșii profesioniști. Morala nu ne impune decât autoconstrângeri, este o conștiință a valorilor care este individuală și subiectivă. Dacă am avea cu toții moralitate, nu am mai avea nevoie nici de etică, nici de norme deontologice, nici de reguli de integritate: am avea o societate perfectă. (…) Mi-aș dori ca principalii beneficiari ai acestui eveniment să fie aceia pe care ne străduim să-i educăm: studenții. Să pună prin acest eveniment o cărămidă la temelia educației lor civice, etice și deontologice. În felul acesta, nu doar că asemenea evenimente nu vor rămâne decât o declarație prin care ne situăm într-un trend, ci sper că va putea contribui decisiv la evoluția acestei țări aflate într-o profundă criză a valorilor.”

Zsigmond Nagy a prezentat mesajul Instituției Prefectului și a făcut câteva precizări: „Etica și integritatea sunt elementele de bază pentru furnizarea unor servicii publice de calitate. Serviciile publice de calitate sunt cheia unei administrații moderne bazată pe încrederea reciprocă între cetățean ca beneficiar al serviciilor și diferitele autorități în calitatea lor de furnizori ai acestor servicii. Cu cât se vorbește mai mult despre această problematică deosebit de vastă și, subliniez, pentru care la noi există o legislație bine pusă la punct, cu atât vor fi mai puține acele cazuri în care nu se respectă aceste principii.”

Procuror-șef secție judiciară Cristian Valentin Ștefan s-a declarat emoționat să ia cuvântul, cu atât mai mult cu cât absolvit Facultatea de Drept a Universității „Dimitrie Cantemir”, și a oferit câteva definiții proprii ale eticii: „Etica este cea care ne arată reperele esențiale pentru a identifica valorile Dreptului și pentru a le sluji mai departe. Etica este cea care ar trebui să ne ofere repere pentru a ne păstra conștiința curată, pentru a găsi calea adevărului și a o urma.”

În continuare, în cadrul întâlnirii au fost expuse puncte de vedere pe temele „Dileme etice în anumite profesii liberale”, „Etica şi integritatea din perspectiva psihologului”, „Etică, relaţii publice şi valori sociale în mediul de afaceri”, „Etică şi integritate în spectrul profesiilor liberale” și „Pledoarie pentru o cultură a eticii și integrităţii globale”.

Andrei VORNICU