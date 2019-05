INTERVIU cu Alexandru Gurghian, candidatul ALDE Mureş pentru Parlamentul European: „Încercăm să promovăm valorile româneşti”

Share



Se apropie alegerile pentru Parlamentul European, iar mureşenii vor alege pe cine vor trimite la Bruxelles. Cotidianul Zi de Zi vă prezintă politicienii din judeţul Mureş aflaţi pe listele partidelor politice. Astăzi vorbim cu Alexandru Gurghian, candidat din partea ALDE pentru alegerile din 26 mai.

Reporter: Ce vă recomandă politic şi profesional pentru această candidatură?

Alexandru Gurghian: În primul rând doresc să îi salut pe cititorii dumneavoastră şi să îi îndemn să meargă la vot în 26 mai, indiferent de opţiunea politică pe care o au. Mai ales tinerii au tendinţa să absenteze din ce în ce mai mult a vot, deşi ei trebuie să îşi decidă propriul viitor. Mă consider un tânăr nou în politică, sunt membru ALDE de doi ani, nu am mai făcut parte din alt partid politic până în acel moment. Ocup funcţia de preşedinte al organizaţiei de tineret din cadrul ALDE Mureş, poziţie care mă onorează dar în acelaşi timp mă şi responsabilizează enorm. De profesie sunt inginer, iar de la terminarea facultății mi-am desfășurat activitatea în companii importante cu capital privat, în plus am dezvoltat o afacere antreprenorială pe cont propriu, astfel că până în prezent am putut să realizez problemele cu care se confruntă generația tânără și care trebuie și pot fi rezolvate instituţional. Împreună cu echipa de tineri din cadrul ALDE Mureş am încercat să promovăm valorile româneşti, să ne implicăm în comunitate şi să muncim pentru un viitor mai bun.

Reporter: De ce aţi ales să candidaţi pentru o funcţie atât de importantă?

Alexandru Gurghian: Pentru mine a fost o onoare să fiu nominalizat de colegii mei pentru a fi pe lista ALDE la europarlamentare. Am decis să accept această nominalizare pentru a arăta tinerilor că prin implicare şi muncă poţi realiza orice. ALDE promovează tineri în poziţii politice şi funcţii publice importante, credem că prin tineri ne putem crea o Românie activă, mai bogată şi cu mai multe şanse pentru un viitor mai bun.

Reporter: Care ar fi proiectele pe care le veţi promova în Parlamentul European?

Alexandru Gurghian: În această funcţie publică, în primul rând, aş dori să reprezint România cu demnitate şi în interesul românilor. Ca reprezentant al tinerei generaţii voi milita pentru sprijinirea la nivel european a proiectelor pentru tineret din România. În plus, voi apela la experienţa dobândită în domeniul meu profesional, pentru a asigura securitatea energetică a României.

Reporter: Un mesaj pentru votanţi…

Alexandru Gurghian: Generația din care fac parte are acum o șansă unică să se implice în viață publică, să schimbe tipare și prejudecăți. Cei care ne critică se ascund adesea în spatele unor identității virtuale, noi tinerii din ALDE dorim să fim prezenți în viață comunității, prin munca politică și socială pe care o depunem zi de zi. Cred cu tărie că echipa pe care o trimitem în Parlamentul European va reda România românilor, sunt oamenii de care ţara noastră are nevoie pentru un viitor mai bun.

A consemnat Ionel ALBU