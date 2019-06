FOTO: Mureşeanca Anca Bucur, Miss Fitness Universe pentru a şasea oară!

Share



Anca Bucur, sportivă originară din judeţul Mureş, a câştigat, în acest sfârşit de săptămână, la Miami, cel de-al şaselea titlu de Miss Fitness Universe.

“A fost cea mai frumoasă, grea, interesantă, emoționantă, și inspirațională provocare pentru mine! But I did it! Actually we did it. Acest trofeu îmi confirmă că poți să faci orice îți dorești, atâta timp cât exista implicare, disciplina, ambiție, multă multă muncă, și pasiune! Promit să revin cu o postare pe blog, despre această experiența și despre cum am câștigat al 6-lea titlu: Miss Fitness Universe. Am avut multe trăiri intense azi!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Anca Bucur, pe care o felicităm pentru performanţa sa.

(Redacţia)