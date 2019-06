Roxana Gheorgilaş, premiată de Rotary Reghin pentru media 10 la Evaluarea Națională

Share



Printre cei 13 elevi mureșeni cu media 10 la Evaluarea Naţională se numără și Roxana Gheorgilaş de la Şcoala Gimnazială „Augustin Maior”. Astfel, membrii Clubului Rotary Reghin au decis să-i ofere o Diplomă de Excelenţă şi un premiu în valoare de o mie de lei. Evenimentul a avut loc joi 27 iunie, în prezența Roxanei Gheorgilaş și a părinților acesteia.

„Acest premiu înseamnă pentru mine un impuls, simt că toată munca mea a fost recunoscută. Mă așteptam ca probele de la examen să fie de această valoare, fapt pentru care m-am descurcat bine, iar pe viitor sper să continui tot așa. În ce privește perioada următoare, vreau să continui la un liceu din Reghin, cel mai probabil „Lucian Blaga”. Nu văd rostul să părăsesc oraşul, sunt licee şi profesori buni şi aici”, a precizat Roxana Gheorgilaş.

Ovidiu Ilisan: „Nu se poate să nu premiezi excelenţa în astfel de cazuri”

Excelența în educație a fost subliniată de către Ovidiu Ilisan, cel care i-a înmânat diploma și premiul în bani Roxanei.

„Una dintre preocupările noastre de bază în cei şapte ani de când ființăm ca şi Club Rotary a fost excelenţa în educaţie. Ne-am aplecat foarte des asupra acestui aspect, am oferit premii în bani pentru rezultatele la olimpiadele naţionale, Bursele Rotary pentru elevii de liceu curezultate foarte bune la învăţătură, dar cu o situaţie materială mai grea. În momentul în care am citit în presă despre rezultatul Roxanei, unul onorant pentru învăţământul reghinean şi pentru Şcoala Gimnazială „Augustin Maior”, am zis că nu se poate să nu premiezi excelenţa în astfel de cazuri. Educația este una dintre priorităţile la nivel naţional, pe lângă sănătate. Atunci când avem de-a face cu copii deosebiţi, care sunt inteligenţi, perseverează şi muncesc atât de mult, nu se poate să nu le oferim un premiu. Sper ca acest premiu în valoare materială să fie cel mai mic din viaţa ei, toate premiile să fie mult mai mari. Îi urăm Roxanei succes la liceu, rezultatele ei să fie la fel de deosebite şi sper să reuşim prin Rotary să o premiem şi cu altă ocazie” a menționat Ovidiu Ilisan, membru Rotary Club Reghin.

Bucuria părinților

Printre cei mai fericiți au fost părinții Roxanei, mândri de isprava fetiței lor, media maximă la Evaluarea Națională.

„Nici acum nu realizez. Am primit atât de multe felicitări de două zile. Încă simt că visez. Am aşteptam rezultatele cu sufletul la gură. Roxana e un copil deosebit, are toate atuurile pe care le poate avea un copil. E cuminte, sensibilă, învaţă fără a fi împinsă de la spate, nu a avut nevoie de meditaţii. A fost la foarte multe olimpiade în decursul celor patru ani de gimnaziu şi pe lângă toate astea face şi baschet, are turnee” a precizat Aurora Gheorgilaş, mama Roxanei.