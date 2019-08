FOTOGALERIE. Experiența AWAKE 2019, la final

Share



AWAKE, festivalul boutique din inima Ardealului, a ajuns la final. AWAKE3 s-a desfășurat anul acesta pe parcursul a patru zile, între 15 și 18 august, pe același spectaculos domeniu Teleki din Gornesti, județul Mureș. Un weekend prelungit de vară, o atmosferă boemă, un spațiu și timp pentru exprimare liberă, creativitate și deconectare. 5 scene, zeci de activități și multe momente surprinse pe mediile sociale și extensiv prezentate în noua aplicație a festivalului, AWAKE FESTIVAL APP.

Artiști internaționali și locali au urcat pe scena principală AWAKE, The Cube Main Stage: Netsky, Pussy Riot, Enter Shikari, Dirtyphonics Liive, Lady Leshurr, De Staat, AJ Tracey, Triggerfinger, Blahalouisiana, Tomas PCZ & C.A Strings, Joycut, Mork, Grimus, Coma, The Mono Jacks, Moonlight Breakfast și mulți alții. Proiectele speciale AWAKE F1RST au continuat și în 2019, cu FIRESTARTER by Diosa, un tribut simfonic live în premieră mondială adus muzicii trupei Prodigy și regretatului Keith Flint, imaginat de dirijorul și orchestratorul Simona Strungaru (aka DIOSA). Pe scena River au mixat Ruben Keyko, Varhat, Arno aka Einzelkind, Scopter, Ali Nasser, Ada Kaleh, ADDO, Golan (DJ set), Andrei Pushkarev și mulți alții. Curtea castelului Teleki s-a transformat din nou în Castle Lounge cu ajutorul invitaților Vinyl, Rum, Tapas & Wine, Andrew Dum, The HollyGood Gang feat. Cabral, DJ Ethylen, Albwho, J’ai Bistrot, Funk Dad, Corvin & Buniku’, Rareș Rush & Albin Kaczka (câștigătorii AWAKE Spotlight). Una dintre preferatele publicului de anul trecut, scena The Wire by Office Clubul Presei, i-a adus în acest an pe Dj Hefe, Dobix, NotSoCommonDJ și alții.

Experiența multidisciplinară AWAKE 3 a prins contur pe domeniul Teleki cu un program extrem de complex de activități pentru minte, suflet și trup. Tema AWAKE de anul acesta, Bohemian Blast, s-a regăsit în decoruri și activități, iar participanții au fost încurajați să îmbrace costumații de inspirație boemă. Creațiile din colecția capsulă #BohemianBlast au colorat și inspirat participanții să fie mai experimentali în ținutele de festival. Designers’ Bazaar a cuprins o serie de accesorii și produse în ton cu festivalul, inclusiv tricourile oficiale AWAKE.

După turneul în cele 6 orașe din România, platforma Feed Your Mind a revenit în cadrul festivalului cu discuții pe teme inspiraționale: antreprenoriat, mindfulness, artă și arhitectură, activism (inclusiv un panel special realizat împreună cu Pussy Riot), civism și fotografie. Un moment special în cadrul Feed Your Mind a fost și demonstrația la tobe asigurată de artistul Michael Schack. Paneluri cu speakeri din diferite zone de activitate, workshop-uri de dezvoltare personală, proiecția doumentarului Bohemian Blast și sesiuni de Open Mic și de improvizație, toate au adus și în acest an doza de inspirație la AWAKE. Sesiunile „Coffee with the organizers” au adus publicul mai aproape de organizatori, cărora le-au putut oferi sugestii și observații în timp real.

Caravana Filmelor TIFF a revenit la Cinema Under The Bridge cu o selecție a celor mai bune scurtmetraje și lungmetraje de la TIFF. Anul acesta au fost incluse și scurtmetraje din festivalul Super. Un moment special l-a constituit proiectarea în premieră națională a filmului „Vița de Vie – În Corzi” pentru cei care au pierdut performance-ul trupei împreună cu Filarmonica de Stat din Târgu Mureș, la ediția anterioară. Sesiunile de cinema au fost completate de reprezentații de teatru independent, condimentate cu o piesă scrisă special pentru AWAKE, bazată pe tema din acest an: „Bohemian RAP”.

Pentru celebrarea bibliotecii Telekiana din Târgu Mureș, fondată de Sámuel Teleki, AWAKE în parteneriat cu Editura Litera au recreat biblioteca în aer liber Forest Library. Anul acesta cititorii au avut la dispoziție sute de volume și sesiuni de lectură cu autografe (Andrei Ruse – „Despre tristețea femeilor frumoase”).

Playground a invitat participanții la demonstrații și concursuri de zorbing și zorb football, tir cu arcul, balon cu aer cald, boardgames, lasertag, paintball. Oaza de liniște preferată, Serenity Meadow, a adus cursuri de yin & yang yoga, stretching, meditație și respirație, pilates, acro yoga. Zilele festivalului au fost gustoase în Food & Drinks Court, unde organizatorii au selectat cele mai interesante preparate street food, dar și specialități tradiționale din bucătăria locală și internațională, precum și băuturi pentru toate preferințele. Șase lucrări spectaculoase de artă și arhitectură ARTDOOR au putut fi admirate în cadrul celei mai frumoase expozițiii în aer liber.

„Am avut o vreme schimbătoare, dar asta nu ne-a oprit să vibrăm AWAKE timp de 4 zile, împreună. Cele mai bune fotografii și clipuri le-am surprins chiar în primele zile, mai răcoroase de festival. Le mulțumim tuturor neo-boemilor care ne-au trecut pragul și ne-au însuflețit domeniul. Nu ne-a fost ușor să producem în același timp un concert pe stadion în București și un festival în Transilvania, dar sprijiniți de emagicele echipe de producție reunite și de ceilalți sponsori și parteneri, am reușit!”, a declarat Laura Coroianu, directorul festivalului.