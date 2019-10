Reacții după atacul mortal al unui urs. Benedek Imre (vicepreședinte AJVPS Mureș): ”De urgență trebuie reduse efectivele de urși!”

Share



Tragedia de sâmbătă-după-masă din localitatea mureșeană Odrihei (comuna Coroisânmărtin), unde un bărbat în vârstă de 61 de ani care se afla la pescuit a fost atacat și ucis de un urs, a fost comentată de medicul cardiolog Benedek Imre, vicepreședinte al Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Mureș, care solicită luarea de măsuri urgente în acest caz.

”Haideți să gospodărim urșii astfel încât oamenii să nu fie uciși”

Vicepreședintele AJVPS Mureș, care deține și funcția de șef de grupă la Fondul de vânătoare 18 Cornești, pe arealul căruia s-a petrecut atacul de sâmbătă, susține că efectivele de urși trebuie reduse până la instaurarea unui echilibru între aceștia și om.

”Este groaznic ca un om, un membru pescar al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din județul Mureș, în vârstă de 61 de ani, care a fost secretarul comunei Măgherani, scoate o autorizație, merge să se delecteze în natură, la pescuit, și este atacat și omorât de către un urs. A fost sfâșiat și ursul a început să îl mănânce. Așa ceva e greu de conceput, protejăm ursul și noi, oamenii, suntem expuși la asemenea atacuri. Transmit condoleanțe familiei îndoliate și sunt de părere că trebuie luate măsuri urgente de reducere a efectivelor. Trebuie să înțelegem că în alte țări, de exemplu cele vecine cu noi, când un urs atacă un om atâta umblă apoi după el până îl prind și îl ucid. România este rezervorul natural al urșilor, dar haideți să gospodărim urșii astfel încât oamenii să nu fie uciși. Sunt de părere că de urgență trebuie reduse efectivele de urși. Trebuie desființat acest sistem românesc pe care Europa îl condamnă”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Benedek Imre.

Oficialii de la București, paraleli cu realitatea

Totodată, reputatul cardiolog pasionat de vânătoare a mai afirmat că vorbește și din experiența proprie, deoarece în trecutul apropiat urșii au provocat pagube însemnate și în gospodăria pe care o deține într-o comună mureșeană.

”Urșii au ucis o vacă, apoi un porc, au provocat pagube de sute de kilograme în gospodăria mea, au făcut prăpăd și între oile ciobanilor. Sunt documente, filmări și fotografii, și personal am vorbit cu reprezentanți ai Ministerului Mediului de la București, care n-au înțeles despre ce este vorba și au trimis un răspuns în defavoarea noastră. Acest sistem batjocoritor trebuie oprit, iar acolo unde urșii atacă gospodării trebuie luate măsuri urgente, iar urșii să fie selectați. Asta este părerea mea”, a afirmat Benedek Imre.

Expansiunea urșilor, ”un pericol extraordinar de mare”

Nu în ultimul rând, Benedek Imre a făcut o scurtă analiză a cauzelor înmulțirii conflictelor dintre urs și om, una dintre acestea, poate cea mai importantă, fiind înmulțirea necontrolată a urșilor.

”Ca vechi cunoscător al problemei, pot să spun că ursul avea și are un habitat. Sunt vânător de circa 30 de ani, iar în urmă cu 10 ani în zona unde vânez eu, Dealul Jos de Măgherani, Coroi, Coroisânmărtin, n-am văzut urși. La un moment dat însă, a apărut ursul. Ursul umblă cu puii unde dorește și se întâlnește cu agricultori care lucrează pământul sau care practică pescuitul, pe care îi atacă și omoară. În zona noastră, sunt cam 30-35 de exemplare, în condițiile în care acum 10 ani n-a fost niciun urs. În fiecare an vedem că se înmulțesc, vedem că în zone unde avem observatoare și camere video umblă și ziua. Ursul și-a însușit un habitat în aceste zone unde nu avea ce căuta. Statul îi obligă pe gospodari că dacă pierd un animal ucis de urs, să predea la o formă instituționalizată unde această chestie costă 20-25 de milioane de lei. Marea majoritate a populației din mediul rural nu are salariu, ci doar gospodării și animale. Dacă omul are o pierdere, nu o predă și nu plătește 20-25 de milioane. Urșii care s-au înmulțit au început să consume și carne. Dacă devine carnivor, ursul caută la început animale și după aceea începe să caute și oameni. Este un pericol extraordinar de mare. Dacă există o gestionare, adică ursul este ținut la limita cunoscută de sute de ani de vânători, atunci nu sunt probleme. Urșii mari de obicei nu vin în comunități, ei domină habitatul lor vechi, sus la munte. Dacă sunt mai mulți urși, urșii mai mici sunt împinși spre habitatul gestionat de om”, a afirmat Benedek Imre, care a mai arătat că vânătorile organizate ar contribui la menținerea unui habitat sănătos pentru urs și de siguranță pentru oameni.

Alex TOTH