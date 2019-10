13 străzi din Sovata, modernizate cu bani europeni

Share



Primăria orașului Sovata a atribuit societății Geiger Transilvania, la finalul lunii septembrie 2019, un contract în valoare de 6.414.576 lei, fără TVA, pentru realizarea lucrărilor de proiectare și execuție din cadrul proiectului ”Modernizare străzi urbane în orașul Sovata”.

Dezvoltarea turismului, obiectivul proiectului

Proiectul prevede atât elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, precum și modernizarea unui pod și a 13 străzi, în lungime totală de 5.430 de metri, după cum urmează: strada 1 Mai (741 de metri), strada Stâna de Vale (1.119 de metri), strada Răchitei (608 de metri), strada Câmpul lui Ioan (113 de metri), strada Reștad (807 de metri), strada Fagului (149 de metri), strada Maistrului (362 de metri), strada Rozelor (94 de metri), strada Căprioarei (342 de metri), strada Cerbului (182 de metri), strada Privighetorii (135 de metri), strada Lupului (444 de metri), strada Ștejerișului (334 de metri) și podul peste râul Sebeș (12 metri).

”Finanțarea a fost câștigată pe Axa 7.1 din fonduri europene, axa pentru dezvoltarea turismului. Astfel, străzile incluse în proiect sunt cele pe care există cel puțin o pensiune legal constituită, iar asfaltarea are ca scop creșterea calității turismului din zona respectivă. Proiectul a fost elaborat în anul 2016, depus în anul 2017, când a fost și evaluarea, iar contractul de finanțare a fost semnat în decembrie 2018. În prezent, am am semnat contractul cu antreprenorul proiectului, firma Geiger Transilvania, care va demara lucrările în decursul lunii octombrie. Termenul de finalizare a acestui proiect este de 60 de luni, începând din decembrie 2018”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Fülöp László Zsolt, primarul orașului Sovata.

Alex TOTH