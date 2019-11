O elevă din Mureș bolnavă de cancer participă la ore din spital cu ajutorul unui roboțel

Share



O elevă din clasa a IX-a a Colegiului Agricol “Traian Săvulescu” din Târgu Mureş participă, începând de miercuri, la cursuri din spital cu ajutorul unui roboţel AV1, donat de Asociaţia Little People România, care îi transmite on-line orele ţinute de profesori cu colegii ei de clasă.

“Noutatea este roboţelul AV1 care am dorit să fie ca un ajutor pentru adolescenţii internaţi, care nu pot să frecventeze şcoala. Ideea este ca roboţelul să vină în locul fetiţei la şcoală, ea din spital, pe o tabletă, poate să participe la ore. Roboţelul este foarte uşor de folosit, este simplu – are o formă de bust uman, are ochi şi dă din cap atunci când elevul care îl utilizează doreşte să răspundă unei întrebări puse de profesor. Pacienta are o tabletă în spital şi controlează roboţelul, ea va auzi şi va vedea tot ce se întâmplă la şcoală, în schimb colegii ei nu o vor vedea, o vor putea însă auzi doar dacă ea va dori să intervină. E foarte simplu de lucrat cu el, e nevoie doar de semnal wireless. Dorim să fie un ajutor, să nu rămână repetentă, fiindcă tratamentul va dura cel puţin o jumătate de an (…) Sunt mulţi copii care au nevoie, cam 2000 de copilaşi din România ar avea nevoie”, a declarat reprezentanta Asociaţiei Little People România, Barabas Tunde Emese.

Potrivit acesteia, Asociaţia Little People este singura organizaţie care o testează alocând deja robotul unui pacient unic, pentru a dezvolta o strategie naţională care să fie în beneficiul tuturor copiilor care au nevoie de ea.

“Cu sprijinul asociaţiei organizăm în acest an şcolar cursuri transmise on-line pentru o elevă de-a noastră din clasa a IX-a, de la Protecţia Mediului, pentru a-şi continua studiile pe care abia le-a început la noi la şcoală. Din păcate are o problemă de sănătate foarte gravă şi nu îi permite să fie prezentă în sala de curs. Dar cu ajutorul cadrelor didactice şi cu al colegilor ei dorim să ţină pasul cu disciplinele predate şi cu ceea ce se va întâmpla la şcoală. Cred că este o oportunitate şi o şansă foarte mare acordată acestei adolescente, pentru că chiar dacă are aceste probleme de sănătate, în urma tratamentului s-ar putea să se întoarcă la şcoală şi să nu piardă acest an. Profesorii au fost de acord încă de la început, noi ne dorim să şcolarizăm în număr cât mai mare de elevi. Au fost foarte deschişi la această idee nouă şi sperăm că pe viitor vor fi şi în alte şcoli, pentru că sunt foarte mulţi copii care au foarte multe probleme şi au nevoie de ajutor şi nu doresc să întrerupă cursurile. Fiindcă aceşti copii sunt foarte ambiţioşi şi îşi doresc să continue şcoala”, a declarat directorul adjunct al Colegiului Agricol “Traian Săvulescu”, Diana Matei Cosma.

Mama elevei, care a participat la demonstraţia de la şcoală, ne-a spus că fiica ei s-a îmbolnăvit în luna august, după ce un timp a fost tratată pentru aprindere de plămâni şi acid gastric.

“Fetei i s-au făcut mai multe analize şi i s-a descoperit o tumoră canceroasă de mari dimensiuni, în zona abdominală, iar de atunci au început operaţiile şi chimioterapia. Nu a fost nicio zi la şcoală de la începutul clasei a IX-a. Ideea cu robotul m-a emoţionat, când i-am văzut pe ceilalţi copii m-am gândit că şi fata mea putea fi printre ei. Nu va fi obligată să renunţe la şcoală, şi-a dorit să înveţe. S-a bucurat când a auzit de posibilitatea asta”, a spus mama adolescentei.

(www.agerpres.ro)