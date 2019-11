Primele abonamente UNTOLD 2020, scoase la vânzare miercuri, 20 noiembrie!

Share



Primele abondamente la preț special vor fi scoase la vânzare miercuri, 20 septembrie, de la ora 14.00, potrivit informațiilor furnizate de site-ul oficial untold.com.

Cel mai așteptat festival de muzică din România și nu numai, își va deschide porțile pentrul anul 2020 în perioada 30 iulie – 2 august.

Potrivit aceleași surse, organizatorii vor pune la vânzare primele abonamente speciale deja din 20 noiembrie 2019 pentru a depăși recordurile de la ediția precedentă când biletele au fost sold out încă din luna iunie.

Abonamentele speciale sunt disponibile doar pentru cei care se înregistrează pe site-ul untold.com, iar fanii festivalului au mai multe opțiuni de abonamente.

Astfel, abonamentele General Access sunt la prețul special de 109 euro plus taxe, din prețul final de 199 euro plus taxe. Participanții au posibilitatea să facă check-in online gratuit în termen de maxim 30 de zile de la achiziționarea abonamentului.

Abonamentele General Access Flexi sunt la prețul special de 119 euro plus taxe în loc de 214 euro plus taxe. Prin acest abonament, participanții au posibilitatea de a-și face check-in-ul online gratuit cu până la 14 zile înainte de începerea festivalului.

Cei interesați au posibilitatea să achiziționeze și abonamentele General Access Risk Free la prețul de 122 euro plus taxe, față de prețul final de 216 euro plus taxe. Acest abonament oferă posibilitatea de a-l returna cu până la cel puțin 14 zile înainte de începerea festivalului.

Sunt puse la dispoziție și abonamentele VIP la prețul special de 309 euro plus taxe în loc de 399 euro plus taxe. Acest abonament este dedicat celor care au peste 18 ani, iar cei care îl achiziționează pot realiza check-in-ul gratuit în termen de maxim 30 de zile de la plata abonamentului.

Andreea GONDOR