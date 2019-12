Revelionul în stradă, anulat la Târgu-Mureș?

Share



În municipiul Târgu-Mureş există posibilitatea ca, pentru prima oară după 1989, să nu se mai sărbătorească Revelionul în stradă, după ce majoritatea din Consiliul Local a decis alocarea unei sume de 30.000 lei pentru toate sărbătorile de iarnă, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Primăriei, Cosmin Blaga.

“Revelionul în stradă şi Târgul de Crăciun sunt afectate din cauza lipsei de fonduri. Ne chinuim cumva să găsim tot felul de variante să organizăm şi Revelionul în stradă, aşa cum făceam în fiecare an, s-ar putea ca în acest an să nu mai aibă loc. Vom vedea dacă găsim, până la finele lunii decembrie, înţelegere din partea unor artişti care ne-au promis că vor veni să ne sprijine pro bono. Credeţi că Târgul de Crăciun de la Sibiu, de la Oradea se fac gratis? Acolo vin comercianţi şi artizani şi toată lumea are de câştigat. Nu există oraş civilizat în lume care să nu organizeze un târg de Crăciun, numai la noi se pune problema altfel”, a spus Cosmin Blaga.

Potrivit acestuia, la ultima şedinţă a Consiliului Local Târgu-Mureş, majoritatea formată din UDMR, PSD şi POL a aprobat suma totală de 30.000 de lei pentru toate sărbătorile de iarnă, cum ar fi spectacolul de Moş Nicolae şi iluminatul festiv, pentru Târgul de Crăciun, pentru concertele de Revelion şi focurile de artificii, pentru pachetele destinate colindătorilor sau pentru acţiunile de binefacere din casele de copii şi de bătrâni.

