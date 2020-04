REVOLTĂ. Un medic mureșean, mesaj viral pe Facebook: ”NU mai folosiți împotriva noastră jurământul lui Hipocrate!”

Share



Medicul mureșean Bogdan Lăzescu a scris joi, 2 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un text care în mai puțin de 24 de ore a fost distribuit de peste 200 de internauți și a strâns aproape 500 de like-uri.

”Deja s-a intrecut masura… am tot tacut si mi-am văzut de treaba (si am destula, nu va faceti griji)… dar deja mi s-a umplut paharul…

1. NU cerem echipamente si aparatura pt noi… ci tot pentru voi dragi viitori pacienti (daca noi ne imbolnavim… pe voi va salveaza cine? Preotul? Google? Va intubati intre voi? Ce faceti?).

2. Lipsurile au fost sesizare de ceva vreme… daca aveti chef sa injurati pe cineva incepeti sa bateti la ușile celor care stau cu referatele noastre prin sertare sau aia care trăiau bugete din pix de pe fotoliu…

3. NU am cerut sporuri si compensatii pt faptul ca suntem carne de tun (injurati si scuipati cu speranta ca ne vom infecta) desi daca tot vor sa ne asimileze in MAI, MAPN sau unde le cloceste lor mintea… nu ne-ar fi rau sa beneficiem de facilitățile lor. In schimb, unii “cetateni de lux” tin cu dintii la pensiile speciale.

Noi ne DONAM cei 500 euro praf in ochi catre achiziția de echipamente, aparatura si cercetare SARS-COV2…astept si “demnitarii” sa faca la fel.

4. NU ne dam demisia, ci vrem sa lucram decent si in siguranta (daca noi suntem bine… voi aveti o sansa sa fiti la fel… daca nu… asta e). Cei care au facit-o au avut motive intemeiate. Ba mai mult… s-a dat liber la angajari in sistem fara concurs… haideti, voi toti care urlati ca nu aveti loc… sau acum BRUSC nu se mai doreste?

5. Pana sa se apeleze la ajutor multi ne-am chinuit sa ne procuram singuri echipamente (stiam ca vom fi pe cont propriu).

6. Minciunele si dezinformarea sunt la ele acasa… și la 30 ani de la revoluție.

7. Personalul medical… SUNT OAMENI, mame, tati, bunici, au si ei o viata ca si voi… au mult mai putine drepturi dar si mult mai multe indatoriri ca voi… e misto, nu?

8. NU mai folositi impotriva noastra jurământul lui Hipocrate… atata timp cat suntem fortati sa il incalcam… suntem fortati sa va facem rau (prima non nocere – mai inatai, nu face rau)

Ah da… era sa uit! Cand v-am avertizat ce va urma, cand v-am rugat sa va protejati (asa cum am putut), ne-ați făcut nebuni si isterici… ca e o gripa… na, acum ce mai spuneți? Sa ne sacrificam viata pt voi? Sa mergem in focar chiar daca ne lasam familiile acasa… poate pt totdeauna? Convenabil, nu… pt voi… De ce nu ne-ati ascultat?”

(Redacția)