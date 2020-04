INTERVIU. Prefectul Mara Togănel, despre criza Covid-19: ”Autoritățile sunt la datorie zi de zi!”

Share



În data de 16 aprilie s-a împlinit o lună de la intrarea în vigoare a stării de urgență în România din cauza pandemiei cu noul Coronavirus. Cu această ocazie, propice unui prim bilanț local în ceea ce privește măsurile luate pentru protejarea populației și pentru prevenirea răspândirii infecției cu Covid-19 pe raza județului Mureș, cotidianul Zi de Zi vă propune, în rândurile de mai jos, un interviu cu Mara Togănel, prefectul județului Mureș.

Reporter: La o lună de la decretarea stării de urgență în România din cauza pandemiei Covid-19 vă rog să faceți un bilanț al principalelor activități și măsuri dispuse de Instituția Prefectului – Județul Mureș.

Mara Togănel, prefectul județului Mureș: Prima discuție pe tema Covid-19 a avut loc, la Instituția Prefectului, la finalul lunii ianuarie, în data de 28. Era perioada în care amenințarea aceasta era doar în China. De atunci, lucrurile s-au schimbat pentru noi toți. În județul Mureș s-au luat o serie de măsuri pentru prevenirea și mai apoi limitarea infecției cu Covid-19. Nu aș vrea să le menționez pe toate, însă pot să le amintesc pe cele care au avut un impact direct în viața mureșenilor: dotarea cu dispozitive cu dezinfectant a mijloacelor de transport în comun, a instituțiilor publice și private – mai apoi, această măsură a fost confirmată printr-o hotărâre la nivel național, ne-am întâlnit cu retailerii din județ pentru a ne asigura că măsurile anti-Coronavirus sunt puse în aplicare și că există stocuri suficiente de alimente. Am pus la aceeași masă primarii din județ și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică tocmai pentru ca pregătirile pentru gestionarea persoanelor autoizolate să fie făcute din timp. Mai pot aminti de solicitarea către primari de a dezinfecta școlile din județ, profitând de perioada în care acestea au fost închise și campania ”Fii Solidar”, lansată împreună cu filiala locală a organizației Crucea Roșie România. Am avut aproape 20 de discuții și întâlniri de lucru cu directorii spitalelor din Mureș, cu reprezentanții mediului universitar și alte instituții direct implicate în gestionarea pandemiei. Așa s-a ajuns la pornirea primului aparat de testare Real Time PCR la Centrul UMFST Târgu-Mureș. Am fost în stradă alături de forțele de ordine care aplică legea, însă am fost și în spitale pentru a discuta direct cu eroii din sistemul medical despre nevoile lor. Atunci când mureșenii au sesizat dificultatea de comunicare cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, am solicitat suplimentarea de urgență a liniilor telefonice, iar acest lucru a fost pus în aplicare. Alături de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență am decis ca pâinea să se vândă ambalat sau magazinele să asigure personal suplimentar care să facă servirea, fără să se ocupe și de încasarea banilor. Totodată, nu am fost doar cu gândul ci și cu fapta alături de părinții și de bunicii noștri, care trebuie să stea acasă. Am decis ca primarii mureșeni să ia măsuri pentru a ajuta persoanele în vârstă de peste 65 de ani, bolnavi cronic, fără aparținători, să obțină rețetele medicale și, totodată, să asigure achiziționarea medicamentelor aflate în schema de tratament. În același timp, am solicitat Direcției de Sănătate Publică Mureș controale atât la magazinele și market-urile din județ, cât și la căminele și azilurile de bătrâni, publice și private. Cea mai recentă măsură a fost ca Sala polivalentă din campusul UMFST Târgu-Mureș să fie transformată într-un spital Covid de tip modular pentru bolnavii confirmați, cu simptomatologie moderată. Decizia a fost luată în urma propunerii Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu-Mureș. Am lucrat neobosit în fiecare zi, am încercat să aducem oameni competenți și să îmbunătățim modul în care funcționează lucrurile, toate acestea având un singur scop: siguranța și sănătatea mureșenilor.

Rep.: Sunteți mulțumită de reacția cetățenilor, respectiv de rezultatele măsurilor luate la nivelul județului Mureș?

M.T.: Cred că foarte mulți mureșeni au înțeles măsurile luate atât în județ, cât și la nivel național. Am fost surprinsă să văd foarte multe reacții pozitive, însă nu putem nega nici o serie de critici aduse activității noastre. De asemenea, m-am bucurat să văd reacții rapide ale mediului de afaceri, voluntarilor și alte entități, care deși nu aveau vreo obligație de a lua măsuri, au înțeles că doar împreună putem să depășim această perioadă grea.

Rep.: Dar la capitolul ”Nemulțumiri”, ce ne puteți spune?

M.T.: Cu toții știm că discutăm despre o situație nouă, o provocare ce aduce o presiune imensă pe mai multe zone de activitate ale administrației și sistemului sanitar. Cu siguranță este nevoie de îmbunătățiri. Am avut dificultăți în pregătirea anumitor spitale care să trateze pacienți infectați cu Coronavirus, însă am fost vizați și de unele situații critice în care date personale sau documente aflate în dezbatere au ajuns în spațiul public. Este loc de mai bine și lucrăm zi de zi pentru a gestiona această situație cât se poate de eficient.

Rep.: Când estimați că va fi funcțional spitalul modular din incinta UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș?

M.T.: Avem zilnic întâlniri pe această temă. Noi sperăm ca printr-un efort conjugat al autorităților locale, universității și mediului privat să avem spitalul pregătit în cel mai scurt timp, în eventualitatea în care se va înregistra o creștere accentuată a numărului de cazuri.

Rep.: În câteva județe din România s-a dispus obligativitatea cetățenilor de a purta în spațiile publice mască sau alte produse textile pe gură și pe nas. Care sunt motivele pentru care deși a existat un proiect în acest sens, această măsură obligatorie nu a mai fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență?

M.T.: Este adevărat. La începutul lunii aprilie, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş a luat în considerare situația din județ, în acel moment. Pentru că atunci nu exista posibilitatea de a asigura achiziționarea de măști de către fiecare cetățean al județului Mureș, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş a luat decizia retragerii de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Noi vom continua să urmărim recomandările specialiștilor și hotărârile luate la nivel național. Dacă situația o va cere, vom lua și alte măsuri, în funcție de necesitate. Cu toate acestea, eu le recomand mureșenilor să poarte mască în momentul în care se află într-un loc public. Cred că este o măsură în plus pentru a ne proteja pe noi, dar și pe cei dragi nouă.

Rep.: Câte aparate de testare există în acest moment în județul Mureș și care sunt perspectivele pentru a îmbunătăți această cifră?

M.T.: În acest moment, în județul Mureș există două aparate de testare Real Time PCR, iar în funcție de situația dată se are în vedere posibilitatea măririi numărului de teste.

Rep.: Câte testări Covid-19 s-au făcut în județul Mureș până la data efectuării acestui interviu? Sunteți mulțumită de această cifră?

M.T.: Începând cu data de 25 martie și până în 15 aprilie, în județul Mureș au fost efectuate 1.218 de testări de determinare a infecției cu Coronavirus. În această perioadă, media testărilor pe zi depășește 100, numărul fiind în continuă schimbare.

Rep.: La ce anume să se aștepte mureșenii în perioada viitoare? Din acest punct de vedere, care este mesajul dumneavoastră pentru cetățenii județului Mureș.

M.T.: Din păcate, și perioada următoare va fi una dificilă. Respectarea regulilor va duce la protejarea noastră și a celor apropiați. Știu cât este de dificil să nu îi putem vedea pe cei dragi, să nu putem petrece timp cu părinții noștri sau să ne bucurăm de momente frumoase împreună cu prietenii. Cu toate acestea, este nevoie să facem aceste sacrificii pentru a putea să ieșim din această situație cu bine și cât mai repede. Îi îndemn pe mureșeni să aibă încredere și putere. Autoritățile sunt la datorie zi de zi, iar vremurile bune nu vor întârzia să apară. În final, vreau ca mureșenii să știe că pentru mine, la fel ca pentru noi toți, aceste sărbători sunt diferite. Îmi voi arăta dragostea față de ai mei rămânând singură acasă, fără să merg la biserică, fără să-mi vizitez prietenii și fără să primesc la masa pe nimeni. Consider că în aceste vremuri, doar astfel le putem arăta adevărata iubire celor dragi. Învierea Domnului a fost și rămâne o trăire sufletească pentru fiecare dintre noi. Hristos a Înviat!

A consemnat Alex TOTH