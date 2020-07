ALDE Mureș, candidat propriu la președinția Consiliului Județean Mureș

Share



Omul de afaceri Traian Bendorfean a anunțat vineri, 10 iulie, pe pagina sa de Facebook, că va candida la funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș la alegerile locale care se vor desfășura în acest an.

”Apăr Mureșul”, motto-ul lui Bendorfean

Fostul sportiv, care în trecut a mai cochetat cu politica în cadrul unor formațiuni precum PP-DD și Forța Civică, unde a deținut funcții de conducere la nivelul județului Mureș, s-a înscris joi, 9 iulie, în ALDE, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu.

”Am fost ieșit din lumea politică după ce am fost președintele Forței Civice pe județul Mureș. S-a făcut alianța PNL – PDL, s-a făcut noul Biroul Permanent, iar la patru luni de la acel Birou eu am plecat. Nu am văzut ceea ce credeam eu că se poate pentru cetățenii județului Mureș, iar în toamna anului trecut am avut două-trei întâlniri la nivel de conducere centrală cu PNL București, dar nu am ajuns la niciun consens. Ei m-au chemat, am discutat ulterior, am avut o discuție amicală și cu domnul Vasile Gliga de la PSD Mureș și am rămas la stadiul acesta. Bineînțeles că tot timpul, ca orice român, nemulțumirile mele sufletești au fost foarte mari legate de ceea ce se întâmplă în România, dar aveam drumul meu, am o afacere care îmi permite zi de zi să trăiesc liniștit. Dar neliniștea mea era legată de viitorul copiilor noștri, de viitorul nepoților noștri. Eu am locuit 8 ani afară, în Spania, și am văzut cum se fac lucrurile afară și am dorit foarte mult și eu acest lucru. Niciodată nu m-am gândit că o epidemie poate să schimbe lucrurile. În momentul în care a venit epidemia nu am avut niciun interes politic, Dumnezeu îmi este martor. Puteam să accept orice înainte, discutând cu PNL și PSD. Am donat măști, ulterior am demarat acțiuni cu Fundația Prietenia iar vizibilitatea și notorietatea mea au crescut foarte mult, astfel încât mai multe partide și-au exprimat dorința de a discuta cu mine, de a intra în partid. Au venit cei de la PER care n-au fost niciodată la conducere, dar mi-am dat seama că planurile dorite de mine nu puteau fi implementate de un partid așa de micuț care nu are nicio structură în județ. Am fost contactat de către cei de la ALDE, am discutat în urmă cu două săptămâni și mi s-a spus: dorim schimbare radicală, cu dumneavoastră la județul Mureș o putem face, știm că suntem un partid nu foarte mare, dar și noi ca și foarte multă lume, dorim schimbarea, vă rugăm să analizați, se va face probabil o alianță ALDE – PSD – Pro România, haideți să vedem sub ce formă puteți colabora, schimba, în județul Mureș și să fiți și candidatul inițial al partidului ALDE și dacă se poate, prin negociere, al alianței ALDE – PSD – Pro România”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Traian Bendorfean, al cărui motto pentru alegerile locale din acest an este ”Apăr Mureșul”.

ALDE Mureș, restructurat din temelii

Una din condițiile puse de Traian Bendorfean conducerii ALDE de la București pentru preluarea funcției de președinte pe Mureș a fost neamestecul în organizarea internă de la nivelul județului.

”ALDE Mureș are peste 35 de consilieri, primari și viceprimari în Mureș. Am zis că este un punct de plecare, dar le-am cerut foarte clar: neamestecul în treburile județului Mureș, respectiv să nu îmi dicteze nimeni politic de la București. Lăsați-ne să ne organizăm noi în județ, pentru binele oamenilor, nu vreau numiri politice, nu vreau presiuni deasupra mea. Joia trecută a fost revocat domnul Florea (Dorin Florea – n.r.) din funcție, am acceptat să fiu președinte al ALDE Mureș, în acest sfârșit de săptămână am fost plecat la București unde am avut mai multe întâlniri cu posibil investitori. Azi (luni, 13 iulie – n.r.) avem o ședință, la ora 18.00, de dizolvare a Biroului Permanent Județean ALDE și pentru refacerea din temelii a ALDE Mureș”, a precizat Traian Bendorfean.

Speranțe într-o alianță ALDE – PSD – Pro România

Totodată, liderul ALDE Mureș și-a exprimat speranța în alcătuirea ”unei alianțe neoficiale” la alegerile locale ”cu PSD” și ”probabil, unde se poate, cu Pro România”.

”La nivel central, atât PSD cât și ALDE au lăsat mână liberă organizațiilor județene pentru a se organiza și unde se poate face alianță se face, iar unde nu se poate va merge fiecare cu candidați proprii. Au zis că ar fi ideal ca în județul Mureș să se facă alianță, având în vedere că UDMR este destul de puternic, pentru a echilibra balanța politică”, a afirmat Traian Bendorfean.

Alex TOTH