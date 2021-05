Hoți de cabluri și unelte electrice prinși de Poliția Mureș

Share



În zilele de 19, respectiv 20 mai, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Târgu Mureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, au efectuat opt percheziții domiciliare în județul Mureș, la locuințele unor persoane bănuite de comiterea unei infracțiuni de tâlhărie calificată.

”În fapt, din cercetările efectuate a rezultat faptul că, în noaptea de 2 spre 3 mai 2021, cinci bărbați ar fi pătruns în curtea unei societăți comerciale din Târgu Mureș, unde ar fi imobilizat și agresat fizic, cu un corp contondent, un angajat al societății. Ulterior, ar fi pătruns în incinta firmei, de unde ar fi sustras cabluri din cupru și mai multe unelte electrice, pe care le-ar fi transportat cu o autoutilitară sustrasă din interiorul societății comerciale. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 23.000 de lei”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Conform sursei citate, ”în urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe mijloace de probă, în vederea continuării cercetărilor”, iar ”în baza probatoriului administrat, la data de 19 mai 2021, față de cei cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani, toți din Târgu Mureș, polițiștii au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore.”

Ulterior, cei în cauză au fost prezentați instanței de judecată, care a emis pe numele acestora mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.

Activitățile au beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, iar la acțiuni au participat și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Regele Ferdinand I” Târgu Mureș.

