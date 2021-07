S.O.S. lansat de Dumitrița Gliga, deputat PSD: ”Nu abandonați copiii cu cerințe educaționale speciale!”

Share



Președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD) Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a adresat joi, 8 iulie, un set de întrebări ministrului Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, pe tema drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Potrivit liderului PSD Mureș, ”raportându-ne la un scenariu ideal, copiii cu deficiențe moderate şi severe de învățare, la care problemele la nivel intelectual, afectiv, relaţional sau fizic sunt mai pregnante, ar trebui identificați și diagnosticați corespunzător la vârste cât mai fragede, cel puțin în etapa preșcolară”, iar ”odată cu începerea grădiniţei şi în primii ani de ciclu primar, ar trebui identificaţi şi copiii care suferă de afecţiuni mai uşoare, deoarece apar dificultăţi de adaptare la viaţa şcolară – efort, atenţie, concentrare, memorare, socializare.”

”De aceea, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) au dificultăţi de învăţare şi dizabilități care fac ca învăţarea să fie, pentru ei, mai grea decât pentru alţi copii de aceeaşi vârstă, având mare nevoie de ajutor suplimentar. Deși la nivel declarativ administrația centrală și-a asumat implementarea unor măsuri și programe menite să ofere copiilor cu cerințe educaționale speciale șanse egale de reușită, la nivel practic, situația acestora pare lipsită de orice speranță”, a precizat deputatul Dumitrița Gliga.

Mureș: 13 profesori de sprijin la 800 de copii

Președintele social-democraților din județul Mureș a prezentat și câteva statistici sugestive de la nivelul județului Mureș.

”Pentru a vă oferi un exemplu concret, vă informez că în județul Mureș Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) ține doar evidența numărului de certificate cu CES, emise de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională, pe an calendaristic/ an școlar. Aceste certificate sunt emise pe un nivel de învățământ, cu o valabilitate de 1-5 ani, în funcție de clasa în care a fost solicitat certificatul/ diagnosticul copilului, iar numărul real și actualizat al copiilor cu certificate CES din fiecare an de studiu poate fi aflat doar de la unitățile de învățământ. În acest context, consider că, pentru o mai bună evidență a acestor copii, unitățile de învățământ ar trebui să transmită, în mod regulat, către CJRAE, date importante privind eventualele transferuri ale copiilor cu CES, abandonul școlar sau procentul de promovabilitate. Astfel, statisticile prezentate de CJRAE ar putea reflecta realitatea, pavând calea spre un sistem eficient și incluziv dedicat copiilor cu deficiențe de învățare. De exemplu, din statisticile CJRAE Mureș, reiese că aproximativ 800 de copii cu CES ar trebui să beneficieze, așa cum reglementează cadrul legislativ, de un profesor de sprijin. Județul Mureș dispune doar de 13 profesori, iar unui profesor de sprijin îi pot fi alocați maxim 12 copii. În aceste condiții, aproximativ 650 de copii beneficiază de un astfel de profesor de sprijin doar pe hârtie, fiindu-le limitat dreptul la educație și condamnându-i la niște condiții de viață neadaptate vârstei și abilităților lor”, a menționat deputatul Dumitrița Gliga.

Întrebări către ministrul Educației

La final, deputatul Dumitrița Gliga a adresat următoarele întrebări ministrului Educației: Ce demersuri concrete aţi iniţiat sau aveţi de gând să iniţiaţi, în cooperare cu alte instituții ale statului român, pentru a asigura dreptul la educație al tuturor copiilor din România? Ce măsuri ați implementat, până la acest moment, pentru a asigura numărul necesar de profesori de sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și când vom putea observa o îmbunătățire a stării de fapt? Ce demersuri ați inițiat, în calitate de ministru de resort, pentru pregătirea cadrelor didactice în interacțiunea lor, în învățământul de masă, cu copiii cu CES? Cum intenționați să remediați problema de comunicare dintre unitățile de învățământ și Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională, pentru a permite creionarea unor strategii transparente și eficiente de urmărire a progresului copiilor cu CES? Aveți în vedere demararea unei campanii de informare, în special în mediul rural, privind drepturile copiilor cu CES, sau veți lăsa și dumneavoastră această problemă exclusiv pe umerii părinților și a organizațiilor non-guvernamentale?

(Redacția)