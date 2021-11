Șahul pe înțelesul tuturor. Interviu cu profesorul Baratosi Iosif-Gavril

Share



Baratosi Iosif-Gavril, profesor de șah în cadrul Clubului Sportiv Școlar (CSS) Târgu Mureș, vorbește despre cariera lui de antrenor și despre motivațiile pe care le-a avut în decursul anilor legate de jocul de șah.

Reporter: De unde a început totul?

Baratosi Iosif: Eu am învățat șah cu fratele meu geamăn, Tiberiu, care a fost vicecampion național la juniori; noi doi am învățat jocul de șah de la frații noștri mai mari – Zoltan și Alexandru – cu piesele pe care le aveau de la bunicul. Este o tradiție de familie.

Rep.: De mic copil ați știut care vă este menirea?

B.I.:Din contră, am început să fac atletism. Antrenorul meu a fost domnul Szasz Adalbert, al cărui nume este purtat astăzi de liceul sportiv de la noi din oraș. Mă descurcam bine la atletism, am obținut locul III la juniori 3 la 200 de metri garduri, am fost vicecampion la 300 de metri garduri la juniori 2 și am și câștigat Campionatul Liceelor și Școlilor cu Program Sportiv la 300 de metri garduri.

Rep.: Când v-ați reîntors la șah?

B.I.: În 1985 am reînceput să joc șah, aveam nevoie de categoria a II-a pentru a mă titulariza. Așa că m-am reapucat de șah și am început totodată să predau și copiilor. În 1990 antrenorul meu de atletism mi-a spus că există un post liber și atunci am obținut și cea de-a doua specializare – la șah – de la Institutul de Educație Fizică și Sport. Aveam 29 de ani.

Rep.: De unde a venit pasiunea de a antrena copii?

B.I.: M-a interesat mai mult să mă ocup de învățarea celor mici, decât să joc eu. Cred că din cauza faptului că n-am reușit să obțin eu alte rezultate în alte sporturi, mi-am dorit să îi învăț pe copii și să îi pregătesc cât mai sârguincios.

Rep.: Ce concursuri de șah există în prezent la nivel local?

B.I.: În primul rând, la fiecare final de săptămână ținem câte un concurs la nivel de grupă, ca să îi obișnuim pe copii în spiritul acesta. Concursurile pe care CSS în colaborare cu Direcția Județeană de Tineret și Sport sunt: Cupa Mureș, care are loc în fiecare an în luna martie și e o tradiție de peste 15 ani; Cupa Moș Nicolae, pe care o organizăm în 6 decembrie și Cupa CSS, care se desfășoară tot anual, tot în luna decembrie. Pe lângă acestea, din 2007 colaborăm cu cei de la Antidrog și organizăm un concurs intitulat „Fi nobil, spune NU fumatului prin șah”. Vrem să demonstrăm prin acest concurs că putem rezista acestor tentații și copiii se pot concentra pe jocul se șah. Concursul se adresează în special adolescenților, pentru că ei sunt predispuși la genul acesta de activități, însă este îndrăgit de toată lumea; și cei mai mici participă, le place foarte mult.

Rep.: La ce campionate naționale ați participat până acum?

B.I.: Participăm în fiecare an la concursuri organizate de Federația Română de Șah (FRȘAH): la Campionatul Național Individual pentru copii, cadeți, juniori și tineret și la campionatele naționale pe echipe de juniori. Mai participăm și la campionatele naționale mixte de juniori, pe care le organizează de obicei Asociația Elisabeta Policroniade. Cu unii dintre cei mai buni jucători ai noștri am participat și la campionate naționale de seniori. De-a lungul anilor am participat bineînțeles și la campionate europene și la campionate mondiale.

Rep.: Care sunt cele mai recente performanțe pe care le-au obținut copiii pregătiți de dumneavoastră?

B.I.: La Campionatele Europene de la Mureck, din Austria, Butuza Ștefan Aurelian, la categoria de vârstă 10 ani s-a clasat pe locul II, el are doar 9 ani și Olariu Sofia a obținut locul III. La Campionatul Uniunii Europene, Sofronie Vladimir a câștigat locul I la categoria lui de vârstă – 8 ani.

Rep.: Dacă în celelalte sporturi există anumite restricții, ce restricții există în șah?

B.I.: În primul rând șahul nu este doar un sport, este și artă și știință. Șahiștii de înaltă clasă și nu numai trebuie să se pregăteasă și fizic pentru că altfel nu rezistă la efortul intelectual care se cere. O partidă de șah durează 5 ore și la un concurs poți să slăbești cât un alergător de maraton. Marii maeștrii au incluse în programul lor și ore de pregătire fizică, ba chiar au preparatori fizici și fac mai multe feluri de sport: înot, tenis de masă, alergări, fotbal, deci își completează pregătirea intelectuală cu ore de pregătire fizică. Chiar și eu am făcut cu copiii diferite exerciții, jucam fotbal sau baschet după antrenament și le recomand să meargă de două-trei ori pe săptămână să facă mișcare.

Rep.: Cum arată o lecție de șah?

B.I.: În primul rând există o programă pe care o respectăm și învățăm foarte multe lucruri: deschideri, sunt diferite tipuri de deschideri, există jocuri deschise, jocuri închise, jocuri semideschise, jocuri de flanc; finaluri, pot fi diferite finaluri: de pioni, de dame, de turnuri, de nebuni, de cai sau combinate; învățăm tactica jocului de șah, unde sunt tot felul de procedee; strategia jocului de șah și pentru că există și concursuri de dezlegări, facem și asemenea antrenamente. Pentru că ceea ce face e mai mult decât un joc și știe asta, Baratosi Iosif își dedică zi de zi viața copiilor și evident, șahului. El nu îi învață doar să facă un joc bun, el îi învață să fie oameni buni, să facă mutări bune pe tablă și mutări istețe în viață. El le este mentor, îndrumător, profesor, antrenor, confident și susținător.

A consemnat Anamaria Luisa MARCU