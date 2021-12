UN NOU PROCES? Legea finanțării partidelor politice, contestată de POL

Share



Unul dintre principalii lideri ai Partidului Oamenilor Liberi (POL) Tîrgu Mureș, omul de afaceri Dan Mașca, a anunțat marți, 7 decembrie, că există probabilitatea ca formațiunea politică pe care o reprezintă să atace în instanță Legea nr. 334 /2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Control AEP de aproape patru luni

Anunțul liderului ”oamenilor liberi” din Târgu Mureș a fost făcut în contextul în care în aceeași zi Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) Mureș a încheiat un control financiar care a vizat activitatea POL din perioada 2019-2020.

”Astăzi s-a publicat intern documente scanate primite de la AEP Mureș. S-a încheiat verificarea respectării prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de POL în perioada 2019 – 2020. Această misiune de control a Autorității Electorale Permanente – AEP s-a desfășurat în perioada 15 iulie 2021 – 15 octombrie 2021, cu ”prelungiri” și în noiembrie”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Dan Mașca.

Elveția și SUA, date ca exemplu

În viziunea fondatorului companiei Reea, actuala legislație aplică o ”dublă măsură” în ceea ce privește finanțarea partidelor politice din bugetul de stat, iar soluția optimă ar fi adoptarea unei legislații similară cu cea din țări precum Elveția și SUA.

„Sunt peste 100 de partide din vreo 200, care de ani de zile nu mai depun situațiile financiare la AEP și nu mai răspund la e-mailuri. Legea proastă nu prevede nimic în acest sens legat de aceste partide. POL la final de an termină cu venituri proprii din cotizații de vreo 26.000 lei și nu are datorie la nimeni. Urmare a acestui control și a altor discuții cred că vom merge în instanță pe speța dublei măsuri în finanțarea partidelor din România. Adică noi de la POL net contribuabili la stat suntem buni să îi finanțăm pe cei mai din psd, pnl, udmr, usr, pro romania, pmp, iar la drepturi… Sunt fan Elveția și SUA, inclusiv în ce privește finanțarea partidelor, adica ZERO lei de la bugetul de stat, doar că în UE cred că doar Malta nu are partide finanțate de la bugetul de stat. Așa că cred că merită mers în instanță și ridicată o excepție de neconstituționalitate și în această privință. Chiar este minim ce se poate face ca forma de respect față de noi ca privați net contributori”, a argumentat Dan Mașca.

Alex TOTH