Gedeon Richter, 120 de ani în slujba oamenilor

Unul din cele mai importante nume de pe piaţa farmaceutică din Europa Centrală şi de Est, grupul deţinând companii producătoare de medica-mente în Ungaria, România, Rusia, Polonia, Germania şi India, precum şi o reţea de reprezentanţe dezvoltată pe mai multe continente, Gedeon Richter împlinește 120 de ani de existență.

Evenimentul a fost marcat printr-un program artistic aniversar organizat de elevi ai Liceului Vocațional de Artă din Târgu Mureș, vineri, de la ora 13.00, în Amfiteatrul Facultății de Farmacie.

Moderator al programului, Roxana Neagoe, medical representative pharmacist la Gedeon Richter a invitat pe scenă rând pe rând pe toți cei care au ajutat la realizarea unui spectacol elegant, emoționant, plin de talent.

Mulți specialiști care activează în cadrul companiei sunt foști studenți farmaciști din cadrul UMFST Târgu Mureș.

„Când vorbim despre Gedeon Richter, vorbim despre prietenii noștri, despre compania cu nume și renum, despre profesionalism, creativitate excelență și dăruire. De această dăruire am avut parte și noi în ultimele decenii, de acaestă generozitate au beneficiat generații de studenți. Se împlinesc 120 de ani de activitate în slujba sănătății, 120 de ani în care compania și-a demonstrat profesionalismul creativ, excelența în tot ceea ce face. În cronologia companiei, există numeroase realizări a căror unici beneficiari am fost noi, oamenii. Le mulțumim, le dorim ca în continuare a-și continua această misiune asumată de a se afla în slujba sănătății omenirii pentru că syunt capabili, și am văzut că cercetarea de excelență, inovația, tehnologile moderne, sunt la ele acasă în această companie. La mulți dragi colegi!” a declarat în decshidere prof. univ. dr. Daniela – Lucia Muntean, decan Facultataea de Farmacie UMFST Târgu Mureș.

A început în 10 decembrie 1901

Istoria Richter a început să fie scrisă în anul 1901, în ziua de 10 decembrie, la Budapesta, de către farmacistul Gedeon Richter, imediat după achiziționarea farmaciei „Sas“ („Vulturul”), care a și fost răscumpărată acum 10 ani. “Sunt 120 de ani, cu suișuri, cu coborâșuri”, a menționat Kelemen László József, Director Marketing Vânzări, Gedeon Richter România S.A, care a făcut o scurtă prezentare a evoluției companiei.

În anul 1902 Gedeon Richter lansează pe piață primul său produs organoterapeutic.

În anul 1908 compania Richter brevetează primul său produs sinteticși este înființată prima reprezentanță Externă, în Italia.

În anul 1925 este înființat primul laborator pentru determinări biologice, o premieră pentru industria farmaceutică maghiară.

În anul 1929 , compania obține Marele Premiu al Expoziției Internaționale de la Barcelona pentru dezvoltarea gamei de produse Hormogland

În anul 1942, pe baza legilor antievreiești, farmacistul Gedeon Richter este demis din funcția de director general. Peste doi ani fondatorul încetează din viață.

În anul 1948 , compania este naționalizată și începe epoca economiei de planificare centralizată, care va dura mai multe decenii.

În anul 1951 numele Richter este eliminat din denumirea companiei, aceasta fiind redenumită „Kőbányai Gyógyszerárugyár“ (Fabrica de medicamente din Kőbánya)

În anul 1956 compania brevetează prepararea vitaminei B12 prin metoda de fermentare.

În anul 1966 este lansate primul contaceptiv oral al companiei.

În anul 1972 începe la Dorog producția de cosmetice Fabulon. În colaborare cu Themis Chemicals Ltd se construiește în India o uzină pentru fabricarea vitaminei B12.

În anul 1977 se lansează pe piață cel mai de succes produs original al companiei din secolul XX, având ca substanță vinpocentina.

În anul 1979 se contruiește un centru de cercetare farmacologică. În anul 1989 este inaugurat Centrul de Cercetare Biotehnologică. În anul 1990 sub conducerea profesioniștilor autohtoni, se reînființează Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Rt.

În anul 1993 compania se lasnează pe piața Comunității Statelor Independente , se înființează compania mixtă ucraineano-maghiară sub numele de Gedeon Richter Ukrfarm, respectiv compania ruso-maghiară sub numele de Pharmarichter.

În anul 1994 Gedeon Richter este prima companie farmaceutică din regiune ale cărei acțiuni sunt emise în mod public și sunt cotate la bursa de valori.

În anul 1998, Gedeon Richter achiziționează de la statul român fabrica Armedica din Târgu Mureș, adică ceea ce este astăzi Gedeon Richetr România S.A.

În anul 1999 , în Rusia, fabrica Gedeon Richter-Rus începe activitatea de producție.

În anul 2002, un produs antidepresiv din portofoliul companiei primește Marele Premiu pentru Inovație în anul 2002.

În anul 2005 se inaugurează Uzina Pilot de Biotehnologie Experimentală.

Un produs cardiovascular din portofoliul companiei aduce Marele Premiu pentru Inovație în anul 2005.

În anul 2007 se inaugurează noua clădire de Cercetări Chimice, în Germania se înființează întreprinderea mixtă Richter-Helm BioLogics.

În anul 2010 se achiziționează compania elvețiană PregLem și întreg portofoliul de produse ginecologice al comapiei germane Grünenthal.

În anul 2012 are loc inaugurarea fabricii de biotehnologie din Debrecen.

În anul 2013 Richter înființează o nouă companie mixtă cu Rxmidas Pharmaceuticals Co.Ltd. din China.Expansiunea companiei în America Latină.

În anul 2015 , ca urmare a celor șaptesprezece ani de cercetare, companiile Allergan și Richter primesc aprobarea FDA pentru comercializarea în SUA unui produs antipsihotic pe bază de cariprazină, substanță dezvoltată de compania Gedeon Richter . Doi ani mai târziu, produsul antipsihotic, care conține cariprazină, primește autorizația de punere pe piață în Europa și Marele Premiu pentru Inovație din anul 2017.

În anul 2019 are loc lansarea pe piață a primului produs biosimilar dezvoltat de compania Richter.

În anul 2020 , primul produs biosimilar dezvoltat de către compania Richter primește Marele Premiu pentru Inovație.

Construirea unui centru logistic

În ultimii ani grupul Gedeon Richter a desfăşurat o amplă politică de achiziţii, aceasta vizând atât pătrunderea pe segmentul de distribuţie al medicamentelor, cât şi pe segmentul de retail.

Pe segmentul de farmacii, firma Gedeon Richter Farmacia S.A. deţine peste 120 de unităţi, având o bună acoperire naţională. Toate aceste unităţi aduc pacienţilor servicii la cel mai înalt nivel.

În cursul anului 2006 s-a construit Centrul Logistic din Corunca, în imediata apropiere a oraşului Târgu Mureş. Centrul oferă moderne capacităţi de depozitare şi procesare, în vederea distribuţiei eficiente a medicamentelor.

Pe platforma din Corunca s-a construit şi o clădire modernă de birouri care găzduieşte departamentul marketing al Gedeon Richter România S.A., sediul firmei Armedica Trading S.R.L. şi sediul firmei Gedeon Richter Farmacia S.A.

Firma Gedeon Richter România S.A. are peste 590 de angajaţi, dintre care 49% cu studii superioare, iar tot grupul Gedeon Richter din România are aproape 1700 de angajaţi la nivel naţional.

Gedeon Richter România S.A. este o companie de succes în care oameni remarcabili îşi folosesc profesionalismul şi pasiunea pentru a duce mai departe renumele firmei.

Tinere talente

La aniversarea celor 120 de ani Gedeon Richte , pe scena Amfiteatrului din cadrul Facultății de Farmacie UMFST au urcat pe scenă

Ioniță Diana clasa XI-a , vioară, profesor pregătitor Maior Valeriu, acompaniament Szigeti Emanuela

Crăciun Sonia clasa IX-a pian, profesor pregătitor dr. Badi Andrada Bianca

Apostol Krisztina XI-a pian, profesor pregătitor dr.Ávéd Éva

Fabian Anna, XII-a Flaut și Vass Lorincz Julia XII-a chitară, profesor pregătitor Geréd Jolán,

Todoran Teodora Iulia X vioară, profesor pregătitor Maior Valeriu, acompaniament Szigeti Emanuela.

Felicitări pentru minunatul spectacol pus în scenă, felicitări Gedeon Richter!